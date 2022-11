Jak oszczędzić na ogrzewaniu? Polacy myślą o obniżeniu temperatury w domu

Zima w niektórych miejscach Polski zaatakowała już teraz. Oprócz śniegu, mierzyć się też musimy z dużo niższymi temperaturami. A to oznacza, że sezon grzewczy trwa i trwać będzie przez najbliższe miesiące. Jak wynika z badania UCE Research przeprowadzonego zlecenie firmy Netatmo działającej m.in. na rynku sprzętów smart-home, 90% spodziewa się wzrostu kosztów za ogrzewanie. 37 proc. osób, które brały udział w badaniu zadeklarowało, że boi się nadchodzących podwyżek i nie będzie w stanie uregulować wszystkich opłat z nimi związanych.

Zdecydowana większość Polaków chce w jakiś sposób ograniczyć koszty. Receptą na rosnące rachunki ma być daleko idące oszczędzanie. Najczęściej wybieranym sposobem oszczędzania w tym sezonie grzewczym jest właśnie obniżenie temperatury w pomieszczeniach - wskazało na niego ponad 70 proc. respondentów. Popularne wśród pytanych były również montaż dodatkowej izolacji okien lub/i drzwi (wskazany przez 40% ankietowanych). Zmianę źródła ogrzewania na tańsze rozważa 24% Polaków. Na montaż specjalnych urządzeń, takich jak inteligentne głowice termostatyczne, zdecyduje się 15%.

Wydawać by się mogło, że osoby, które w ubiegłym roku płaciły dużo za ogrzewanie, będą częściej podejmowały decyzję o oszczędzaniu w trakcie tego sezonu. W rzeczywistości jednak deklaracja chęci oszczędzania jest na podobnym, wysokim poziomie wśród wszystkich grup, niezależnie od zeszłorocznych rachunków

- mówi Michał Sroka, dyrektor sprzedaży Netatmo na Europę Środkowo-Wschodnią.

Obniżenie temperatury sposobem na niższe opłaty za ogrzewanie?

W badaniu zapytano także o kwestie związane z oszczędzaniem na ogrzewaniu związanym z przykręcaniem kaloryferów. Ile wynosi optymalna temperatura w mieszkaniu? Polacy biorący udział w badaniu wskazywali najczęściej na 20 stopni Celsjusza. Taką odpowiedź wskazał co czwarty respondent. Choć wielu z nas lubi ciepło, tylko co piąty ankietowany wskazał na 22 stopni w domu lub mieszkaniu. Badanie poruszało jednak inną, dużo ważniejszą kwestię - jaka jest najniższa akceptowalna przez Polaków temperatura w pomieszczeniach. Prawie 25 proc. respondentów odpowiedziało, że 18 stopni Celsjusza. 18% odpowiedzi wskazywało na minimum 19 stopni, a dla 17% - 20 stopni. Czy różnice miedzy optymalną, a minimalną temperaturą sprawiają, że Polacy byliby chętni na obniżenie ich w swoich domach i mieszkaniach o 1 do nawet 4 stopni Celsjusza? Odpowiedź jest krótka - tak.

Wiele osób poszukuje w ostatnim czasie sposobów na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Dobrym pomysłem mogą okazać się rozwiązania inteligentnego domu, które pozwalają dokładnie ustawić optymalną temperaturę w dowolnych pomieszczeniach. Może ona być różna w zależności od pory dnia oraz tego, czy domownicy przebywają aktualnie w domu czy poza nim. Chodzi np. o inteligentne głowice termostatyczne, które samoistnie dostosują „moc” kaloryfera do potrzeb i warunków otoczenia. Oprócz niższych rachunków urządzenia zapewniają również komfort przebywania w domu czy mieszkaniu

Dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w Polsce w październiku 2022 roku przez firmę UCE Research dla Netatmo, metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1059 osób płacących w pełni lub współdzielących rachunki za energię.

