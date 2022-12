Smart home to nie tylko gadżety. Oszczędzanie energii z firmą Aqara

Smart home na poważnie

Zabawy z oświetleniem, głośniki z inteligentnymi asystentami, zdalnie sterowane urządzenia w salonie czy kuchni, to ta bardziej „zabawowa” strona świata smart home. To od niej najczęściej zaczyna się tę przygodę. Jednak prawdziwa wartość tych technologii kryje się gdzie indziej.Technologie inteligentnego domu zrewolucjonizowały przynajmniej dwa ważne tematy związane z naszymi nieruchomościami.

Pierwszym jest bezpieczeństwo, a drugą oszczędzanie energii. W tym artykule właśnie na tym drugim aspekcie się skupimy. Razem z naszym partnerem, firmą Aqara zrobimy przegląd najbardziej przydatnych urządzeń smart home, pozwalających utrzymać zużycie energii w naszych domach pod jak najściślejszą kontrolą.

Aqara

Zanim jednak przejdziemy do samych urządzeń, warto przybliżyć historię marki Aqara, które jest jednym z liderów tego rynku. Jak pewnie część z was wie, Aqara jest od lat partnerem Xiaomi i przez ten okres stworzył wiele urządzeń smart home dla tej firmy. Jako samodzielna marka, firma zadebiutowała w 2016 r. Zadaniem, jaki przed nią postawiono, jest stworzenie spójnego i bogatego ekosystemu inteligentnych urządzeń dla domu. Oddaje to jej nazwa, pochodząca od łacińskich słów „acutulus” (inteligentny) i „ara” (dom).

Dziś Aqara staje się coraz bardziej popularna wśród użytkowników inteligentnych domów na całym świecie. Ma ich ponad 7 milionów na całym świecie, a urządzenia Aqara są dystrybuowane na 5 kontynentach. Na obecną pozycję rynkową zapracowała łącząc wysoką jakość i użyteczność swoich urządzeń, z ciekawym minimalistycznym wzornictwem i rozsądną ceną.

Oszczędzanie ze smart home

Przykładem takiego kompleksowego podejścia Aqara do tematu smart home jest właśnie rodzina urządzeń wspierających zarządzanie energią. Najbardziej podstawowymi elementami tego energetycznego ekosystemu będą oczywiście:

Aqara Smart Plug, gniazdko umożliwiające automatyczne lub zdalnie włączanie zwykłych urządzeń, takich jak wentylatory, ekspresy do kawy czy grzałki elektryczne.

Aqara Radiator Thermostat E1 z dużym i czytelnym wyświetlaczem, służący do automatyzacji grzejników wodnych w domu.

Już tylko ten zestaw, w połączeniu z jednym z hubów Aqara, smartfonem i aplikacją „Aqara Home” obsługującą automatyzacje, pozwala dostosować zarządzanie energią, szczególnie ogrzewaniem, do rytmu życia panującego w waszym domu. Możemy obniżać poziom ogrzewania w czasie gdy pracujemy poza domem, a dogrzewać tuż przed naszym powrotem. Dodatkowo wtyczka Smart Plug przekaże dane o zużyciu prądu do waszej komórki, dzięki czemu będziecie mogli na bieżąco analizować jego zużycie.

To jednak tylko wstęp do budowania prawdziwie inteligentnego systemu. Jeżeli dokupicie czujnik Aqara Temperature & Humidity Sensor, wasze automatyzacje staną się znacznie bardziej precyzyjne. Mając takie urządzenie, będziecie mogli tak skonfigurować pracę ogrzewania, żeby reagowało dodatkowo na bieżące warunki, a nie było oparte wyłącznie na zegarze. Co więcej, jeśli w danym pomieszczeniu ustawicie czujnik ruchu firmy Aqara będziecie mogli uzależnić wykonanie poszczególnych akcji od tego, czy ktoś w nim przebywa, czy też nie. Na przykład, aby obniżyć poziom ogrzewania salonu, gdy ten jest pusty.

Warto też zastanowić się, szczególnie posiadając większe mieszkanie lub dom, nad czujnikami otwarcia drzwi i okien. Jeśli zapomnicie zamknąć okna po wietrzeniu, wasz dom może się skutecznie wychłodzić, co zmusi system ogrzewania do „ostrej” pracy. Aqara Door & Window Sensor o takim fakcie was po prostu powiadomi. Wszystkie te elementy, razem z inteligentnym oświetleniem, które wszyscy bawiący się w smart home z pewnością też posiadają, są w stanie bardzo wyraźnie obniżyć całościowe zużycie energii.

Standardy i kompatybilność

System smart home od firmy Aqara ma jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę. Firma bardzo dba o to, żeby jej urządzenia były zgodne z wszystkimi najważniejszymi standardami pojawiającymi się w tej branży.

Na najbardziej podstawowym poziomie mamy oczywiście kompatybilność z systemami Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa oraz ich obsługą za pośrednictwem głosowych asystentów Siri, Google Asystent i Alexa. Ponadto firma zapowiedziała wsparcie dla coraz popularniejszego standardu Matter i to tuż po jego wdrożeniu.

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami firma będzie przesyłać aktualizacje oprogramowania dla swoich hubów, takich jak Hub M2, Hub M1S / M1S Gen 2 itd., dzięki czemu istniejące urządzenia Zigbee firmy Aqara staną się kompatybilne z Matter. Już w tym miesiącu ponad 40 urządzeń Aqara otrzyma wsparcie Matter, w tym:

Czujnik drzwi i okien

Czujnik temperatury i wilgotności

Czujnik ruchu oraz czujnik ruchu P1

Inteligentna wtyczka

Termostat grzejnikowy E1

i wiele więcej.

Jak widzicie wszystkie urządzenia opisane w tym artykule znalazły się na tej liście. Oczywiście dzięki Matter, podobnie jak wcześniej z ZigBee do waszego domu bezproblemowo dodacie urządzenia firm trzecich wykorzystujące te standardy.

Aqara zapowiedziała też, że w niedługim czasie zaczną pojawiać się urządzenia Aqara pracujące w standardzie sieci mesh dedykowanej dla smart home, czyli obsługujące protokół Thread. Tutaj trzeba jednak pamiętać, że będzie to dotyczyć wyłączne nowych modeli.

Podsumowanie

Aqara od lat buduje swoją reputację czołowego dostawcy wysokiej jakości urządzeń dla inteligentnego domu. Firma stara się tworzyć kompleksowe rozwiązania, pozwalające wyposażyć nasze dom w sprzęt jednej, maksymalnie kompatybilnej między sobą, marki. Jeśli czujecie, że w waszym domu macie problem z „wyciekającą” energią, to wymienione tu urządzenia będą w stanie wam pomóc ten problem ogarnąć.

Listę polskich dystrybutorów urządzeń Aqara znajdziecie tutaj. Znajdziecie u nich nie tylko produkty wymienione w tym artykule, ale także tak popularne akcesoria jak Hub E1, Camera Hub 3, Camera Hub G2H Pro czy

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Aqara