OPPO pokazało, dlaczego jest jedną z największych technologicznych firm na świecie

Markę OPPO dziś zna każdy, kto choć trochę interesuje się elektroniką. Firma znana jest z topowych smartfonów, a także innych świetnych urządzeń, jak zegarki czy słuchawki. Dziś OPPO trzyma w garści dużą część światowego rynku, udowadniając, że wszyscy pozostali gracze muszą się z nim liczyć. Takiej dominacji nie dałoby się osiągnąć, gdyby nie rozbudowany dział R&D, który co roku pochłania olbrzymie fundusze, dostarczając jednak w zamian technologię, która ułatwia nam codzienne życie. Przecież dziś OPPO to lider w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest chociażby ładowanie, gdzie SUPERVOOC jest utożsamiane z jedną z najszybszych technologii ładowania, zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego. Oprócz tego telefony OPPO wyposażone są w wiele funkcji, których próżno szukać u konkurencji, jak chociażby obiektyw mikroskopowy, pozwalający zrobić zdjęcia w ultradużym przybliżeniu z naprawdę niewielkiej odległości.

OPPO bez wątpienia ma niebagatelny wpływ na to, w którą stronę rozwinie się branża tech, dlatego też warto śledzić wszystkie nowości, opracowywane w laboratoriach tego producenta. Temu też służy OPPO Inno Day, czyli wydarzenie, które co roku pokazuje światu najważniejsze nowości i przełomowe dokonania osiągnięte przez tę firmę. Tegoroczna edycja była szczególnie różnorodna, ponieważ OPPO pokazało na niej cały szereg rzeczy, które niedługo trafią do konsumentów.

OPPO Inno Day – od własnego SoC po nowe smart okulary

Opis tegorocznego OPPO Inno Day nie można zacząć inaczej, niż od urządzenia, którego póki co jeszcze nie ma na rynku, a które zdecydowanie może rozszerzyć portfolio chińskiego producenta. W swoim asortymencie OPPO ma już szereg produktów posiadających funkcje zdrowotne, ale brak urządzenia skupionego przede wszystkim na naszym zdrowiu. Takim właśnie urządzeniem jest OHealth H1, będące pierwszym produktem z nowej linii OHealth. Urządzenie to łączy w sobie aż sześć czujników, które połączone dają nam kompleksowy zestaw informacji o naszym zdrowiu. Mamy tu więc mierzenie natlenienia krwi, ECG, możliwość osłuchania zarówno serca, jak i płuc, mierzenie tętna, temperatury ciała i śledzenie snu. Celem H1 jest zapewnienie lepszej wiedzy o naszym zdrowiu na co dzień i pokazanie, że nowoczesna technologia może zaoferować wysokiej jakości badania medyczne w formie, która jest wygodna dla każdego użytkownika.

Kolejną nowością jest nowe SoC, które będzie wykorzystywane w telefonach marki by podnieść jakość połączenia Bluetooth z innymi urządzeniami. Procesor nosi nazwę MariSilicon Y i jest kolejnym, po MariSilicon X autorskim czipem OPPO, który będzie zamontowany w smartfonach. Dzięki specjalnej technologii zwiększa on przepustowość łącza Bluetooth do 12 Mbit/s, a specjalny kodek URLC pozwala na przesłanie do odbiornika dźwięku w formacie 24-bit/192 kHz. To z kolei oznacza, że w końcu możliwe będzie strumieniowanie przez Bluetooth audio w naprawdę wysokiej jakości i bezstratnych formatach, dzięki czemu topowe słuchawki bezprzewodowe zabrzmią jeszcze lepiej, jeżeli połączymy je z telefonem OPPO. Co więcej, technologia ma być kompatybilna z większością obecnych na rynku sprzętów, co oznacza, że OPPO, w przeciwieństwie do innych marek, nie zamyka użytkowników w ekosystemie.

Podczas eventu OPPO pokazało także swoje najnowsze osiągniecie w dziedzinie rozszerzonej rzeczywistości, czyli OPPO Air Glass 2. W tym modelu skupiono się na tym, by okulary do AR jak najbardziej zbliżone były do standardowych okularów i aby ich używanie nie różniło się od korzystania z nich. Dlatego właśnie OPPO stworzyło do nich specjalne szkła, które mogą służyć jako szkła korekcyjne, aby osoby z wadą wzroku nie miały problemów z używaniem Air Glass 2. Do tego okulary od OPPO są wypakowane funkcjami, takimi jak tłumaczenie z innych języków w czasie rzeczywistym, łatwa nawigacja, zamiana mowy na tekst czy oczywiście możliwość wykonywania połączeń.

OPPO wchodzi do Europy ze swoimi składanymi smartfonami

Zapewne część entuzjastów technologii wie, że na rynku składanych smartfonów odbywa się nierówna batalia, ponieważ duża część cenionych urządzeń nie jest jeszcze dostępna w każdym miejscu na świecie. Tak było chociażby w przypadku OPPO Find N, który okrzyknięty był jednym z najlepszych (o ile nie najlepszym) składanym smartfonem na rynku. Niestety, nie mogliśmy się nim cieszyć w Europie. To zmienia się jednak już teraz, ponieważ OPPO pokazało właśnie dwa nowe składane smartfony – OPPO Find N2 i OPPO Find N2 Flip. W przypadku Flipa ma trafić poza rynek chiński!

Zaczynając od N2, jest to oczywiście następca zachwalanego OPPO Find N, wzbogacony o wszystkie najnowsze technologie producenta. Przede wszystkim wyposażony jest w najpotężniejszy na tę chwilę procesor, czyli Snapdragon 8+ gen 1, połączony z 12 bądź aż 16 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o ekran wewnętrzny, jest to matryca AMOLED LTPO o przekątnej aż 7,1 cala i rozdzielczości 1920 na 1792 px. Maksymalna jasność tego panelu to aż 1550 nitów, a zakres odświeżania waha się od 120 do tylko 1 Hz. Dodatkowo moduł obsługuje treści w formach HDR 10+. Jeżeli chodzi o moduł zewnętrzny, to tutaj również OPPO pokazało swoją jakość, dając 5,54 calowego AMOLEDa o odświeżaniu 120 Hz i jasności maksymalnej 1350 nitów. Ekran, według testów, może złożyć się aż 400 000 razy.

Żadne oszczędności nie zostały tez poczynione w przypadku aparatów. Mamy tu moduł główny, będący matrycą Sony IMX890 o rozdzielczości 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu, 32 Mpix teleobiektyw oraz 48 Mpix obiektyw szerokokątny. Całości dopełnia 32 Mpix aparat do selfie. Urządzenie wyposażone jest też w baterię o pojemności 4520 mAh i 67 W ładowanie, które pozwala napełnić ogniwo urządzenia w zaledwie 42 minuty.

Na OPPO Inno Day pokazany został także OPPO Find N2 Flip, czyli odpowiedź na najszybciej rozwijający się segment smartfonów składanych. Posiada on największy ekran zewnętrzny widziany do tej pory w tej kategorii smarfonów oraz olbrzymią jak na standardy konkurencji baterię 4300 mAh. Dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 9000+ nie ma problemu z szybkim drenażem ogniwa, które spokojnie wystarczy na cały dzień pracy. Z kolei dzięki ergonomicznemu zawiasowi całe urządzenie składa się „na płasko” (podobnie zresztą jak Find N2) co odróżnia go od podobnych konstrukcji konkurencji.

Nowości od OPPO możemy wyczekiwać w Europie w przyszłym roku. Jest naprawdę duża szansa, że wszystkie rozwiązania, które zostały zaprezentowane na OPPO Inno Day zostaną wprowadzone do sprzedaży nie tylko w Europie, ale także w naszym kraju. I to bardzo dobrze, ponieważ to oznacza zwiększoną konkurencje w segmentach, które dziś są jednymi z najważniejszych dla nas – konsumentów.

Materiał powstał we współpracy z OPPO.