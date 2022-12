ASUS ExpertBook - tani laptop biznesowy, który idealnie odnajdzie się w każdym biurze

Dlatego ASUS postanowił stworzyć dedykowaną im serię komputerów spełniającą wszystkie te wymagania, która przy tym oferowana jest w atrakcyjnej cenie i z działającym całą dobę, przez 7 dni w tygodniu serwisem. A co poza tym oferują ExpertBooki?

ASUS ExpertBook B1400C - wygląd

Aby móc odpowiedzieć wam na to pytanie, ASUS zaopatrzył mnie w notebooka ExpertBook B1400C wyposażonego w matrycę o przekątnej 14 cali oraz rozdzielczości 1920x1080 pikseli, który poza tym wyposażony jest w system Windows 10 Pro, procesor Intel Core i3-1115G4, 8 GB pamięci RAM (którą można rozbudować) oraz dysk o pojemności 256 GB. Nie jest to może topowa specyfikacja, ale znajduje ona odzwierciedlenie w cenie tego komputera, która oscyluje w granicach 2300 złotych. W tej kwocie dostaniemy też szereg świetnych rozwiązań, jak chociażby wsparcie dla technologii WiFi 6 oraz Bluetooth 5.2, podświetlaną klawiaturę, czytnik linii papilarnych zabezpieczający dostęp do systemu operacyjnego czy kamerkę do wideo rozmów z fizycznym przełącznikiem prywatności. Nie są to wcale oczywiste rozwiązania w tańszych notebookach przeznaczonych na rynek konsumencki, a znacząco wpływają na funkcjonalność.

Zanim jednak powiemy sobie na ten temat nieco więcej warto zwrócić uwagę na to, jak ten notebook jest wykonany. Wspominałem o zwiększonej wytrzymałości i wcale nie są to słowa rzucone na wiatr. Cała konstrukcja jest zgodna z wymaganiami wojskowego standardu MIL-STD 810H, który określa odporność na wysokie i niskie temperatury, wstrząsy, wibracje oraz uderzenia spowodowane np. upadkiem. ASUS dodatkowo testuje wiele innych elementów, aby mieć pewność, że ExpertBook nie zawiedzie w najmniej oczekiwanym momencie. Zastosowanie materiały jak aluminiowa pokrywa i wysokiej jakości tworzywo na spodniej stronie obudowy są dodatkowo strukturalnie wzmacniane przez specjalną konstrukcję. Dzięki temu całość jest sztywna, solidna, a klawiatura nie ugina się pod naciskiem dzięki specjalnym wsporonikom. W zestawie mamy nawet specjalną obudowę na dodatkowy dysk 2.5 cala, która w razie potrzeby pozwala szybko rozbudować możliwości komputera. Zastosowana pianka ochronna sprawia, że taki nośnik również jest dodatkowo chroniony przed wstrząsami i uderzeniami.

Podsumowując, pomimo, że ASUS ExpertBook w takiej konfiguracji należy raczej do tanich notebooków, to bez problemu poradzi sobie z intensywnym użytkowaniem i mam wrażenie, że zniesie je lepiej niż niejeden model przeznaczony na rynek konsumencki. Warto przy tym jeszcze wspomnieć, że oferuje znacznie więcej zalet i ma w zanadrzu kilka bardzo inteligentnych rozwiązań.

ASUS ExpertBook B1400C - cicho, chłodno i funkcjonalnie

Pierwsze co zwraca uwagę po otwarciu górnej klapy notebooka, to fakt, że znacząco podnosi ona dolną część z klawiaturą. To rozwiązanie ma przynajmniej dwie zalety, na które nie zwracamy zazwyczaj uwagi w codziennym użytkowaniu. Po pierwsze nachylona pod niewielkim kątem klawiatura jest zwyczajnie wygodniejsza i lepiej się na niej pisze. Spory rozmiar klawiszy, odpowiedni ich skok oraz przerwy między przyciskami sprawiają, że bardzo szybko się do niej przyzwyczaiłem i nie popełniałem wielu błędów, jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku przesiadki na całkiem nową klawiaturę. Konstrukcja zawiasu ekranu sprawia też, że uniesiona dolna obudowa znacząco poprawia cyrkulację powietrza. Układ chłodzenia ma więcej przestrzeni pod obudową i dzięki temu może działać z mniejszym natężeniem hałasu i być przy tym skuteczniejszy. Dziwie się, że inni producenci nie korzystają z takiego rozwiązania, bo daje ono świetne rezultaty, porównywalne z różnego rodzaju podkładkami chłodzącymi. Do tego zawias ErgoLift sprawia, że ekran można odgiąć nawet o 180 stopni, co może ułatwić prezentację, jeśli chcemy coś pokazać większej liczbie osób.

Warto też zwrócić uwagę na liczbę dostępnych portów, która znacząco wykracza poza to, co oferują zwykłe notebooki. ExpertBook B1400 to niewielkie urządzenie z matrycą o przekątnej 14 cali, ale po bokach obudowy znajdziemy aż 3 porty USB (3.2 Gen 2/2.0), port Thunderbolt 4.0 (USB-C z obsługą DisplayPort), wyjście HDMI oraz coraz rzadziej spotykane analogowe D-Sub, a także port LAN 1 Gbps, gniazdo słuchawkowe oraz czytnik kart pamięci microSD. Sporo jak na tak niewielką konstrukcję. Mamy też dedykowany port zasilania, co uwalnia port USB typu C i umożliwia podłączenie np. dodatkowego huba lub stacji dokującej.

Podświetlana klawiatura to również miły dodatek i choć nie ma tu tradycyjnej sekcji numerycznej, to w takową zamienia się touchpad z funkcją nazwaną Numpad 2.0. Wystarczy przytrzymać palec w prawym górnym rogu gładzika, aby zamienić go w klawiaturę numeryczną. Pomysłowe i przydatne przy pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

Jak już wcześniej wspominałem, ExpertBook wyposażony jest również w czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisku włączania/wyłączania, który doskonale spełnia swoją rolę i jest kompatybilny z funkcją Windows Hello. To znaczne ułatwienie dla użytkownika, który nie musi za każdym razem wpisywać hasła do systemu. Zresztą takich udogodnień jest więcej. Wiele osób doceni z pewnością fizyczny przełącznik prywatności dla kamery do wideorozmów, który sprawia, że unikniemy niezręcznych sytuacji podczas wideo konferencji. I skoro już o tym mowa, ExpertBook wyposażony jest w zestaw dwóch mikrofonów, które obsługują wspomaganą sztuczną inteligencją funkcję redukcji szumów. Dostępne są dwa tryby do wyboru: w trybie pojedynczego prezentera wyraźnie słychać głos osoby znajdującej się bezpośrednio przed komputerem, natomiast tryb kilku prezenterów zapewnia czystość głosów dochodzących z różnych stron, co gwarantuje optymalną jakość dźwięku podczas rozmów konferencyjnych.

ASUS ExpertBook B1400C - wrażenia z użytkowania

Tyle teorii, a jak jest w praktyce? ASUS ExpertBook sprawia na pierwszy rzut oka nieco toporne wrażenie. Nie jest to taka smukła obudowa jak w Zenbookach, ale jestem w stanie to zrozumieć, zważywszy na listę dodatkowych portów. Pierwszy kontakt jest bardzo pozytywny, wysoka sztywność i aluminium na górnej klapie dodają mu szyku. Trudno powiedzieć, aby był przyjemny w dotyku, ale z pewnością sprawia dobre wrażenie. Jak już wspominałem, klawiatura jest bardzo wygodna i nachylona pod niewielkim kątem co ułatwia pisanie. Matowy ekran IPS ma świetne kąty widzenia oraz ostry obraz, choć mam wrażenie, że mógłby być nieco jaśniejszy. Czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisku startu spisuje się prawidłowo i nie ma z nim większych problemów. Jednak największe wrażenie robi przemyślana konstrukcja.

Owszem, testowany model z procesorem Core i3 nie jest może demonem wydajności, ale nieco energii zużywa i może pracować ze stosunkowo wysokim zegarem. Na systemie chłodzenia nie robi to jednak większego wrażenia. ExpertBook przy normalnej pracy biurowej pozostaje praktycznie bezgłośny i dopiero pod pełnym obciążeniem procesora, szum wentylatora zaczyna się nieco wybijać ponad tło. Jestem pod wrażeniem, bo wiele innych notebooków ma w tej kwestii większe problemy. Co więcej, widać to też w testach wydajności, długotrwały test, chociażby w Cinebench R23 przez pół godziny zwraca powtarzalne wyniki, nie ma żadnego spadku wydajności spowodowanego temperaturą. To duża zaleta tej konstrukcji. Do pozytywów trzeba też zaliczyć możliwość rozbudowy, po ściągnięciu spodniej obudowy możemy dołożyć dysk 2.5 cala oraz dodatkową pamięć RAM, poprawiając możliwości notebooka niewielkim kosztem.

Pewne uwagi można by było mieć do baterii, 42 Wh to nie jest rekordowa wartość, ale całkiem niezły wynik jak na notebooka z matrycą o przekątnej 14 cali. Oszczędny procesor sprawia jednak, że nie ma większych problemów, aby w aktywnościach typowo biurowych osiągnąć niemal 7 godzin pracy. Podobnie podczas oglądania filmów. To wyniki, których nie trzeba się wstydzić i w połączeniu z dużą kulturą pracy całego komputera, są dla mnie do zaakceptowania.

ASUS ExpertBook okazał się bardzo przemyślaną konstrukcją, którą doceni nie tylko użytkownik biznesowy, ale również wymagający konsument. Jeśli nie zależy wam na modnym wyglądzie, będzie to z pewnością konstrukcja spełniająca wszystkie oczekiwania, a przy tym bardzo trwała i odporna na trudy codziennego użytkowania.

Artykuł powstał przy współpracy z marką ASUS.