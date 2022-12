Co nowego w grudniu na CANAL+ online? Filmy i seriale od 19 zł miesięcznie

Zastanawiacie się, jaki serial lub film obejrzeć jako następny? W ofercie CANAL+ właśnie pojawiły się trzy nowe polskie produkcje, które dołączają do setek dostępnych tytułów oraz telewizji i sportu na żywo. Sprawdźmy, co będzie w sam raz dla Was.

Nowe seriale na CANAL+: Kruk, Kryptonim: Polska i Oddział dla zuchwałych

Od 9 grudnia na CANAL+ online pojawiają się odcinki 3. sezonu “Kruka”. To serial, który nieoczekiwanie powrócił na antenę po finale pierwszej serii, natomiast “Kruk. Jak tu ciemno” jest zwieńczeniem całej historii o komisarzu Adamie Kruku. Wciela się w niego Michał Żurawski, a tym razem za kamerą stanął nie tylko Maciej Pieprzyca (reżyser dwóch pierwszych serii), ale także Adrian Panek. Przenieśli oni na ekran scenariusz stworzony przez Jakuba Korolczuka, który odpowiada za fabułę wszystkich sezonów. Po wydarzeniach z drugiej serii, Kruk jest zmuszony do podjęcia najważniejszej sprawy w swoim życiu po stracie najbliższej osoby. Powrót na rodzinne Podlasie sprawia, że dociera do niego, iż nie może zaufać nikomu i będzie też musiał zmierzyć się demonami z przeszłości, jednocześnie zapewniając przyszłość dorastającemu synowi. Dla każdego, kto jeszcze nie miał szansy zobaczyć poprzednich serii albo ma ochotę powtórzyć wcześniejsze odcinki, na CANAL+ online można za darmo obejrzeć cały pierwszy sezon “Kruk. Szepty słychać po zmroku”.

Dla widzów szukających lżejszego seansu dobrą propozycją będzie “Kryptonim: Polska” w wersji serialowej. W produkcji znalazła się świetna obsada z Borysem Szycem,Maciejem Musiałowskim i Cezarym Pazurą na czele. To komediowe spojrzenie na historię miłosną w wyjątkowych okolicznościach. Niespełniona kariera piłkarska Staszka powoduje, że natrafia na Polę, która nie opuściłaby Warszawy, gdyby nie złamane serce. Obydwoje pochodzą ze skrajnie różnych środowisk, znajdując się po dwóch stronach barykady w konflikcie, który ogarnia cały kraj. Czy w takich warunkach ich związek ma w ogóle przyszłość i sens istnieć? “Kryptonim: Polska” liczy trzy odcinki, które są już dostępne na CANAL+ online, a za ich reżyserię odpowiadał Piotr Kumik. Całość nakręcono na podstawie scenariusza Jakuba Rużyłły i Łukasza Sychowicza, którzy stworzyli dla CANAL+ świetnie odebraną polską wersję kultowego sitcomu “The Office”.

Szukający wrażeń i dynamicznej akcji powinni natomiast skierować się ku “Oddział dla zuchwałych”, czyli nową produkcję od twórcy “Peaky Blinders”. Steven Knight zabiera nas za linię frontu II wojny światowej w Afryce Północnej. Tytułowy SAS jest dziś uznawany za elitarną jednostkę, ale zanim poznał ją cały świat, to właśnie działania w tamtym okresie sprawiły o uformowaniu się grupy znakomitych komandosów. W obsadzie nie brakuje znanych i utalentowanych aktorów, w tym Connora Swindellsa (“Sex Education”, “Emma”), Jacka O’Connella (“Niezłomny”), Alfiego Allena (“Gra o Tron”), Dominica Westa (“The Crown”, “The Affair”), dzięki czemu spędzimy czas przed ekranem w znakomitym towarzystwie. Co ważne, nie jest to fikcyjna historia, lecz mocno oparta na faktach, dzięki fabule książki Bena Macintyre’a, który opowiedział tę opowieść o żołnierzach myślących nieszablonowo i mających wpływ na to, jak konflikty zbrojne wyglądają obecnie. Nowe odcinki serialu pojawiają się na CANAL+ online co tydzień od 14 grudnia.

CANAL+ online już od 19 zł miesięcznie

Każdy z powyższych tytułów możecie obejrzeć online w dogodnym miejscu i dowolnej porze na niemal każdym urządzeniu. CANAL+ online łączy w sobie katalog materiałów na życzenie, wśród których znajdują się setki filmów i seriali, które odtworzycie na urządzeniach mobilnych, komputerach, tabletach i telewizorach. Jest też tryb offline, dzięki czemu w podróży nie musicie polegać na mobilnym połączeniu z Internetem. Co istotne, wykupując dostęp do serwisu, nie związujecie się długoterminową umową, ponieważ subskrypcja oferowana jest w miesięcznym modelu, dzięki czemu wygodnie można dobierać pakiety wedle potrzeb i oczekiwań. Już za 45 złotych miesięcznie wykupicie pakiet CANAL+ z filmami, serialami, dokumentami i sportem na żywo, a za jedyne 29 zł dostępny jest też pakiet CANAL+ Seriale i filmy, który ma w sobie wszystkie materiały na życzenie i kanały TV z wyłączeniem treści sportowych. Jeśli zdecydujecie się na ten pakiet w ofercie na 6 miesięcy, to za każdy z miesięcy zapłacicie tylko 19 zł! CANAL+ online pozwala na korzystanie z usługi na wielu urządzeniach i jednoczesne oglądanie na dwóch ekranach, więc dostępem można podzielić się z osobą towarzyszącą.

Filmowe hity w grudniu na CANAL+ online

A w grudniu na CANAL+ online pojawiają się kolejne filmowe hity, które można obejrzeć właśnie w ramach promocyjnego pakietu. Od 10 grudnia oferowany jest “Szalony świat Louisa Waina” z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej, który wciela się w brytyjskiego rysownika. To film biograficzny opowiadający o autentycznym artyście, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Rysunki kotów przyniosły mu sławę i popularność, co zdecydowanie wpływa na to, jak wygląda film, ponieważ Wain był niezwykle ekscentryczny. Świadczy też o tym fakt, że mieszkał z matką i pięcioma siostrami, z których guwernantką się później ożenił.

Poprzednie 1 z 1 Następne

W Wigilię Bożego Narodzenia do oferty dodany będzie “Belfast” Kennetha Branagh, którego można kojarzyć z dwóch ostatnich filmów z Herkulesem Poirotem (“Morderstwo w Orient Expressie” i “Śmierć na Nilu”). Brytyjski aktor i reżyser zabiera nas w okres swojego dzieciństwa, ponieważ film jest w dużej mierze autobiograficzny - to historia dorastania w mieście niemalże rozerwanym na pół przez nieustający konflikt między Irlandczykami. Jak w tak podzielonym społeczeństwie odnajduje się 9-latek i co myśli o otaczającej go rzeczywistości? “Belfast” otrzymał m.in. Złotego Globa za scenariusz, a także mnóstwo statuetek, w tym Critic’s Choice, AACTA, Europejska Nagroda Filmowa i AFI Special Award.

Pod koniec roku widzowie CANAL+ online będą mogli zobaczyć polski film z wielokrotnie nagradzaną aktorką Joanną Kulig oraz Andrzejem Sewerynem, Michałem Czerneckim, Ewą Wencel i Grażyną Szapołowską. To wyjątkowa historia o patchworkowej rodzinie, która ze względu na wcześniejsze doświadczenia dwójki partnerów może nie przetrwać nawet pomimo tak silnego uczucia łączącego Anię i Grześka. Gdy postanawiają razem zamieszkać, cały bagaż dotychczasowego życia zaczyna o sobie wspominać - czy zdołają wytrwać w postanowieniu? “Każdy wie lepiej” już od 31 grudnia dołączy do setek filmów i seriali na CANAL+ online.

--

Materiał powstał we współpracy z CANAL+