Oszałamiający zestaw PlayStation z okazji 30 urodzin – Sony oddaje hołd kultowej konsoli

PlayStation świętuje w tym roku 30 urodziny i choć do oficjalnej daty pozostało jeszcze kilka miesięcy, to japońska firma już dziś zdradza pierwszą niespodziankę, przygotowaną z okazji jubileuszu. To specjalne wydanie kilku flagowych urządzeń, nawiązujące do pierwszej konsoli wydanej w 1994 roku.

Kolekcjonerzy oszaleją z zachwytu – mnóstwo sprzętów w jubileuszowej edycji

Pamiętacie słynną konsolę PlayStation w odcieniach szarości i z charakterystycznym, kolorowym logo? Jeśli pamięć Was zawodzi, to poniższa grafika powinna rozbudzić nostalgię.

Z okazji 30 urodzin, które wypadają w grudniu, Sony przygotowało prawdziwą gratkę dla kolekcjonerów, w postaci zestawu urządzeń, stylizowanych na pierwsze PlayStation – ich liczba została ograniczona do 12300 sztuk. W skład zestawu wchodzi:

PlayStation 5 Digital w wariancie 30th Anniversary z dyskiem SSD 1TB,

Kontroler DualSense

Nakładka na napęd

Jeden z 30 plakatów urodzinowych

Obudową złącza kablowego w stylu PlayStation,

Opaski kablowe PlayStation Shapes,

Stacja dokująca do padów

Drugi zestaw zawiera te same dodatki, ale główną atrakcją jest PlayStation 5 Pro 30th Anniversary z dyskiem SSD 2TB i kontrolerem, a także kilka pomniejszych akcesoriów – pełną listę znajdziecie tutaj. Osobno dokupić można także PlayStation Portal w wersji 30th Anniversary.

Warto jednak zaznaczyć, że zestaw będzie dostępy tylko w krajach, które są oficjalnie wspierane przez usługę PlayStation Direct, pozwalającą na zakup sprzętu bezpośrednio od producenta. W pozostałych lokalizacjach partnerzy Sony sprzedawać będą urodzinowe wersje PlayStation 5 Pro, PlayStation Portal i kontroler DualSense Edge. Zamówienia przedpremierowe można składać od 26 września, ale cena nie została jeszcze ujawniona.

„Aby uczcić ten kamień milowy 30. rocznicy, musieliśmy stworzyć coś, co oddałoby hołd historii i radości, jaką PlayStation przyniosło nam wszystkim” – Hideaki Nishino, dyrektor generalny PlayStation

