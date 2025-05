Nowy, zaskakujący, serial w uniwersum "Yellowstone". W roli głównej Kayce Dutton

Po emocjonującym i pełnym napięć zakończeniu serialu "Yellowstone", fani nie mogą się doczekać kolejnych projektów w uniwersum. A jak powszechnie wiadomo: tych nam jeszcze długo nie zabraknie. Taylora Sheridan nie próżnuje i już teraz pracuje nad kilkoma spin-offami, prequelami i sequelami. I tak: liczba mnoga nie jest tutaj żadnych przypadkiem, bowiem już teraz wiemy o co najmniej kilku projektach. Teraz gruchnęła wiadomość o kolejnym serialu: "Y: Marshals", którego głównym bohaterem będzie Kayce Dutton. I będzie to drugi z zapowiedzianych sequeli. Serial o Kaycem wydaje się być wyjątkowo ciekawym projektem przede wszystkim ze względu na to, jak ciekawie napisana to postać. Widzieliśmy go cały czas balansującego pomiędzy lojalnością wobec rodziny, a walką z własnym sumieniem. Nowy serial ma trafić na antenę CBS i wbrew wcześniejszym oczekiwaniom: to właśnie on może stać się kluczowym ogniwem w dalszym rozwoju sagi o Duttonach.

Nowe rozdanie dla rodziny Duttonów

Finałowy sezon "Yellowstone" doprowadził nas do ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu pomiędzy Beth, Jamiem Duttonem - wszystko ro zwieńczyła jeszcze odejście patriarchy który przez lata trzymał wszystko w ryzach. Po wszystkich rodzinnych dramatach, ranczo trafiło w ręce Thomasa Rainwatera: to on miał zadbać o to, by chronić ziemię dla przyszłych pokoleń. Ta decyzja ostatecznie podzieliła członków rodziny, a każde z rodzeństwa zdecydowało się obrać własną ścieżkę i zrobić rzeczy po swojemu.

O tym jak poradzą sobie Beth i Rip dowiemy się z innego sequelu, który jest w przygotowaniu. Ukochana przez telewidzów para jednak oddaliła się od rodzinnych ziem robiąc miejsce dla opowieść o tym jak potoczy się życie Kayce’a. Bo to on pozostanie bliżej Yellowstone.

To może być najbardziej klasyczny serial w uniwersum "Yellowstone"

Już teraz wiadomo, że serial ma nie tylko dzielnie kontynuować opowieść o rodzinie Duttonów, ale także pogłębiać eksplorację znanych z serii motywów: sprawiedliwości, odpowiedzialności, lojalności i więzi rodzinnych. To wokół nich toczyła się większość historii które śledziliśmy w serialu. Ale już teraz spekuluje się, że najbardziej intrygującym wątkiem nowej serii może okazać się los Tate'a Duttona, ukochanego syna Kayce'a. W jednej ze scen ostatniego sezonu, Kayce mówi synowi, że jeśli ten pragnie walczyć o ziemię, on stanie do boju. Tate jednak zaskoczył swoim wyznaniem, że podobnie jak ojciec... nie żywi ambicji do życia na ranczu i walki o schedę po przodkach. A przynajmniej nie w formie, której był świadkiem przez całe swoje życie. Kto wie: może to on okaże się nowym bohaterem rodu, który zrobi wszystko inaczej niż jego przodkowie?

Pytań o to czym okaże się "Y: Marshals" jest wiele, ale na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze chwilę zaczekać. Nie zmienia to jednak faktu, że projektów związanych z uniwersum "Yellowstone" jest więcej niż można się było kiedykolwiek spodziewać i rodzi to automatyczne pytanie, czy trochę ich nie za dużo?