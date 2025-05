Kultowe filmy z najwyższymi ocenami. Najlepsze tytuły w jednym miejscu

Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes debiutują dzieła, które nierzadko kształtują przyszłość światowej kinematografii. Czerwony dywan, światowe gwiazdy i gorące dyskusje krytyków – to wszystko tworzy niepowtarzalną atmosferę, która co roku elektryzuje branżę. Dla wielu widzów w Polsce dostęp do tych najnowszych, często niszowych czy autorskich produkcji bywa wyzwaniem. Na szczęście, rozwój platform streamingowych stwarza dodatkowe możliwości, pozwalając nam obejrzeć największe hity, na przykład właśnie z Cannes, bez konieczności opuszczania domu.

Ten Festiwal Filmowy to znacznie, znacznie więcej niż tylko przegląd filmów. To prawdziwy barometr globalnych trendów artystycznych, miejsce odkryć i dialogu o kondycji kina, co widać chociażby po tegorocznych wydarzeniach związanych z Robertem DeNiro. Filmy nagrodzone Złotą Palmą, wyróżnione w sekcjach takich jak Un Certain Regard czy docenione przez krytyków, często stanowią trzon dyskusji o tym, co w kinie najważniejsze. Dostępność tych tytułów w streamingu to nieoceniona wartość dla każdego, kto chciałby zasmakować tych produkcji. Polsat Box Go w swoim Klubie Konesera stawia na właśnie takie projekty, oferując wyselekcjonowaną kolekcję filmów, które zdobyły uznanie na najważniejszych festiwalach, oczywiście również w Cannes.

Najlepsze filmy w jednym miejscu - kolekcja Cannes

Przejdźmy zatem do konkretów. Co czeka na widza, który dziś zdecyduje się zajrzeć do Klubu Konesera, szukając filmów z festiwalowym rodowodem? Jednym z najgłośniejszych tytułów ostatnich miesięcy, szeroko docenionym zarówno w Cannes, gdzie w ubiegłym roku zdobył Złotą Palmę, jak i podczas ceremonii rozdania Oscarów, gdzie uhonorowano jego scenariusz, jest bez wątpienia "Anatomia upadku" Justine Triet. Ten wciągający dramat sądowy, opowiadający historię pisarki oskarżonej o morderstwo męża, to mistrzowskie studium relacji, prawdy i percepcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Dodatkowym, uroczym akcentem jest nagroda Psią Palmą dla czworonożnego aktora Messiego, co tylko potwierdza niekonwencjonalne podejście festiwalu do kina w całej jego różnorodności.

Innym świeżym echem z Lazurowego Wybrzeża jest "Emilia Perez" Jacquesa Audiarda. Film ten, nagrodzony w Cannes Nagrodą Jury oraz aktorsko (wyróżniono całą żeńską obsadę), to zaskakujące połączenie musicalu i kryminału, które łamie schematy gatunkowe. Opowiada o znudzonej życiem prawniczce, która otrzymuje nietypowe zadanie od bossa kartelu narkotykowego – ma pomóc mu zniknąć i rozpocząć nowe życie. Produkcja ta już teraz typowana jest jako faworyt przyszłych sezonów nagród i wkrótce trafi na Polsat Box Go.

Warty uwagi, szczególnie dla polskiego widza, jest także film "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna. Ta polsko-duńsko-szwedzka koprodukcja, zaprezentowana w sekcji Un Certain Regard na tegorocznym festiwalu w Cannes, wzbudziła niemałe poruszenie i zebrała pozytywne recenzje. Osadzona w przeszłości historia młodej kobiety w trudnej sytuacji to poruszający portret z epoki, który potwierdza reżyserski talent von Horna i wagę międzynarodowej współpracy filmowej.

Nie można mówić o festiwalowych perełkach bez sięgnięcia po klasykę, która przetarła szlaki dla kina niezależnego na światowej scenie. Mowa o "Seksie, kłamstwach i kasetach wideo" Stevena Soderbergha. Ten przełomowy film z końca lat 80. zdobył Złotą Palmę w Cannes, wprowadzając nazwisko Soderbergha do pierwszej ligi światowych twórców i na zawsze zmieniając krajobraz kina niezależnego. To intrygująca opowieść o relacjach międzyludzkich i sile (oraz niebezpieczeństwach) intymnych zwierzeń zarejestrowanych na taśmie wideo – studium postaci, które wciąż pozostaje świeże i aktualne.

Wspomniane tytuły to tylko kilka przykładów. Dzięki współpracy z takimi dystrybutorami kina artystycznego jak Gutek Film czy Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, kolekcja ta jest stale wzbogacana o filmy, które formowały historię kina i te, które ją dziś tworzą. Znajdziemy tu dzieła najlepszych – od Agnieszki Holland, przez klasyków kina europejskiego jak Pier Paolo Pasolini czy Michelangelo Antonioni, po amerykańskich buntowników pokroju Abela Ferrary czy twórców takich jak Gaspar Noé. Ważne jest, że dostęp do tej fascynującej kolekcji jest prosty i intuicyjny. Filmy z Klubu Konesera dostępne są w ramach pakietu Premium Polsat Box Go lub do jednorazowego wypożyczenia, co daje elastyczność w wyborze.