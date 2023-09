Chcesz współtworzyć Mapy Goolge? Zostań Lokalnym Przewodnikiem

Lokalny Przewodnik Google – jak Google nagradza aktywnych użytkowników Maps?

Od klimatycznych kawiarni po ukryte miejsca znane tylko lokalsom – Mapy Google to bez wątpienia nieocenione narzędzie do planowania podróży i odkrywania atrakcji turystycznych. Co ciekawe, każdy może stać się częścią społeczności znajdującej unikalne lokalizacje. Program Lokalnych Przewodników Google to okazja do dzielenia się odkryciami i... elementy grywalizacji. Wkład w rozwój społeczności nagradzany jest punktami, które umożliwiają awansowanie na wyższe poziomy. Z tego artykułu dowiesz się, jak zostać Lokalnym Przewodnikiem i co daje Ci udział w programie Google.

Jak Zostać Lokalnym Przewodnikiem Gooogle?

Proces dołączenia do programu jest prosty i dostępny dla każdego. Wystarczy posiadać konto Google. Po przejściu do Map Google zaznaczasz wybraną lokalizację, przechodzisz do sekcji "Opinie" i opisujesz dane miejsce lub dodajesz zdjęcia. Jako Lokalny Przewodnik możesz oceniać, pisać opinie, udostępniać fotki i filmy, odpowiadać na pytania innych użytkowników oraz edytować lub weryfikować istniejące informacje. Takie działania przyczyniają się do ulepszania Map Google. Każde Twoje działanie jest punktowane, zbliżając Cię do kolejnych wyróżnień w programie. Za każdą opinię, zdjęcie czy odpowiedź otrzymujesz punkty. To one pomagają Ci awansować na wyższe poziomy.

Rola Lokalnych Przewodników Google

Jako Lokalny Przewodnik, masz wpływ na to, jakie miejsca odwiedzają inni użytkownicy Map Google. Pomagasz w ten sposób innym odkrywać nieznane dotąd zakątki. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, wspierasz społeczność na całym świecie. Odpowiadając na pytania, udzielając wskazówek i uzupełniając informacje o miejscach, wpływasz na globalną społeczność podróżujących. Pamiętaj, że ludzie najczęściej decydują się na pozostawianie opinii, gdy na czymś się zawiodą. Warto więc wspierać ulubione restauracje lub miejsca pozytywnymi i szczerymi komentarzami.

Plakietki Lokalnych Przewodników – Komu to potrzebne?

Zdobycie plakietek Lokalnego Przewodnika w programie Google to dowód uznania dla Twojego zaangażowania. Nie oszukujmy się – wirtualny medal nie jest czymś, o co będziemy się zabijać w sieci. Zdobywanie kolejnych poziomów Lokalnego Przewodnika może być jednak pewną formą motywacji. Duża liczba zebranych punktów świadczy również o zaangażowaniu w społeczność.

Źródło: Depositphotos

Poziomy w Programie Lokalni Przewodnicy Google

Program Lokalnych Przewodników Google oferuje system poziomów, który nagradza aktywnych członków społeczności za ich zaangażowanie:

Poziom 1 (0 punktów) – Na tym poziomie rozpoczynasz swoją przygodę jako Lokalny Przewodnik. To początek Twojej aktywności, ale nie oznacza to jeszcze zdobywania wyróżnień.

(0 punktów) – Na tym poziomie rozpoczynasz swoją przygodę jako Lokalny Przewodnik. To początek Twojej aktywności, ale nie oznacza to jeszcze zdobywania wyróżnień. Poziom 2 (15 punktów) – Po zdobyciu 15 punktów awansujesz na drugi poziom. Mimo że nadal nie otrzymujesz plakietki, Twoja aktywność jest coraz bardziej widoczna dla innych użytkowników.

(15 punktów) – Po zdobyciu 15 punktów awansujesz na drugi poziom. Mimo że nadal nie otrzymujesz plakietki, Twoja aktywność jest coraz bardziej widoczna dla innych użytkowników. Poziom 3 (75 punktów) – Zdobycie 75 punktów oznacza awans na trzeci poziom. Nadal nie otrzymujesz plakietki.

(75 punktów) – Zdobycie 75 punktów oznacza awans na trzeci poziom. Nadal nie otrzymujesz plakietki. Poziom 4 (250 punktów) – Na tym poziomie otrzymujesz swoją pierwszą plakietkę Lokalnego Przewodnika. Twoje treści stają się bardziej widoczne dla innych użytkowników Map Google.

(250 punktów) – Na tym poziomie otrzymujesz swoją pierwszą plakietkę Lokalnego Przewodnika. Twoje treści stają się bardziej widoczne dla innych użytkowników Map Google. Poziom 5 (500 punktów) – Na tym poziomie pojawia się kolejna plakietka.

(500 punktów) – Na tym poziomie pojawia się kolejna plakietka. Poziom 6 (1500 punktów) – Po osiągnięciu 1500 punktów awansujesz na szósty poziom. Nowa plakietka odblokowana.

(1500 punktów) – Po osiągnięciu 1500 punktów awansujesz na szósty poziom. Nowa plakietka odblokowana. Poziom 7 (5000 punktów) – Na poziomie 7 Twoje opinie i treści są uważane za jeszcze bardziej wartościowe. Jest też nowy wariant plakietki.

(5000 punktów) – Na poziomie 7 Twoje opinie i treści są uważane za jeszcze bardziej wartościowe. Jest też nowy wariant plakietki. Poziom 8 (15 000 punktów) – Zdobycie 15 000 punktów to kolejna plakietka oznaczająca jeszcze wyższy status.

(15 000 punktów) – Zdobycie 15 000 punktów to kolejna plakietka oznaczająca jeszcze wyższy status. Poziom 9 (50 000 punktów) – Przedostatni poziom, nowa plakietka.

(50 000 punktów) – Przedostatni poziom, nowa plakietka. Poziom 10 (100 000 punktów) – Tutaj stajesz się jednym z najbardziej wpływowych Lokalnych Przewodników na świecie.

Program Lokalnych Przewodników Google to nie tylko okazja do dzielenia się swoimi podróżniczymi doświadczeniami, ale także szansa na zdobywanie punktów i awansowanie na wyższe poziomy. Będąc Lokalnym Przewodnikiem, wspierasz społeczność podróżników, pomagasz w odkrywaniu ciekawych atrakcji i możesz promować swoją kulturę. Twoje opinie i treści stają się źródłem inspiracji dla innych użytkowników Map Google. To także możliwość rozwijania pasji i nawiązywania nowych znajomości.

Na koniec krótki przewodnik po tym, ile punktów można zdobyć za różne aktywności: