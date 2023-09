Google po latach w końcu zrozumiało, że... tablety istnieją

Apple zdominowało świat, jeżeli chodzi o tablety. Pomimo tego, że rok w rok iPady to najdroższe urządzenia w branży, to trzymają w garści ponad połowę wolumenu sprzedaży, a więc mówimy tu o wręcz niespotykanej przewadze. Co jednak stoi za taką dominacją? Cóż, czynników jest wiele i na pewno niektóre z nich to świetny hardware czy dostępność oprogramowania, którego nie ma konkurencja.

Jednak w dużej mierze można też powiedzieć, że tablety z Androidem same są sobie winne. Apple od początku bowiem stawiało na to, by wykorzystać większe ekrany iPadów, dając im dodatkowe funkcje i wygląd aplikacji, a z czasem - osobny system iPadOS. Tymczasem przez długi (zbyt długi) czas Android na tabletach był po prostu tym samym Androidem ze smartfonów tylko na większym ekranie, co boleśnie było widać w niektórych aplikacjach.

Ba, same programy od Google, czyli twórcy systemu, nic sobie nie robiły z większego ekranu i wyglądały na tabletach bardzo przeciętnie. To zmienia się dopiero teraz

Aplikacje Google będą w końcu wyglądać na tabletach tak, jak powinny

Już jakiś czas temu Google zapowiedziało, że przyjrzy się tabletom bardziej. Dlaczego dopiero teraz i czy ma to związek z faktem wypuszczenia na rynek własnego tabletu Pixel Tab? Myślę, że można tu odpowiedzieć klasycznym "nie wiem, ale się domyślam". Faktem jednak to, że Google zmienia wygląd własnych aplikacji po to, by w końcu wygodnie korzystało się z nich na dużym erkanie.

A zmienia się dużo, bo ponad 20 programów, z wśród których znajdują się takie, z których korzystamy na co dzień. Użytkownicy otrzymali więc przede wszystkim bardzo wygodny manager plików, nowy wygląd Sklepu Google, wygodniejszy w obsłudze Kalendarz czy Mapy Google. Wszystko oczywiście wykonane w nowym języku stylistycznym Material You.

Ba, nowy design pojawił się nawet w aplikacji kontaktów czy Google Meet. I trzeba przyznać, że te nowe programy wyglądają w końcu tak, jak powinny. Czy jest to zmiana, która zachęci kogokolwiek do używania tabletów? Oczywiście, że nie. Ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że gdyby podejście Google do tematu byłoby właśnie takie od samego początku, to kto wie - może dziś sytuacja na rynku wyglądałaby nieco inaczej.

