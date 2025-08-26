Samsung nie oszczędza Apple. Tego iPhone nie potrafi

Samsung i Google mają coś, co na tę chwilę jest bardzo wstydliwym temat w siedzibie Apple – sztuczna inteligencja. Obydwie firmy mają sprawne narzędzia AI na swoich urządzeniach, czym iPhone'y pochwalić się nie mogą, a to jest zaś dobra okazja na wbijanie szpil.

Raczej mamy już za sobą czas wielu spotów reklamowych, które miały na celu ukazywanie zalet jednych smartfonów poprzez wyśmiewanie innych. Niemniej, wciąż się zdarzają, szczególnie gdy jest ku temu dobra okazja. Na przykład taka jak ogromne fiasko jednej z największych firm na świecie.

Samsung nie oszczędza Apple. Przypomina o różnicach w działaniu AI

Najnowsza kampania reklamowa koreańskiego giganta to bezpośredni atak na braki iPhone’a – zarówno w kwestii sztucznej inteligencji, jak i składanego ekranu. Spot „A Real Upgrade” pokazuje, jak użytkownik Galaxy Z Fold 7 z łatwością dodaje koszulę do swojego zdjęcia dzięki Galaxy AI. Tymczasem posiadacz iPhone’a próbuje osiągnąć podobny efekt, zasłaniając się serwetką i liściem – scena, która w prosty sposób punktuje przepaść technologiczną obu firm.

Samsung nie jest w tej narracji osamotniony. Google od pewnego czasu prowadzi swoją kampanię „BestPhonesForever”, w której Pixel również wyśmiewa iPhone’y za ograniczone możliwości AI. Wspólna strategia Samsunga i Google’a przypomina ring wrestlerów, którzy łączą na chwilę siły, aby pokonać wspólnego przeciwnika.

Nie jest tajemnicą, że Apple Intelligence – choć zapowiadane z rozmachem – wciąż pozostaje w tyle za Galaxy AI czy Google Gemini. Siri, mimo lat rozwoju, nie dorównuje konkurencji, a brak składanego iPhone’a jest coraz bardziej widoczny, szczególnie gdy Samsung i Google prezentują kolejne generacje swoich „składaków”. Według przecieków, Apple pracuje nad własnym składanym smartfonem, który ma zadebiutować w przyszłym roku. Jednak nawet w branżowych wywiadach przedstawiciele Samsunga podkreślają, że siedem generacji doświadczenia daje im przewagę, a pierwsza generacja iPhone’a Folda nie będzie zagrożeniem.

Obecnie Samsung i Google wyznaczają standardy w dziedzinie AI oraz konstrukcji składanych telefonów, a Apple, póki co, musi przyjąć rolę outsidera w tej technologicznej rywalizacji.

