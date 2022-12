Rząd planuje 2500 km nowych dróg szybkiego ruchu do 2030 roku

300 mld złotych na drogi w 7 lat

Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce została przez ostatnie 20 lat mocno rozbudowana. Po kraju z pewnością podróżuje się obecnie znacznie szybciej i bezpieczniej niż kilkanaście lat temu, ale nadal mamy sporo białych plam, gdzie brakuje tras najwyższej kategorii. Rząd zamierza jednak przez najbliższą dekadę wybudować sporo nowych tras, a także rozbudować wąskie gardła jakie już powstały. Mowa chociażby o poszerzeniu autostrady A2 między Warszawą, a Łodzią (90 km) oraz odcinka A4 od Krzyżowej, aż do Tarnowa (370 km). To z pewnością bardzo potrzebne inwestycje, ale plan ich realizacji wydaje się bardzo ambitny.

Oprócz tego ma powstać szereg nowych tras, w tym licząca 260 km obwodnica aglomeracji warszawskiej w ciągu drogi krajowej nr 50, zachodnia obwodnica Szczecina w ciągu drogi S6, droga ekspresowa S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk, droga S10 od Szczecina do Warszawy, a także dokończenie korytarza Via Carpatia na wschodzie, zamknięcie tras S5 i S8 na Dolnym Śląsku oraz dokończenie drogi ekspresowej S6 na Pomorzu. Całość tych inwestycji ma kosztować niemal 300 mld złotych.

– Do budowy dróg podchodzimy kompleksowo, realizujemy pełną sieć dróg szybkiego ruchu. Ogłoszenie nowego Programu na całą rozpoczętą właśnie dekadę to dobra wiadomość dla branży budowlanej, która może planować swoje działania w długiej perspektywie. Inwestycje publiczne są tym czynnikiem, który napędza gospodarkę. Dlatego nasz nowy ambitny program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 294,4 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

GDDKiA już w 2023 roku zamierza ogłosić przetargi na budowę przynajmniej 480 km dróg, w tym 12 obwodnic oraz rozbudowę 360 km istniejących już dróg krajowych, z których część awansuje do miana tras ekspresowych. Szczegóły tego planu znajdziecie na obrazkach poniżej. Pytanie tylko czy znajdą się na to pieniądze, skoro nadal nie udało nam się uzyskać środków z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy...

źródło: GOV.pl