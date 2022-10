Czy jest coś bardziej groteskowego niż rząd pełen starych ludzi, który stara się być „cool”, żeby zyskać sobie przychylność młodych Polaków? Najpierw minister Czarnek wyskoczył z pomysłem stworzenia patriotycznego VOD, a teraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego funduje stworzenie narodowej gry strategicznej o polskim królu. Przeczuwam piękną katastrofę.

Strategiczna promocja patriotyzmu

Obecny rząd ma ostatnio jakąś obsesję na punkcie krzewienia wśród młodzieży „wartości patriotycznych”. W ramach kolejnej inicjatywy sfinansuje grę strategiczną, osadzoną w czasach Bolesława Chrobrego.

Opracowaniem narodowej strategii zajmie się warszawskie studio BTC, korzystają ze 120 tysięcy dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury. O grze Chrobry. Historia sprzed 1000 lat nie wiadomo póki co zbyt wiele, ale z informacji podanych na portalu Bankier dowiadujemy się, że produkcja ma „realizować założenia współczesnego patriotyzmu”.

„Tematyka związana będzie z kluczowymi wydarzeniami w historii Polski za czasów Bolesława Chrobrego oraz z atrakcyjnymi i jeszcze niewyeksploatowanymi kulturowo wydarzeniami związanymi z jego postacią”

BTC ma na koncie 3 gry mobilne dla dzieci i adaptacje Zorro na większe platformy, która… cóż, nie należy do najpopularniejszych tytułów. Nie mam absolutnie żadnych uprzedzeń do polskiego studia, ale obawiam się, że narodowa gra strategiczna+krzewienie patriotyzmu+niewielki developer to średnio udane połączenie. Z ogłoszenia giełdowego wynika, że firma na obecnym etapie zajmie się analizą historyczną oraz formułowaniem koncepcji gameplay’u i mechaniki. Na pierwsze fragmenty rozgrywki przyjdzie nam zatem jeszcze poczekać.

