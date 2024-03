Popularne forum debiutuje na giełdzie. Jest warte więcej niż CD Projekt

Reddit jest wart 9,5 mld USD

W ostatnich latach nie mieliśmy zbyt wielu głośnych debiutów w branży technologicznej. Po okresie wielkiego boomu w czasie pandemii, firmy z tego segmentu rynku musiały mierzyć się z nowymi problemami, jak np. wysokie stopy procentowe i przez to wysoki koszt kapitału. Zamiast skupić się na rozwoju, trzeba było pokazać jak zarabiać pieniądze. Takie podejście ma jednak też swoją ciemną stronę, związaną na przykład z głośnymi w ostatnim czasie zwolnieniami. Nic więc dziwnego, że w otoczeniu marazmu niewiele firm decydowało się wchodzić na giełdę. Inwestorzy są obecnie bardzo kapryśni i nie jest łatwo przekonać ich do wyłożenia sporych pieniędzy.

To jednak nie dotyczy firmy zarządzającej dobrze wszystkim znanym serwisem Reddit. Jej debiut na giełdzie w Nowym Jorku miał miejsce wczoraj i trzeba przyznać, że wypadł całkiem okazale. Reddit (notowany pod tickerem RDDT) uplasował w ramach IPO akcje warte 750 mln USD wyceniając jedną sztukę na 34 USD, co dawało kapitalizację na poziomie około 6 mld USD. Po rozpoczęciu handlu cena przekroczyła nawet 57 USD co dawało wzrost o 70%, aby na koniec dnia zatrzymać się w okolicach 50 USD, powiększając fortunę właścicieli o bagatela 48%, do około 9,5 mld USD. To kapitalizacja niemal czterokrotnie większa niż naszego rodzimego CD Projektu i tylko o połowę mniejsza od Orlenu.

Źródło: Depositphotos

Reddit nie zarabia na siebie

Warto jednak pamiętać, że podczas jednej z prywatnych rund finansowania w 2021 roku wartość serwisu była oceniana nawet na 10 mld USD, więc z tej perspektywy wczorajsza wycena na giełdzie nie wygląda wcale imponująco. Tym bardziej, że Reddit cały czas przynosi straty. Jak wynikało z prospektu emisyjnego, w zeszłym roku miał przychody na poziomie 804 mln USD, ale przy tym zanotował stratę na poziomie 90 mln USD. Jest lepiej niż rok wcześniej, kiedy to strata sięgnęła niemal 160 mln USD, ale to nadal spółka, która tylko "przepala" pieniądze.

Pomysłem na poprawę tej sytuacji ma być sprzedawanie licencji na dane zamieszczane przez użytkowników w serwisie. Wiele firm jest nimi zainteresowanych ze względu na rozwój technologii sztucznej inteligencji, którą na czymś trzeba szkolić. Reddit ma umowy z różnymi podmiotami, w tym z Google, i planuje w ciągu trzech lat sprzedać licencje na dane warte ponad 200 mln USD. Nie wszystkim się to podoba, na czele z użytkownikami serwisu oraz amerykańską komisją handlu (FTC) ale wygląda na to, że włodarze spółki się tym za bardzo nie przejmują. Teraz jednak jako spółka giełdowa będą musieli skupić się na tym, aby zacząć zarabiać, a to zazwyczaj prowadzi do napięć ze społecznością, która przecież tworzy cały serwis.

źródło grafiki: Depositphotos