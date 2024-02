Potężne zwolnienia w branży finansowej. Giganci tną etaty na potęgę

Fala zwolnień dotarła do branży finansowej. Firmy zaczynają ogromnie ciąć etaty — i nie są to dobre informacje.

PayPal zwalnia mnóstwo pracowników

W ostatnim czasie jest prawdziwe zatrzęsienie zwolnień w branży technologicznej. Zgodnie z danymi ze strony Layoffs.fyi, w zeszłym roku z pracą pożegnało się blisko 260 tysięcy osób, a zaledwie w zeszłym miesiącu prawie 100 firm z branży tech — wliczając w to takie firmy jak Meta, Amazon, Microsoft, Google, TikTok i Salesforce — ogłosiło zwolnienie łącznie 25 tysięcy pracowników.

Źródło: Depositphotos

Teraz znowu się to dzieje. Jak donosi BBC, PayPal zwolni 2500 pracowników, czyli 9 procent swojej światowej siły roboczej. Dyrektor generalny firmy, Alex Chriss, powiedział pracownikom, że podjęto decyzję o „odpowiednim doborze” firmy „zarówno poprzez bezpośrednie redukcje, jak i eliminację otwartych stanowisk”. Gigant branży finansowej przyznał, że pracownicy, których to dotyczy, zostaną powiadomieni o zwolnieniach do końca tygodnia. Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku PayPal również zdecydował się na zwolnienia — wtedy firma pożegnała około 2 tysięcy osób, czyli niemal 7 procent swoich pracowników.

Deutsche Bank również żegna pracowników

Nie tylko PayPal z branży finansowej zdecydował się na zwolnienia. Teraz, jak donosi Financial Times, Deutsche Bank planuje zwolnić około 3,5 tysiąca pracowników. Warto zaznaczyć, że dopiero co docierały do nas informacje, że w ciągu ostatniego roku Deutsche Bank zatrudniło łącznie blisko 5 tysięcy pracowników, co sprawia, że ilość miejsc pracy w banku przekroczyła 90 tysięcy pierwszy raz od momentu, w którym to CEO firmy, Christian Sewing, rozpoczął restrukturyzację w 2019 roku.

Źródło: Depositphotos

Co łączy PayPala i Deutsche Bank poza zwolnieniami? Kiepskie wyniki. Akcje PayPala w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadły o 20 procent i nie udaje się na razie tego wyniku poprawić, za to Deutsche Bank zanotowało 30-procentowy spadek zysków w czwartym kwartale 2023 roku. Trzeba przyznać, że ilość zwolnień jest przerażająca.

Źródła: BBC, Financial Times

Grafika wyróżniająca: Depositphotos