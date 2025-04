Orlen obniża ceny o 35% i to na miesiąc. Kto może skorzystać z promocji?

Od 30 kwietnia (od godz. 12:00) aż do 30 maja ( do godz. 16:00), zarejestrowani użytkownicy aplikacji ORLEN Charge będą mogli ładować swoje pojazdy elektryczne z 35% rabatem. Promocja obejmuje wszystkie, ponad 1100 punktów ładowania należących do Grupy ORLEN (w tym stacje Energi) na terenie całej Polski. Jest to rekordowa obniżka cenowa zaoferowana przez ORLEN w tym segmencie i odpowiedź na podobną obniżkę ceny paliwa, która będzie obowiązywać jednak tylko do 16 maja.

Wsparcie dla elektromobilności

Inicjatywa Orlenu wpisuje się w szersze działania na rzecz popularyzacji transportu niskoemisyjnego. Jak podkreśla Krzysztof Kaczyński, Dyrektor Wykonawczy ds. Elektromobilności, możliwość szybkiego, niezawodnego i przystępnego cenowo ładowania pojazdów elektrycznych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tej gałęzi transportu w Polsce. Obniżenie kosztów ładowania o 35% bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie wydatków eksploatacyjnych dla właścicieli elektryków, czyniąc elektromobilność bardziej dostępną i atrakcyjną ekonomicznie.

Promocja jest również zachętą dla nowych użytkowników do zapoznania się z możliwościami sieci ORLEN Charge, która jest konsekwentnie rozbudowywana, aby zapewnić kierowcom komfort podróżowania po całym kraju. ORLEN planuje dalszy, dynamiczny rozwój infrastruktury ładowania, dążąc do posiadania 6 tysięcy punktów do 2035 roku. Dodatkową korzyścią dla uczestników programu lojalnościowego VITAY jest możliwość otrzymania bonusu. Użytkownicy, którzy dodadzą swoją kartę VITAY do aplikacji ORLEN Charge i wykonają sesję ładowania w okresie promocyjnym, otrzymają na start 1000 punktów VITAY.

źródło: Orlen

Przy okazji firma pochwaliła się również swoją najnowszą stacją ładowania. W Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, działa już pierwsza w Polsce ultraszybka stacja DC, która umożliwia ładowanie z mocą do 360 kW. Dwa chłodzone cieczą złącza CCS, intuicyjny ekran dotykowy oraz wybór formy płatności (w aplikacji lub kartą) zapewniają pełen komfort użytkowania. Uzupełnieniem w tej lokalizacji jest dodatkowa stacja ładowania AC o mocy 22 kW.

źródło: Orlen