Orlen rozdaje zniżki na tankowanie! Oto, co trzeba zrobić

Wybierasz się do domu na święta, a może planujesz dłuższy wyjazd na majówkę? Jeśli tak, to zajrzyj na Orlen, bo właśnie ruszała akcja promocyjna, w ramach której możesz zgarnąć zniżki na paliwo i zakupy.

Reklama

39 groszy oszczędności na każdym litrze paliwa

Zasady promocji są proste. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji ORLEN VITAY i zakupisz min. 30 l benzyny lub diesla, to będziesz mógł skorzystać ze zniżki na paliwo w wysokości 15 zł. Przyjmie ona formę mobilnego kuponu w aplikacji ORLEN VITAY, który naliczy rabat na paliwa VERVA lub EFECTA. Ponadto za każde zatankowane 30 litrów wspomnianych paliw klienci otrzymają kupon paragonowy o wartości 10 zł na kolejne zakupy z oferty paliwowej lub pozapaliwowej ORLEN za minimum 11 zł. Co ważne, za zakup paliwa z rabatem będzie można otrzymać fakturę.

ORLEN w oficjalnym komunikacie podaje następujący przykład opłacalności tej promocji – średnio klienci ORLEN tankują jednorazowo około 38 litrów paliwa, a więc wykorzystanie kuponu mobilnego o wartości 15 zł przyniesie atrakcyjną zniżkę 39 groszy oszczędności na każdym litrze paliwa.

Promocja wystartowała już dziś i jest ważna do 4 maja. Kupony o wartości 10 zł uprawniające do uzyskania rabatu będzie można zrealizować na stacjach ORLEN aż do 16 maja. Z rabatu można skorzystać wielokrotnie.