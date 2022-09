Jak programista może zorganizować swoją pracę lepiej?

Praca programisty składa się z wielu zadań, z których większość skupiona jest wokół procesu pisania kodu. Jak w każdym innym zawodzie, należy dbać o to, aby część zawodowa była dla nas satysfakcjonująca i nie doprowadziła do wypalenia. Sztuka polega na tym, aby zapewnić sobie odpowiednie warunki do wygodnej, wydajnej pracy oraz dbać o swoje zdrowie, ponieważ zachowanie odpowiedniego balansu między pracą, a odpoczynkiem jest kluczowe, aby pozostać w dobrej kondycji.

Nauka siebie

Na start wypada zacząć od podstaw, mianowicie czynnika ludzkiego. Zanim przejdziemy do organizacji pracy, warto zadbać o odpowiednią dla nas ilość snu, ponieważ bez tego trudno w ogóle rozmawiać na temat lepszej organizacji pracy. Optymalna ilość to 7 – 8 godzin snu, jednak jest to sprawa indywidualna. Podobnie wygląda to z tematem godzin pracy. Firmy coraz chętnie dają programistom elastyczne godziny pracy, które pozwalają zorganizować działania w sposób optymalny dla nas. Warto poznać siebie i sprawdzić, w jakich godzinach najlepiej możemy się skupić, kiedy wolimy przeprowadzać rozmowy oraz w jakich godzinach sen zapewnia nam satysfakcjonujący wypoczynek. Pracodawcy starają się tu iść na rękę i na ogół mamy wyznaczone konkretne okienka w trakcie dnia, kiedy obecność jest wymagana lub wysoce zalecana. W ramach takich widełek godzinowych można zorganizować spotkania, wideokonferencje, sesje demo i mieć pewność, że wszyscy członkowie zespołu dadzą radę się pojawić i będą produktywni.

Nie sposób pominąć elementu gimnastyki oraz zdrowego odżywiania się. W obszarze otoczenia należy zadbać o swoje stanowisko pracy. Odpowiednie biurko i krzesło to podstawa przy pracy zdalnej, więc warto wybrać te dopasowane do naszych potrzeb, ponieważ bez tego może być trudno się skupić.

Planowanie to podstawa

Kiedy mamy zapewnione podstawy, możemy przejść do warstwy organizacyjnej. Jeżeli chodzi o wysokopoziomowe planowanie pracy, to zajmują się tym bezpośrednio pracodawcy, ale praca programisty na ogół wiąże się z otrzymywaniem dosyć ogólnego zadania, w ramach którego mamy sporo niewiadomych. Przydatne jest dodawanie notatek do zadań. Sporo osób tworzy również specjalne zapiski w swoich notesach, w formie analogowej lub cyfrowej, aby rozrysować dane zadanie oraz aby móc przeanalizować na takim przykładzie wszystkie potencjalne scenariusze.

Warto zadbać o wyciszenie zbędnych powiadomień. To na dobrą sprawę podstawa – możliwość skupienia się jest niezbędna do efektywnej pracy. Do tego warto samodzielnie tworzyć listę celów na dany okres, np. na dany tydzień lub miesiąc.

Używane oprogramowanie to kluczowy element pracy, który wpływa na dobrą sprawę najbardziej. W przypadku edytorów kodu warto sprawdzić różne dostępne opcje, aby sprawdzić, które nam najbardziej pasują, który z nich oferuje akurat te funkcje odpowiadające nam najbardziej; który może pochwalić się największym ekosystemem rozszerzeń. Polecam na bieżąco sprawdzać dostępne rozwiązania i nie bać się eksperymentowania.

Jak firmy dbają o organizację pracy programistów?

Pracodawcy informują coraz częściej o używanych metodykach projektowych oraz sposobach organizacji pracy. Z jednej strony firmy chcą, a z drugiej programiści są zainteresowani sposobami zarządzania projektami. Wynika to z tego, że deweloperzy chcą dokładnie poznać środowisko, w którym będą pracować, ponieważ mają doświadczenie z różnymi podejściami i w większości sytuacji mają już wybrane swoje preferowane.

Firmy lubią zresztą eksperymentować w zakresie różnych narzędzi oraz metodyk. Do tego musimy dodać działania, w których to powstają hybrydy łączące w sobie różne podejścia, co może dać najróżniejszy efekt. Nie da się ukryć, że wiele zależy tu od samej charakterystyki projektu oraz realizowanych zadań. Na pewno docenia się to, że są opisane procesy.

Do tego dochodzi zespół w firmie odpowiedzialny bezpośrednio za planowanie zadań, ich monitorowanie, weryfikację i definiowanie, co ma zostać wykonane. Mowa tu przede wszystkim o menedżerze projektu, do tego może dojść sporo dodatkowych stanowisk, jak np. Product Owner, Scrum Master.

Na koniec zostaje element używanego oprogramowania. Wyróżniamy tu cztery główne kategorie. Najpierw skupiamy się na systemie służącym do zarządzania zadaniami jak Jira, Clickup czy Trello – firmy podają informacje o używanym rozwiązaniu. Druga to z kolei warstwa przechowywania dokumentacji. Możliwość sprawdzenia oraz dodania informacji o projekcie w jednym miejscu zdecydowanie przyspiesza pracę oraz pozwala uniknąć marnowania czasu na poszukiwanie danych rozproszonych po całym środowisku. Dalej mowa jest o systemie do trackowania czasu pracy. Sposób w jaki sposób ma być to robione, jakie rozwiązanie jest używane, jak często należy aktualizować nasz arkusz pracy – to wszystko wpływa na to, czy w trakcie dnia możemy się skupić na zadaniach czy też jesteśmy cały czas absorbowani. Na koniec zostaje wątek używanej platformy komunikacyjnej. Slack, Microsoft Teams, a może Discord – tu można natknąć się na najróżniejsze rozwiązania. Z uwagi na różny ich poziom rozwoju, wydajność, płynność działania oraz liczbę funkcji, mają wymierny wpływ na komfort pracy. Nie da się też pominąć wątku związanego z przyzwyczajeniem się do konkretnej platformy.

Uporządkowane środowisko pracy to klucz do efektywnej pracy

Kiedy mamy uporządkowane środowisko pracy i całość dostosowaną pod nasze potrzeby oraz charakter, cała praca staje się zdecydowanie bardziej wydajna, dzięki czemu możemy szybciej wykonywać nasze zadania. Nie da się ukryć, że cały proces przygotowania potrafi być czasochłonny. Zdecydowanie warto też eksperymentować z różnymi narzędziami oraz metodykami, aby zobaczyć, które rozwiązania i sposoby są dla nas najbardziej wygodne. Szczególnie pomagają tu liczne poradniki w internecie.

Jednocześnie firmy starają się wspierać programistów w organizacji pracy. Same przedsiębiorstwa dysponują po swojej stronie wieloma narzędziami do zarządzania projektami, odpowiadają za zarządzanie działaniami, organizują wideokonferencje, które wielu osobom układają dzień. Niewątpliwie warto stawiać tu na firmy mogącymi pochwalić się konkretnymi procesami, ponieważ na ogół potrafi to skutecznie planować pracę.

Jakie są Wasze najlepsze sposoby na organizację pracy? Co u Was działa najlepiej, jeżeli chodzi o środowisko pracy?

Artykuł powstał we współpracy z the:protocol.