Nowe okoliczności, nowe przebranie, ale zło pozostanie złem. Kim teraz stanie się Wolnicki

Maciej Stuhr i Aleksandra Popławska wracają w nowym sezonie hitu Playera “Szadź”. To już trzecia seria, której akcja rozgrywa się w rok po wydarzeniach z finału poprzedniego sezonu. Ale nowe odcinki, oprócz wyczekiwanej przez widzów kontynuacji historii, mają do zaoferowania jeszcze więcej.

Maciej Stuhr wraca do swojej roli w Szadzi, ale przyjął też zupełnie nową

Każdy fan serialu zadaje sobie pytanie, jak zachowa się teraz Wolnicki. Trafił on bowiem w zupełnie nowe otoczenie, gdzie pozostaje nieznany, ale to wcale nie wpłynie na jego działania, gdyż natura okaże się silniejsza. Nie wiemy tylko, kogo wybierze na swoją następną ofiarę, po tym jak próbował zamordować Lilę, a jemu udało się zbiec. W Wolnickiego ponownie wcieli się Maciej Stuhr, który… miał też bardzo duży wpływ na to, jak niektóre ze scen w nowym sezonie będą wyglądać. Michał Kwieciński z Akson Studio odpowiedzialnego za produkcję "Szadzi" zaproponował, by Maciej Stuhr wyreżyserował wybrane sceny z nowych odcinków. Znając autorskie filmy Maćka, wiedzieliśmy, że przy współpracy z Anką Kazejak, która jest reżyserką całego sezonu, świetnie poradzi sobie w komercyjnej i dobrze znanej sobie produkcji. Maciek bardzo się zaangażował i wniósł do reżyserowanych przez siebie scen wiele inspirujących pomysłów. – komentuje Adrianna Przetacka, producentka ze strony TVN Warner Bros. Discovery.

Kogo zobaczymy w nowym sezonie Szadzi?

Bardzo dobrą wiadomością dla fanów jest powrót członu obsady - w nowych odcinkach ponownie wystąpili m. In. Bartosz Gelner, Karolina Gorczyca oraz Anna Cieślak, Przeskok w czasie oraz zupełnie nowe realia umożliwiły wprowadzenie dużej liczby nowych bohaterów, i tak w obsadzie znaleźli się także Jowita Budnik, Magdalena Popławska, Aleksandra Skraba, Dariusz Chojnacki, Piotr Trojan, Lesław Żurek, Diana Zamojska i Sebastian Pawlak. To wszystko sprawia, że 3. sezon "Szadzi" będzie naprawdę wyjątkowy i tak samo widzi to odtwórca głównej roli Maciej Stuhr. Podkreśla on, że historia Wolnickiego zmierza w zupełnie nowe rejony, a to wpłynie korzystnie na odbiór serialu przez widzów. Zaznacza jednak, że klimat grozy - który tak fani uwielbiają - jeszcze się wzmocni. Co więcej, aktor ujawnił, że współpracował z Anią Kazejak nad przygotowaniami do całego sezonu.

Co wydarzy się w 3. sezonie Szadzi?

A czego możemy spodziewać się po nowym sezonie "Szadzi"? Piotr Wolnicki trafi do niedużej miejscowości, gdzie będzie ukrywać się po tym, co zobaczyliśmy w finale 2. serii. Dla okolicznych mieszkańców jest nieznajomym, który stara się poukładać swoje życie na nowo w obcym miejscu. Nikt nie zdaje sobie sprawy, kim naprawdę jest i jakie faktycznie zamiary może mieć, a Wolnickiemu jego mroczna natura nie da o sobie zapomnieć. Jednocześnie prawdy na temat tego, co się stało z Wolnickim będzie dochodzić Polkowska. Agnieszka została zwolniona ze służby, ale to wcale nie oznacza, że odpuści i stara się odkryć jakiekolwiek ślady pozwalające potwierdzić jej teorię, że Piotr żyje.

Będzie to o tyle trudne, że Wolnicki nie tylko zaciera jakiekolwiek poszlaki, ale podkłada też dowody świadczące o jego śmierci. Mrówiec (wciela się w niego Bartosz Gelner) i Wrońska (Karolina Gorczyca) pozostaną na stanowiskach, ale szanse na to, że będą prowadzić dochodzenie i próbować schwytać mordercę uznanego za zmarłego są nikłe, gdyż musieliby zaryzykować własne kariery. Pojawi się też nowy wątek: Wolnicki pozna i zbliży się do Karoliny (Magdalena Popławska), co od razu zwróci uwagę mieszkańców miasteczka, w tym Maćka (Piotr Trojan) i jego matki Miry (Jowita Budnik). Ponownie możemy więc liczyć na zawiłą, wciągającą i zaskakującą fabułę, ponieważ przewidzenie tego, jak zachowa się nasz antagonista graniczy z niemożliwym.

Zło pozostanie złem - czy Wolnicki oszuka wszystkich?

Nie wiemy, jaką postawę przyjmie Wolnicki i jak długo będzie w stanie oprzeć się pokusie. Jego natura pozostała niezmienna, ale nowe okoliczności mogą wpłynąć na to, jak się zachowa, jak będzie planować kolejne ruchy i czy egzekucja przyjętej strategii przebiegnie bezproblemowo. Po tym, co go właśnie spotkało, na pewno będzie próbować się odegrać i znów dopiąć swego, mimo że niektórzy będą starać się mu przeszkodzić. Ograniczone zaufanie mieszkańców też będzie niemałą przeszkodą w realizacji planu, ponieważ wcześniej pomocna była nienaganna opinia i przykrywka zapewniająca swobodę działania w dużym mieście. Tym razem na pewno będzie inaczej.

Wpływ na to ma także lepsze poznanie postaci przez Macieja Stuhra, który wraca do roli i na pewno miał wiele pomysłów na to jak ją rozwinąć. Serial pozwala nam coraz bardziej zajrzeć w umysł Wolnickiego, więc możemy coraz śmielej próbować domniemywać, jak funkcjonuje na co dzień i co sprawia, że pozostaje nieugięty. Zasadnym wydaje się też pytanie, czy bardziej napędza go sama chęć zabijania, czy może bycie ściganym przez Polkowską. Jeśli miałbym wskazywać, to stawiałbym na to drugie, ponieważ od początku serial ten balans wcale nie był równy i jak na dłoni było widać, jak wiele "frajdy" daje mu pogrywanie ze stróżami prawa.

Pod tym względem nie oczekiwałbym większej zmiany po jego postaci, choć na pewno jakaś zmiana następuje, ponieważ zmiana położenia Wolnickiego wpływa na sposób działania. Nie rozpoczyna nowej rozgrywki z tej samej pozycji szanowanego i rozpoznawanego człowieka, lecz uciekiniera skrywającego się przed światem. Na pewno musi walczyć ze swoimi demonami, starając się nie popełnić błędu, gdy chęć zabijania jest tak silna. Górę weźmie chyba jednak zwycięstwo w partii szachów, jaką rozgrywa z Polkowską, by pokazać jej, że jest w stanie nie tylko kontynuować swoje zbrodnie, ale ponownie ją przechytrzyć.

Nowy sezon "Szadzi" debiutuje już dziś, 2 września. Przed nami aż siedem nowych odcinków, które będą ukazywać się w tygodniowych odstępach. Dzięki temu o wszystkich nowych wydarzeniach będziecie mogli dyskutować ze znajomymi i próbować przewidzieć, co wydarzy się w kolejnym epizodzie. Jako, że "Szadź" to Player Original, wszystkie odcinki będzie można zobaczyć na dowolnym urządzeniu w dowolnym momencie. Na widzów czeka też wersja w ultrawysokiej rozdzielczości 4K, co dzięki odpowiedniej jakości serialu i wyselekcjonowanym plenerom, serial sprawi jeszcze więcej frajdy w trakcie oglądania, bo widz w jeszcze większym stopniu doświadczy tej historii na własnej skórze (a nawet siatkówce oka).

Materiał powstał we współpracy z TVN