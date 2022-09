Allegro Days - czas na trzecią już edycję zniżek do 40% na Allegro

Akcja zniżek do 40% na wybrane produkty - Allegro Days, rozpoczęła się na początku czerwca, a druga jej edycja miała miejsce w sierpniu. Czas na kolejne okazje zakupowe, które potrwają na Allegro od 5 do 7 września.

Wzorem poprzednich edycji, przygotowaliśmy dla Was wybrane przez nas produkty, które przez najbliższe 3 dni możecie kupić w obniżonych cenach.

Powerbank Green Cell

Zaczynamy od powerbanka Green Cell, jego pojemność to aż 20000 mAh, co pozwoli zabrać ze sobą spory zapas energii dla naszych urządzeń na jakieś dłuższe wypady. Co więcej, urządzenie to zapewnia szybkie ładowanie, dzięki portowi USB Ultra Charge naładuje na przykład iPhone 11 do 70% w 30 minut, a w przypadku portu USB-C Power Delivery 18W - Samsunga S20 do 50% w tym samym czasie.

W ramach Allegro Days kupicie teraz takiego powerbanka w cenie 109,95 zł.

Suszarka spożywcza Lund

Wrzesień to wyczekiwany okres dla zapalonych grzybiarzy. Niektóre z tych osób, prócz przygotowywania z nich później różnych potraw decyduje się na ich suszenie. W tym roku wydaje się, że nieco dłużej poczekamy na gorące grzejniki w naszych domach, warto więc zaopatrzyć się w suszarkę spożywczą.

Grzyby to oczywiście tylko jedno z zastosowań, suszarka ta przeznaczona jest do suszenia również owoców, warzyw, kwiatów, ziół, mięs czy ryb. Ich suszenie możemy zaprogramować, dzięki wbudowanemu czasomierzowi, który możemy ustawić na czas od 0,5 do 19,5 godziny.

Przez najbliższe 3 dni możecie zakupić takie urządzenie na Allegro w cenie 129,00 zł.

Robot sprzątający - Viomi V3

Mamy też propozycje dla osób, które niekoniecznie lubią codziennie odkurzać czy zmywać podłogi w swoim domu. Dobrym rozwiązaniem na tę dla niektórych przykrą okoliczność będzie robot sprzątający + Mop Viomi V3.

Urządzenie to ma trzy tryby czyszczenia, mocne ssanie i obsługę aż 5 map pięter. Jego obsługę ułatwia wygodna aplikacja mobilna Mi Home/Xiaomi Home. W ramach Allegro Days kupicie takiego robota w cenie 1 149,00 zł.

Smartwatch Xiaomi Amazfit Stratos

W naszych propozycjach nie może też zabraknąć popularnego gadżetu w postaci smartwatcha. Wybraliśmy tu smartwatch Xiaomi Amazfit Stratos z GPS, odznaczający się wodoodpornością do 5 ATM, analizą poziomu sprawności VO2max czy czujnikiem tętna.

Dzięki temu zegarkowi będziecie mogli mierzyć wiele ze swoich aktywności sportowych, między innymi bieganie, chodzenie, jazdę na rowerze, pływanie czy wspinaczkę górską. To też powiadomienia ze sparowanego z nim smartphona o przychodzących połączeniach, wiadomościach SMS, e-maili oraz z innych aplikacji zainstalowanych na telefonie. Smartwatch kompatybilny jest z urządzeniami z iOS i Android na pokładzie oraz z aplikacją Strava.

Jego cena na Allegro Days wynosi obecnie 249,99 zł.

Grill elektryczny Tefal

To już wprawdzie ostatnia faz sezonu grillowego w tym roku, ale grill elektryczny Tefal z uwagi na małe rozmiary i wykorzystywaną technologią posłuży nam do przygotowania grillowanych potraw przez okrągły rok, bezpośrednio w naszej kuchni.

Na uwagę zasługuje tutaj technologia "Automatic Sensor Cooking", która wykrywa liczbę produktów umieszczonych na grillu oraz ich grubość, dzięki czemu dostosowuje automatycznie temperaturę i czas grillowania, w oparciu o 6 automatycznych programów grillowania - burger, drób, kanapka, kiełbasa, czerwone mięso oraz ryba.

Od 5 do 7 wrześniach w ramach Allegro Days kupicie taki grill w cenie 549,00 zł.

Wybraliśmy dla Was 5 produktów, dostępnych w aktualnej edycji zniżek na Allegro, ale oczywiście o wiele więcej pozycji z różnych kategorii zakupowych, znajdziecie przez najbliższe dni na stronach - Allegro Days.

--

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.