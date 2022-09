Automaty Allegro One Box, czyli jak otrzymać zakupiony towar tego samego dnia

E-commerce w Polsce jest cały czas w intensywnym rozwoju. Trudno się temu dziwić, zakupy w sieci to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu, który to przy zakupach stacjonarnych tracimy na dojazdy, no i później na poszukiwania wybranego produktu. Jednak jako przewagę takich zakupów jeszcze do niedawna można było wymienić, korzystanie z nich już tego samego dnia - ta przewaga również zaczyna się już zacierać, dzięki dostawom tego samego dnia.

Dostawy tego samego dnia na Allegro - One Kurier i One Box

Przez ostatnie kilka miesięcy na Allegro mogliśmy już korzystać z zakupów z dostawą tego samego dnia, dzięki usłudze Allegro One Kurier w największych miastach w Polsce. Teraz dochodzi do tego jeszcze większa wygoda - bez czekania na kuriera, to klient decyduje, kiedy chce odebrać paczkę (24/7), czyli odbiór zakupionych towarów jeszcze tego samego dnia z zielonych automatów paczkowych Allegro One Box.

Jak duże znaczenie ma taka usługa dla kupujących? Według badania Kantar przeprowadzonego na zlecenie Allegro, aż 71% wybrałoby zakupy z dostawą tego samego dnia na Allegro, w miejsce wycieczki do sklepu stacjonarnego, a dla jeszcze większego odsetka badanych, taka usługa okazuje się decydująca o wyborze zakupów na tej platformie sprzedażowej.

No dobrze, a jakie produkty najczęściej kupujemy z dostawą tego samego dnia? To już dane bezpośrednio od Allegro - zwykle są to towary pierwszej potrzeby, a więc rzeczy, które akurat nam się skończyły i na szybko potrzebujemy je uzupełnić. Oprócz takich pozycji jak pieluchy, środki czystości, kawy końcówki do elektrycznych szczoteczek pojawiają się tu też pokrowce do smartfonów czy folie i szkła ochronne.

Łukasz Szczepański, VP Delivery Experience z Allegro:

Zakupy dostarczane do zielonych automatów paczkowych One Box, w ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia dają mieszkańcom największych miast możliwość korzystania z bogatej oferty asortymentowej i najbardziej atrakcyjnych cen, z których słynie Allegro, niemal likwidując barierę oczekiwania na dostawę. W ten sposób, wyznaczamy nowy standard usług kurierskich w Polsce.

Jak zamówić towar na Allegro z dostawą tego samego dnia?

Jak już wspominałem, na początek usługa ta dostępna jest w największych aglomeracjach w Polsce i aby z niej skorzystać zarówno sprzedawcy jak i kupujący muszą spełnić kilka warunków.

Zacznijmy od sprzedawców, którym oczywiście zależy na zwiększonej sprzedaży. Tak więc sami muszą oni określić dokładnie, do której godziny są w stanie przyjąć zamówienie, spakować je, nadać - podjazd kuriera jest w tych samych godzinach każdego dnia. Sprzedający mogą ustawić godzinę "graniczną" dla dostawy tego samego dnia w ramach tego samego miasta - może być późniejsza i dla całej Polski - musi być nieco wcześniejsza.

Z kolei w przypadku sprzedawców korzystających z usługi Allegro One Fulfillment, to Allegro decyduje o tym, do której godziny klienci powinni złożyć zamówienie, by mogli je otrzymać tego samego dnia. We wszystkich tych miastach, usługa działa od poniedziałku do soboty.

I tak, mieszkańcy Warszawy i okolic (m.in. Pruszków, Piaseczno, Ząbki, Łomianki + Legionowo, Jabłonna, Janki, Otwock, Zakręt, Wesoła, Marki, Zielonka, Piastów, Józefów, Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Magdalenka), mogą zamówić produkty z dostawą tego samego dnia do godziny 13:00.

Natomiast mieszkańcy Poznania, Krakowa, Lublina, Łodzi, Wrocławia, Częstochowy, Torunia, Katowic i wybranych miast aglomeracji śląskiej ((m.in. Bytom, Chorzów, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice i Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza), muszą złożyć zamówienie do godziny 10:00.

Jak znaleźć na Allegro te produkty, które zostaną nam dostarczone tego samego dnia? Tu również mamy kilka możliwości. Przede wszystkim, korzystając z wyszukiwarki produktów, w filtrach po lewej stronie, musimy zaznaczyć opcję - dostawa tego samego dnia.

No i w dalszej kolejności decydujemy jak chcemy ją odebrać w tym samym dniu po zakupie, a więc - Allegro One Kurier, Punkt lub automat pocztowy Box.

Dla ułatwienia i oszczędności czasu, podaję Wam też dwa przydatne linki w tym zakresie. Wyszukiwarka Allegro potrafi wygenerować linki już z zaznaczonymi tymi opcjami. W ten sposób, jeśli szukacie na przykład (aktualnie na czasie) przyborów szkolnych wystarczy kliknąć w ten link, dzięki temu wyświetlą się Wam wszystkie produkty z dostawą tego samego dnia i z dostawą do automatów paczkowych Allegro One Box.

Drugi sposób, to wspomniana już usługa Allegro One Fulfillment. Towary sprzedawców, którzy z niej korzystają, znajdują się już w magazynach Allegro, więc odwiedzając tę stronę, możecie przeglądać towary według wszystkich kategorii zakupowych, które z dużym prawdopodobieństwem będą mogły być Wam dostarczone jeszcze tego samego dnia po złożeniu zamówienia.

Dla pewności, tu również możecie zaznaczyć w filtrach - dostawa tego samego dnia i wybrana przez Was forma dostawy.

Ponadto, Allegro przygotowało dedykowaną stronę z zebranymi ofertami, które zostaną dostarczone w dniu zakupu do automatów Allegro One Box, znajdziecie ją pod tym linkiem.

Co z kupującymi na Allegro z pozostałych miast? To dopiero początek działania usługi, więc muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość i korzystać z dostaw… następnego dnia, co również przecież brzmi może jeszcze nie ekscytująco, ale nadal atrakcyjnie. Mogą więc zamawiać towary od poniedziałku do piątku z opcją dostawy na jutro (oczywiście również z zaznaczeniem w filtrach wyszukiwania odpowiedniej opcji). W skrajnym przypadku, gdy zamówimy tak towar na przykład o 20:00 w środę, otrzymamy go “dopiero” w piątek.

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.