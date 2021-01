Właśnie, lista zadań. Zanim zacznę dzień pracy, zastanawiam się nad tym, co muszę zrobić. Możesz ją robić wszędzie – w notatniku w telefonie, na papierze, w Trello, gdzie Ci wygodnie. Ja mam swoją listę w Trello – zrobiłem sobie listy oznaczające miesiące, natomiast karty odnoszą się do dni i robię w nich listę zadań. Czasami nawet z wyprzedzeniem, jeżeli wiem, że pewne rzeczy są „na sztywno” umiejscowione w konkretnych dniach. Co tym samym uzyskuję? Znowu ścigam się sam ze sobą na robienie zadań (jest też czas na ich ewaluację, czyli sprawdzenie, czy wszystko jest OK). Nierzadko dzieje się tak, że robię zadania nawet na inne dni – po to, by mieć mniej pracy potem (albo znowu zrobić jeszcze więcej – jak kto woli). W połączeniu z pomodoro staję się zwyczajnie maszyną do „ogarniania”. Tego wcześniej nie było.

Slow down, slow down

Zwolnij, musisz przecież kiedyś odpoczywać. Tyle, że odpoczywać też trzeba mądrze. Wiem, że najbardziej kuszące jest po prostu nic nierobienie, leżenie z telefonem w łóżku i przeglądanie mediów społecznościowych. Ja na przykład brałem auto i bezmyślnie jeździłem sobie po mieście, stawałem czasami po to, by sprawdzić media społecznościowe. Albo w ogóle, siedziałem w aucie i nic nie robiłem. Lubię tam przesiadywać, ale umówmy się – tracę na to sporo czasu.