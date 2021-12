Drugie urządzenie w prezencie dla bliskiej osoby od Orange. Do tego dodatkowe 300 GB

Orange w swojej ofercie świątecznej pokazuje, że prezenty można robić zarówno bliskim jak i jednocześnie sobie. Jeśli wybierzemy teraz abonament ze smartfonem, możemy drugie urządzenie – smartfon lub inny sprzęt elektroniczny – otrzymać w prezencie. Do tego w bonusie dostaniemy aż 300 GB transferu danych do wykorzystania przez najbliższe trzy miesiące.

Łącznie w ofercie świątecznej z drugim urządzeniem w prezencie i 300 GB transferu danych mamy około 10 zestawów do wyboru, w tym zestawy z dwoma smartfonami, jak i z jednym smartfonem i innym sprzętem. Promocja obowiązuje przy zakupie wybranych planów i urządzeń.

Sprawdzimy kilka zestawów z tej oferty, którą znajdziecie pod tym linkiem.

Dwa smartfony: OPPO Reno5 Z 5G z OPPO A16

Zaczynamy od zestawu z dwoma smartfonami z obsługą sieci 5G Orange, które możemy nabyć w abonamencie Plan 80, oferującym nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i aż 105 GB transferu danych (w tym 25 GB do odebrania w Mój Orange) + 300 GB w bonusie na 3 miesiące. Do tego możemy dokupić dostęp do serwisu streamingowego HBO GO w obniżonej cenie – za zaledwie 5 zł miesięcznie.

Aktualnie OPPO Reno5 Z 5G kosztuje w jednym z popularnych elekromarketów 1649,00 zł lub w 30 ratach 0% po 54,96 zł, a OPPO A16 699,00 zł (dostępny tylko w Orange w 20 ratach 0%). Łącznie więc za te dwa urządzenia zapłacilibyśmy w sklepie 2 348,00 zł.

W Orange za pierwszego smartfona zapłacimy 59,00 zł miesięcznie w 24 ratach, co łącznie z opłatą na start zamknie się nam w kwocie 1 416,00ł, czyli ponad 200 zł taniej niż w sklepie.

W abonamencie Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 80,00 zł 0,00 zł 23 1 840,00 zł OPPO Reno5 Z 5G 59,00 zł 0,00 zł 24 1 416,00 zł OPPO A16 0,00 zł 1,00 zł 24 1,00 zł Razem 3 257,00 zł W sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 23 920,00 zł OPPO Reno5 Z 5G 54,96 zł 0,00 zł 30 1 648,80 zł OPPO A16 34,95 zł 0,00 zł 20 699,00 zł Razem 3 267,80 zł Różnica -10,80 zł

Porównując to z najtańszą ofertą na kartę za 40 zł miesięcznie z dostępem do 5G z uboższą zawartością usług - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 40 GB transferu oraz opcją kupna tych urządzeń w sklepie, korzystając z promocji świątecznej Orange nadal zapłacimy mniej niż w opcji sklepowej.

Smartfon ze smartwatchem Xiaomi Redmi Note 8 2021 4/64 GB ze smartwachem Xiaomi Mi Watch

Teraz dla odmiany sprawdzimy zestaw smartfona ze smartwachem Xiaomi Redmi Note 8 2021 dostępny jest w najlepszej cenie na Allegro - 756,00 zł w gotówce lub 11 ratach po 75,59 zł, a Xiaomi Mi Watch Watch w promocji w EURO RTV AGD za 478 lub w 30 ratach po 15,93 zł.

W Orange z kolei przy wyborze Planu 80 zapłacimy za ten zestaw 1 zł na start i później w 24 ratach po 37,99 zł. Łącznie za sam sprzęt wyjdzie nas to więc nieco ponad 912 zł, czyli ponad 300 zł taniej niż w sklepie.

Smartfon ze słuchawkami - Xiaomi Redmi Note 8 2021 4/64 GB z Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Jeszcze korzystniej oferta się prezentuje, jeśli w miejsce smartwacha wybierzemy do pary słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, które kosztują w sklepie 299,00 zł, a więc za cały zestaw zapłacimy 1 055,00 zł. Natomiast w Orange nadal będzie to ta sama kwota, co w poprzednim zestawie - 912 zł.

Dwa smartfony: OPPO Reno6 5G z OPPO A54 5G

Na koniec sprawdzimy zestaw z dwoma smartfonami z obsługą sieci 5G Orange - OPPO, będzie to smartfon OPPO Reno6 5G z OPPO A54 5G. Pierwszy z nich możemy kupić w sklepie za 2 499,00zł lub w 30 ratach 0% po 83,30, drugi z kolei - za 1129,00 lub w 30 ratach 0% po 37,63 zł. Razem za oba smartfony w sklepie zapłacilibyśmy więc 3 628,00 zł.

W promocji świątecznej Orange ten sam zestaw smartfonów kupimy za 1 zł na start i później w 24 ratach po 90 zł, co łącznie zamknie się nam w kwocie 2 161,00 zł, czyli aż o prawie 1,5 tys. zł taniej niż w sklepie.

W abonamencie Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 80,00 zł 0,00 zł 23 1 840,00 zł OPPO Reno6 5G 128 GB 90,00 zł 0,00 zł 24 2 160,00 zł OPPO A54 5G 64 GB 0,00 zł 1,00 zł 24 1,00 zł Razem 4 001,00 zł W sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 23 920,00 zł OPPO Reno6 5G 128 GB 83,30 zł 0,00 zł 30 2 499,00 zł OPPO A54 5G 64 GB 37,63 zł 0,00 zł 30 1 128,90 zł Razem 4 547,90 zł Różnica -546,90 zł

Tak więc to najlepsze zestawy w świątecznej promocji Orange, jeśli chodzi o same smartfony. Niemniej osoby, które jako drugie urządzenie na prezent poszukują smartwacha lub słuchawki, również znajdą coś dla siebie w atrakcyjnej cenie.

Podane kwoty abonamentów zawierają rabaty: -5 zł/mies. za wyrażenie zgód marketingowych, -5 zł/mies. za e-fakturę odbierany co miesiąc w Mój Orange.

