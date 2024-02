Oferta na kartę w Orange nie taka dobra? Odeszło ponad 11% klientów!

Powody do zadowolenia mieli na pewno inwestorzy, wzrosły zarówno przychody Orange o 3,9%, EBITDA o 3,3%, jak i zysk netto o 13%. To bardzo dobre wyniki, zważywszy na trudne otoczenie rynkowe i pozwoliły one na wzrost dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,48 zł na akcję - to więcej o 92% niż dwa lata wcześniej.



Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska:

Wyniki za ubiegły rok zdecydowanie przybliżają nas do realizacji celów strategii .Grow. Jesteśmy zadowoleni z tempa, w jakim usługi Orange zyskują kolejnych klientów. Dzięki podejściu „więcej za więcej” budujemy wartość firmy, na wciąż trudnym rynku ze względu na utrzymującą się wysoką inflację.



Podejście więcej za więcej widać wyraźnie we wzrostach wskaźnika ARPO, a więc z przychodu na klienta, który urósł rok do roku od 3% do 4%. Największy wzrost procentowy mamy w przypadku ofert internetowych do 64,2 zł - o 4,1%, w przypadku usług konwergentnych,- chodzi o pakiety łączone (internet+telewizja+abonament komórkowy), do 118,90 zł - wzrost o 3,7%, a przy usługach mobilnych wzrost o 3,2% do 29,4 zł.

I tu dochodzimy do segmentu mobilnego, w którym Orange akurat traci, i to mocno.



Bo o ile w przypadku ofert abonamentowych przybyło około 0,5 mln kart SIM, to tyle samo ubyło jeśli chodzi o oferty na kartę. Nie oznacza to oczywiście migracji z ofert na kartę do abonamentu. Na konferencji Orange tłumaczył ten wynik spadkiem zainteresowań ofertą pre-paid klientów z Ukrainy oraz agresywną polityką ofertową konkurencji.

Nie widać tego jednak w danych historycznych. Zebrałem liczby w tym segmencie począwszy od 2017 roku, a więc od roku, w którym już wyczyszczono bazę „martwych” kart SIM, na skutek wejścia w życie ustawy nakazującej rejestrację kart SIM w ofertach na kartę.

Liczba kart SIM w ofertach mobilnych Orange (w tys.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Abonament 9 726 9 922 10 237 10 892 11 847 12 566 13 143 Oferta na kartę 4 698 4 883 5 047 4 860 4 953 5 064 4 485

Okazało się, że baza kart SIM w ofertach na kartę nie zmieniła się znacząco w tym czasie, mniej więcej była na takim samym stabilnym poziomie, w odróżnieniu od systematycznego wzrostu kart SIM w ofertach abonamentowych. Nawet nie wzrosła jakoś gwałtownie w 2022 roku, mimo to za 2023 rok, mamy tak duży spadek ich liczby, aż o ponad 11%.

Co do agresywnej polityki konkurencji w ofertach na kartę, Orange zupełnie nie odstawał od niej, jeśli chodzi o oferty na kartę. Były one i nadal są dość atrakcyjne, zarówno jeśli chodzi o cykliczne pakiety nielimitowane w rozmowy i wiadomości, jak i zwykłą ofertę na kartę bez włączonych pakietów. W nielimitowanych pakietach podobnie do konkurencji oferował znaną wszystkim promocję z „darmowymi” gigabajtami na rok, a nawet w odróżnieniu od konkurencji obdarowywał nimi klientów bez pakietów - „300 GB za darmo na rok”.

Skąd więc taki spadek? Musimy z tym poczekać do raportów rocznych tej konkurencji. Aczkolwiek można przypuszczać, że to efekt właśnie promocji z „darmowymi” gigabajtami. Bo 2022 rok to nie tylko początek wojny na Ukrainie, ale i start tej promocji. Więc klient, który aktywował ją w 2022 roku w Orange, w 2023 roku mógł przejść do konkurencji, aby przyzwyczajony do tego przez ostatni rok, mógł nadal korzystać z tych setek gigabajtów co miesiąc przez kolejny rok.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – cały 2023 rok/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 363370 318414 -44956 Play 347783 471827 124044 Plus 406691 199662 -207029 T-Mobile 253857 286577 32720 Razem 1371701 1276480 -95221

Wydaje się więc, że operatorzy tą promocją sami na siebie ukręcili bata, dlatego promocja ta się nie kończy, wciąż jest udoskonalana i z początkowych 1200 GB na rok, mamy już teraz 5000 GB na rok. W tym kontekście, agresywna polityka ofertowa konkurencji, jak najbardziej jest wytłumaczeniem dla spadków liczby kart SIM w ofercie na kartę Orange.