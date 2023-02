Dla przypomnienia z ostatniego wpisu - w Orange obecnie najdroższy pakiet kosztuje 39 zł (60 GB w 5G), w Play - 40 zł (50 GB w 5G), w Plusie 40 zł (35 GB w 5G), a w T-Mobile już 45 zł (60 GB w 5G).

W tych pakietach cały czas działa promocja - w Orange i T-Mobile 1200 GB na rok, w Plusie - 1500 GB na lata oraz w Play - 2000 GB na rok. Nie będziemy jej uwzględniać w tym porównaniu, ale dla porządku i z kronikarskiego obowiązku wspominam Wam o niej.

Pod uwagę bierzemy oferty, w których nie podpisujemy żadnej umowy - nawet z miesięcznym okresem wypowiedzenia, będą to więc zarówno oferty na kartę, jak i subskrypcje.

Wybrałem poniżej te oferty, które kosztują w okolicach 40 zł miesięcznie, ewentualnie mają podobnie duży transfer danych, co w najdroższych ofertach na kartę „wielkiej czwórki”, by pokazać jak bardzo już odjechali cenowo.

Oferty na kartę i subskrypcje w zasięgu sieci Orange

Nju Mobile

W Nju Mobile mamy jedną subskrypcję, porównywalną transferem z najdroższym pakietem w Orange na kartę, ale dopiero po dwóch latach. Za 29 zł dostajemy na start 20 GB, po pół roku 40 GB, po roku 50 GB, a po dwóch latach 60 GB - tyle samo co w Orange na kartę za 39 zł miesięcznie.

Orange Flex

W Orange Flex w cenie niecno niższej niż w Orange na kartę - 35 zł miesięcznie, dostajemy nieco mniejszy limit transferu danych w miesiącu - 45 GB vs 60 GB za 39 zł w OFnK.



Oferty na kartę i subskrypcje w zasięgu sieci Play

Mobile Vikings

Zaczynamy od subskrypcji, gdzie ceny mamy już od "wielkiej czwórki" - 35 i 45 zł miesięcznie, ale z większym limitem transferu danych - 60 GB i 80 GB w miesiącu.



Z kolei w ofercie na kartę, porównywalny pakiet za 35 zł miesięcznie, daje nam limit aż 50 GB transferu danych.



Oferty na kartę i subskrypcje w zasięgu sieci Plus

a2mobile

a2mobile to chyba najbardziej rozbudowana oferta na kartę na ryku. W Plusie za 30 zł i 40 zł możemy liczyć na 30 GB i 35 GB transferu danych, w a2mobile 30 GB jest już za 24,90 zł miesięcznie, a za 29,90 zł - 45 GB. Pięć złotych drożej to już 55 GB, a za 44,90 zł - 65 GB.



Lycamobile

W Lycamobile przy cenie 39 zł miesięcznie możemy liczyć na limit transferu danych na poziomie 60 GB, a 10 zł więcej to już 100 GB. Dla nowych klientów podobnie duże transfery są w pakiecie za 20 zł czy 25 zł miesięcznie.



W Plush na kartę mamy taką samą ofertę jak w Plus na kartę - 1:1, możemy więc przejść już do zasięgu T-Mobile.

Oferty na kartę i subskrypcje w zasięgu sieci T-Mobile

Subskrypcja Heyah 01 to od jakiegoś czasu jeden pakiet za 29,99 zł, gdzie dostajemy do dyspozycji 40 GB transferu danych w miesiącu.



Większy i ciekawszy wybór jest teraz w Heyah na kartę - trzy pakiety porównywalne cenowo z "wielką czwórką", ale z większym transferem danych. Dla przykładu najdroższy pakiet za 45 zł w T-Mobile na kartę to 60 GB, a w Heyah 70 GB.



