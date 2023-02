Zupełnie nowa (prosta) oferta na kartę od T-Mobile

Na początek zerknijmy na pakiety i ich zawartość dostępną do wczoraj.

Pakiet Rok ważności konta, bez konieczności regularnego doładowywania kosztował 20 zł rocznie

Pakiet za 20 zł miesięcznie - Bez limitu S z 6 GB transferu danych.

Pakiet Bez limitu M kosztujący 25 zł miał 20 GB transferu danych - brak Supernet Video.

Pakiet Bez limitu L kosztował 30 zł i zawierał 30 GB oraz usługę Supernet Video w jakości DVD.

Pakiet Bez limitu L+ za 35 zł zawierał 35 GB transferu danych i Supernet Video w jakości DVD

Pakiet Bez limitu XL - transfer 40 GB z dostępem do 5G i Supernet Video w jakości HD.

Natomiast oferta na kartę dla klientów z Ukrainy - Bez limitu L+UA za 35 zł, zawierała 35 GB transferu danych, Supernet Video w jakości DVD oraz 1000 minut na Ukrainę (Vodafone).

Wszystkie powyższe pakiety zawierały nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS - to się nie zmieniło w nowej ofercie, za to zniknęła usługa Supernet Video, pozwalająca na nielimitowany transfer danych na treści video.



Zniknął też cykliczny miesięczny pakiet za 20 zł z limitem 6 GB transferu danych, a pozostałe pakiety zmieniły nazwę i zawartość:

GO! XS (dawne Bez limitu M) za 25 zł - zawiera teraz 10 GB transferu danych (było 20 GB)

GO! S (dawne Bez limitu L) za 30 zł - zawiera bez zmian 30 GB transferu danych

GO! M (dawne bez limitu L+) za 35 zł - zawiera teraz 40 GB transferu danych (było 35 GB)

GO! M+UA (dawne Bez limitu L+UA) za 40 zł (dawniej 35 zł) - zawiera teraz 40 GB transferu danych (było 35 GB) i 1500 minut na Ukrainę (było 1000).

GO! L (dawne Bez limitu XL) za 45 zł (dawniej 40 zł) - zawiera teraz 60 GB transferu danych (było 40 GB).



Bez zmian natomiast jest promocja 1200 GB na rok, która dostępna jest w najdroższych pakietach: GO! M, GO! M+UA i GO! L.

Źródło: T-Mobile.

Stock Image from Depositphotos.