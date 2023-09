Oferty na kartę bez pakietów - sprawdzamy czy to się opłaca

T-Mobile zapowiedział na 11 października podwyżkę w cenniku oferty na kartę. Dotyczy ona klientów niekorzystających z pakietów, więc to dobra okazja do sprawdzenia - czy to się w ogóle opłaca u wszystkich operatorów z „wielkiej czwórki”.

Oferta na kartę w Orange

Najtańszy pakiet w Orange Free na kartę kosztuje obecnie 31 zł, zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 45 GB transferu danych.



Na ile by nam wystarczyło 31 zł w miesiącu bez tego pakietu? Nie będziemy tu liczyć transferu danych, bo mamy go z samego doładowania w formie bonusu, a ten przy kwocie 31 zł dopisze nam do konta 15 GB.

Orange na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Koszt 0,49 zł 0,29 zł 0,49 zł Zużycie z budżetu 20 zł 63,27 minut 106,90 wiadomości 63,27 wiadomości

Natomiast całą kwotę 31 zł możemy przeznaczyć na rozmowy i wiadomości, a wystarczy nam ona na ponad 60 minut rozmów, wysłanie ponad 100 wiadomości SMS lub ponad 60 wiadomości MMS. Jeśli nasza aktywność przy korzystaniu z tych usług jest niższa, nie musimy co miesiąc doładowywać konta kwotą 31 zł, ale w to miejsce warto przedłużyć ważność środków i bonusów w postaci gigabajtów na rok za 29 zł. Oczywiście dotyczy to również połączeń wychodzących i przychodzących (te na nieco dłużej).

Nie wspominam tu o opłatach za utrzymanie numeru (w Orange akurat wynoszą one 5 zł), bo zakładamy w tym zestawieniu, że w miesiącu skorzystamy z przynajmniej jednej aktywności, wówczas nie są one pobierane.

Oferta na kartę w Play

W Play na kartę odNOWA za najtańszy pakiet zapłacicie 30 zł miesięcznie - pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych.



Play na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Transfer danych (500kB) Koszt 0,59 zł 0,39 zł 0,59 zł 0,01 zł Zużycie z budżetu 20 zł 50,85 minut 76,92 wiadomości 50,85 wiadomości 1,5 GB

Cennik usług bez pakietu, pozwala na wykonanie za 30 zł 50 minut rozmów, wysłanie 77 wiadomości SMS lub 50 wiadomości MMS. Niestety w Play nie ma bonusowych gigabajtów za doładowanie, a transfer danych liczony jest po 0,01 zł za 500 kB, tak więc za 30 zł zużyjemy 1,5 GB - w smartfonie dość szybko, więc nadaje się to raczej do zwykłych telefonów lub z wyłączonym dostępem do sieci.

To taryfa z rokiem ważności konta, nie musimy tu dodatkowo wykupywać z osobna usługi, ale trzeba w miesiącu wydać na nie przynajmniej 5 zł, w przeciwnym wypadku Play pobiera różnicę do tej kwoty. W innych taryfach, warto wykupić rok ważności konta, usługa ta kosztuje w Play 20 zł na rok.

Oferta na kartę w Plus

W ofercie Plus Elastyczna na Kartę również zapłacimy 30 zł za nielimitowany w rozmowy i wiadomości pakiet z limitem transferu danych na poziomie 30 GB.



Plus na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Koszt 0,49 zł 0,29 zł 0,49 zł Zużycie z budżetu 20 zł 61,22 minut 103,45 wiadomości 61,22 wiadomości

Z kolei bez pakietu, 30 zł wystarczy na podobny poziom aktywności, co w przypadku Orange Free na kartę. Podobnie też kosztuje rok ważności konta - 29 zł na rok, ale obejmuje on tylko wydłużenie ważności na usługi wychodzące, bez konieczności doładowywania konta. Co do transferu danych, za doładowanie konta 30 zł przysługuje bonus 15 GB, niestety ważny tylko 30 dni - nie da się go przedłużyć jak w Orange, bez regularnego doładowywania konta.

Oferta na kartę w T-Mobile

W T-Mobile na kartę GO! najtańszy pakiet kosztuje 25 zł miesięcznie - pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych.





T-Mobile na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Koszt 0,59 zł 0,39 zł 0,59 zł Zużycie z budżetu 20 zł 42,37 minut 64,10 wiadomości 42,37 wiadomości

Na tę chwilę w T-Mobile obowiązuje jeszcze stary cennik, przedstawia się on obecnie identycznie jak w przypadku Orange i Plus, z tą różnicą, że za wiadomości SMS płacimy 0,30 zł. W tabelce ująłem już nowy cennik, będzie on obowiązywał od 11 października.

Według nowego cennika 25 zł wystarczy na ponad 42 minuty rozmów, 64 wiadomości SMS lub 42 wiadomości MMS. Doładowanie konta kwotą 25 zł przypisze nam 10 GB na 30 dni - podobna sytuacja co w Plusie, a rok ważności konta kosztuje tu 20 zł na rok.

Co kupić, co wybrać?

Dla osób, które rzadko rozmawiają czy wysyłają wiadomości, najkorzystniejszą z powyższych opcji będzie Orange Free na kartę. Z uwagi na brak konieczności regularnego doładowywania konta, by móc przez cały rok korzystać ze zgromadzonych środków czy transferu danych. Wystarczy jednorazowa inwestycja w kwocie 29 zł na rok, a potrzebny transfer danych można gromadzić w ramach jedynej spośród „wielkiej czwórki” promocji darmowych gigabajtów bez pakietów - link.

Z kolei, jeśli korzystacie z usług w miesiącu powyżej wartości zawartych w powyższych tabelkach u poszczególnych operatorów, warto jednak wykupić w tym celu któryś z dostępnych pakietów miesięcznych.