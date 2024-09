Wraca ulubiona przez studentów promocja w Orange Flex

Rozmowy, wiadomości bez limitu i 5 GB

Zacznijmy od Orange na kartę z jedną promocją, w ramach której możecie przez najbliższe 3 dni (do 4 września), aktywować zupełnie za darmo nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 5 GB transferu danych na 5 dni.

Jak włączyć? Najprościej w aplikacji Mój Orange, odpowiedni kafel z promocją znajdziecie w zakładce Pakiety i usługi. Jeśli nie macie aplikacji, możecie wysłać wiadomość SMS o treści SZKOLA pod bezpłatny numer 364 - to dla posiadaczy taryfy Orange Free. W taryfie Zawsze Bez Limitu - SMS o treści TORNISTER pod bezpłatny numer 364.

W przypadku posiadania aktywnej usługi Rozmowy, SMS i MMS bez limitu + pakiet GB, promocja przedłuży jej ważność o 5 dni i dopisze do konta 5 GB.

3 miesiące za 1 zł w Orange Flex i 300 GB dla studentów

Przenoszący od teraz numer od innego operatora do Orange Flex, mogą skorzystać z 3 miesięcy subskrypcji za 1 zł - podczas rejestracji trzeba wpisać w odpowiednim miejscu kod SIEMAFLEX. To dobra okazja na przetestowanie najdroższego pakietu za 80 zł z usługą UNLMTD - jeśli po testach okaże się, że nie potrzebujecie jednak internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości, po tych 3 miesiącach możecie przejść na dowolny tańszy pakiet.

Ostatnia z promocji, to tytułowy pakiet studencki - przez 6 kolejnych miesięcy można się wzbogacić o dodatkowe 50 GB transferu danych, łącznie będzie to więc 300 GB. Pakiet ten można włączyć do 28.02.2025 r., znajdziecie go pod kaflem Odkryj w aplikacji mobilnej - promocja dla studentów.

Źródło: Blog Orange.