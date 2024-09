Biedronka tnie ceny na sprzęty niezbędne w twoim domu!

Nie tylko konkurencja może się pochwalić szeroką gamą wyboru artykułów dostępnych w sklepie. Biedronka nie pozostaje w tyle i również w swojej ofercie proponuje artykuły elektroniczne, które wzbogacają zarówno jej portfolio jak i nasze domy. Już dzisiaj w Biedronce można kupić elektronikę, która jest niezbędna w kuchni. Dodatkowym bonusem jest design tych produktów.

Stylowa kuchnia dostępna już teraz i to taniej

Biedronka ruszyła z wyprzedażą sprzętów i nie tylko są one na promocji, lecz również dostawa jest za darmo. Już teraz można kupić urządzenie, które mam wrażenie staje się ostatnio hitem w wielu domach. Air Fryer marki Olayks o mocy 1500W i pojemności 5l na pewno urozmaici codzienne decyzje obiadowe. Naprawdę, to jest nieprawdopodobne jak to niepozorne urządzenie potrafiło odmienić moją kuchnię. Zazwyczaj, aby usprawiedliwić nagrzewanie całego piekarnika, trzeba to sobie trochę rozplanować. Tak by jak już się robi jedną rzecz, to wykorzystać tę moc do czegoś jeszcze. Zaś Air Fryer pozwala nie tylko szybko upiec, np. ziemniaczki z warzywami, a nawet - serio - zapiekanki z Biedronki, to jeszcze przy mniejszym użyciu tłuszczu. Urządzenie startuje od 379 złotych.

W czasie gdy się przyjemnie smaży obiadek, jest możliwość, aby sobie ze wzruszeniem obserwować przez okienko jak dzieje się magia. Można też zająć się czymś innym, ot przygotować sok do tegoż posiłku. Świetnie się do tego sprawdzi wyciskarka wolno obrotowa, która swoją przezroczystą obudową, pozwala na podziwianie pracy maszyny. Ona zaś, szczędząc nam trudu, rozdzieli miąższ od soku. Urządzenie jest dostępne już za 299 złotych i psst! owoce do jego wykorzystania, również są do znalezienie w Biedronce.

To oczywiście nie wszystko co ma znana sieć do zaoferowania, ale tak jak kuchnia bywa przygodą, tak i odkrywanie promocji przynosi ciekawe niespodzianki!