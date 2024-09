Jesienne porządki z Lidlem: przydatne AGD, które nie zrujnuje budżetu

Tania myjka do okien, za to z bardzo dobrymi opiniami

Najtańszym z reklamowanych w gazetce sprzętów jest akumulatorowa myjka do okien Silvercrest SFR 3.7. Kosztuje zaledwie 129 złotych, co z pewnością tylko zwiększa jej atrakcyjność. Myjka do okien Silvercrest to sprzęt doceniany przez klientów sklepu internetowego niemieckiej sieci dyskontów. Średnia ocena z 40 oddanych głosów to aż 4,8 na 5. Klienci przyznają, że zaskoczyły ich efekty pracy myjki, a także to, że okazała się poręczna i lekka.

Mop parowy i ręczna myjka parowa w jednym. Za mniej niż 200 złotych!

Sprzątanie parą zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Dzieje się tak nie tylko ze względu na wygodę tego rozwiązania, ale również dzięki możliwości rezygnacji z popularnych detergentów. Mop parowy i ręczna myjka parowa SDM 1500 to urządzenie, które okazuje się wyjątkowo praktyczne. Łączy w sobie dwa przydatne urządzenia, przez co sprawdzi się jako metoda na oczyszczenie wielu różnych powierzchni.

Mop parowy i ręczna myjka parowa SDM 1500 kosztuje zaledwie 199 złotych, co sprawia, że mówimy o jednym z najtańszych sprzętów w swojej klasie. Co konkretnie wyczyścimy przy pomocy tego przydatnego urządzenia z Lidla? Wystarczy przeczytać listę dołączonych końcówek, by przekonać się o szerokim zastosowaniu myjki. Oto ona:

1 nakładka włókninowa do czyszczenia podłogi z 3 zintegrowanymi szorstkimi paskami

nakładka do dywanów

duża nasadka okrągłej szczotki

mała nasadka okrągłej szczotki

podłużna nasadka szczotki

nasadka dyszy do narożników

nasadka skrobaka

nasadka ściągacza do szyb

nasadka do mebli tapicerowanych

nasadka przedłużająca (kształt stożka)

wąż przedłużający.

Robot sprzątający nie musi być drogi. Lidl właśnie to udowodnił

Jeśli myślimy o zakupie robota sprzątającego, szykujemy się na spory wydatek. Urządzenie tego typu to z reguły koszt kilku tysięcy złotych, zwłaszcza jeśli mówimy o rozwiązaniach najlepszych i najskuteczniejszych. Co jednak w sytuacji, gdy wcale nie potrzebujemy zaawansowanej technologii, a wystarczy nam proste, nieskomplikowane rozwiązanie?

W sklepie internetowym Lidla znajdziemy robot sprzątający SSWR B1, kosztujący obecnie 609 złotych, dzięki sporej, dwudziestoprocentowej przecenie. Jego największym atutem jest możliwość jednoczesnego odkurzania i przecierania podłogi na mokro, co w tej cenie wcale nie jest oczywistością.