Wakacje to dobry moment na sprawdzenie oferty Orange Flex

Dziś opiszę Wam ofertę subskrypcji w Orange Flex, która spełnia wiele wymagań w tym zakresie. Niezależnie czy lecicie na wakacje za granicę, czy odpoczywacie w kraju, w Orange Flex macie zapewniony od ręki dostęp do ciekawych promocji, atrakcyjnych pakietów roamingowych i dużych paczek gigabajtów, które z pewnością się Wam przydadzą do nawigacji w górach, do wyszukiwania restauracji, do obsługi aplikacji bankowych itp. aktywności w sieci na urlopie.

Zanim jednak o wakacjach, musimy zacząć od podstawowej kwestii, a więc od samej oferty Orange Flex.

Oferta Orange Flex - trzy pakiety subskrypcji

Aby skorzystać z oferty Orange Flex, nie musimy udawać się do salonu, możemy w zaciszu domowym pobrać aplikację mobilną na Androida, iOS lub na Harmony OS, założyć konto i z poziomu aplikacji zamówić nowy numer lub przenieść swój dotychczasowy.

W zależności od posiadanego urządzenia możemy zamówić tu fizyczną kartę SIM lub wirtualną eSIM, która pozwala w zasadzie w kilkanaście minut rozpocząć korzystanie już z wybranego pakietu.

To oznacza, iż nawet w ostatniej chwili przed wyjazdem wakacyjnym możemy wykupić wybrany pakiet. Warto to zrobić choćby na próbę, wykupując nowy numer (zwłaszcza, że obowiązuje tu promocja pierwszego miesiąca na start za 1 zł) i sprawdzając tę ofertę w boju, również w kontekście atrakcyjnych pakietów roamingowych, o których niżej opowiem.

Pakietów mamy trzy, spośród których możemy wybrać dla siebie odpowiedni, zarówno pod względem ceny, jak i zapotrzebowania na transfer danych.

Nadmienię tu jeszcze tylko istotną informację, we wszystkich tych pakietach - od 27 sierpnia będą obowiązywać wyższe limity transferu danych:

w planie za 35 zł - 75 GB (zamiast 45 GB),

w planie za 50 zł - 150 GB (zamiast 80 GB),

w planie za 80 zł - internet bez limitu + ekstra 250 GB do przesyłania innym użytkownikom Orange Flex (zamiast 150 GB oraz usługa UNLMTD włączona na stałe, bez konieczności jej ręcznego aktywowania co miesiąc).

W tym tekście na tapet weźmiemy tylko ten najtańszy, bo daje on naprawdę spore możliwości, a przy większym zapotrzebowaniu można przecież w każdej chwili przejść na droższy. Wspomnę tu jeszcze tylko, iż przy zmianie subskrypcji w górę nowy pakiet transferu danych zaczyna obowiązywać od razu, a opłata za niego - dopiero od nowego okresu rozliczeniowego. Z kolei przy zmianie na niższy plan do końca okresu rozliczeniowego korzystamy nadal z dotychczasowej paczki, a nowa opłata wchodzi wraz z nowym cyklem.

Najtańsza subskrypcja w Orange Flex

Za najtańszy pakiet w subskrypcji Orange Flex zapłacimy zaledwie 35 zł miesięcznie. Zaledwie, bo w pakiecie dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju, i co ważne dla urlopujących za granicą - w roamingu UE oraz 45 GB transferu danych (a wkrótce już 75 GB), w tym aż 8,28 GB do wykorzystania w roamingu UE.

Osobiście na ostatnim tygodniowym wyjeździe do Włoch zużyłem 1,35 GB, więc to paczka, która z pewnością wystarczy nawet przy intensywnym korzystaniu z internetu za granicą.

Co więcej, ten i tak niewielki koszt możemy sobie obniżyć, wykupując roczny pakiet subskrypcji, za który zapłacimy 350 zł, czyli 29,17 zł miesięcznie. Tak więc w zasadzie przez pierwsze dwa miesiące możemy korzystać z tego pakietu za darmo.

Wakacje za granicą Tu i Tam z subskrypcją w Orange Flex

Mamy już wykupiony tani pakiet komórkowy do swojego smartfona, możemy wyjeżdżać na wakacje. W przypadku gdy wyjeżdżamy do krajów UE, jak wspomniałem, już nie musimy się martwić transferem danych - tego będziemy mieli pod dostatkiem: do sprawdzania atrakcji w okolicy, korzystania z nawigacji, wyszukiwania restauracji czy nawet na jeden, dwa wieczory z serialem lub filmem.

Z kolei przy urlopie poza UE w Orange Flex możemy skorzystać z tanich i bezpiecznych pakietów Tu i Tam.

W zależności od tego, na ile wyjeżdżamy i ile będziemy potrzebować transferu danych, możemy wykupić pakiet 2 GB na 2 dni, 5 GB na 5 dni lub 10 GB na 15 dni, w cenie odpowiednio 20 zł, 40 zł lub 80 zł.

Albania Hong Kong Kostaryka Singapur Algieria Indie Macedonia Północna Sri Lanka Argentyna Indonezja Malezja Stany Zjednoczone Ameryki Armenia Izrael Maroko Szwajcaria Australia Japonia Mauritius Tajlandia Bośnia i Hercegowina Jordania Meksyk Tunezja Brazylia Kambodża Mołdawia Turcja Chile Kanada Nowa Zelandia Wietnam Chiny Katar Oman Wybrzeże Kości Słoniowej Czarnogóra Kolumbia Republika Południowej Afryki Zjednoczone Emiraty Arabskie Egipt Korea Południowa Senegal Filipiny Kosowo Serbia

Na liście państw, w których będziecie mogli korzystać z tych pakietów, znajdują się bliskie i popularne kierunki turystyczne poza UE, jak i dla niektórych mocno egzotyczne, w dalekiej Azji czy Afryce.

Jeśli wyjeżdżamy na wakacje do Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru, warto zainteresować się wykupieniem Pakietu Brytyjskiego. W jego ramach możemy wykupić transfer danych w następujących paczkach:

1 GB za 9 zł

3 GB za 20 zł

5 GB za 30 zł

10 GB za 50 zł

Dlaczego warto korzystać z takich pakietów roamingowych? Przede wszystkim nie zaskoczy nas tutaj wysoki rachunek po powrocie do kraju, bo w ich przypadku korzystamy tylko z tego, co wykupiliśmy. Nie połączymy się więc przypadkowo z inną strefą roamingową, w której to dany pakiet nie obowiązuje.

To w końcu też pewniejsza alternatywa niż szukanie kart SIM u lokalnych operatorów czy instalowanie dodatkowych aplikacji pod międzynarodowe eSIM-y, z których specyfiką działania nie do końca jesteśmy zaznajomieni.

Wakacje w Polsce z letnią terabajtową promocją w Orange Flex

Zanim o promocji, to wspomnę tylko o wzmocnieniu zasięgu sieci Orange. Przed tegorocznymi wakacjami operator uruchomił znaczną liczbę nowych stacji bazowych 5G w paśmie C, a dodatkowo - rejony turystyczne nad morzem czy w górach wspierane są przez mobilne nadajniki. Tak więc nie musicie się martwić zasięgiem, decydując się na urlop w naszym kraju.

Dodatkowe nadajniki pojawiły się między innymi w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim, w Grzybowie k. Kołobrzegu, Bobolinie i Wicie niedaleko Darłowa, w Rowach w okolicach Ustki, Jastarni czy w Pobierowie niedaleko Rewy. W górach natomiast mobilne stacje stanęły w miejscowości Radków u podnóża Gór Stołowych oraz w Lądku Zdroju w Sudetach Wschodnich.

Dzięki wspomnianej promocji nie musicie się martwić nie tylko zasięgiem, ale i transferem danych. Dla każdego klienta Orange Flex - dotychczasowego lub nowego - operator udostępnił promocyjny dodatkowy transfer danych w każdej z dostępnych subskrypcji.

To aż 1 TB transferu danych do wykorzystania przez 2 miesiące, zupełnie za darmo. Wystarczy w aplikacji mobilnej Orange Flex, w zakładce Kody promocyjne wprowadzić kod TERALATO i cieszyć się w zasadzie nieograniczonym transferem danych przez całe wakacje.

Co po wakacjach w Orange Flex?

Wszystko, co dobre szybko się kończy, tak więc również i wakacje. Jeśli przez ten czas spodoba się Wam wybrana subskrypcja w Orange Flex, to wspomnę jeszcze o zaletach, które towarzyszyć Wam będą przez cały rok w tej ofercie.

Przede wszystkim, w każdym pakiecie subskrypcji Orange Flex, możecie sobie zamówić i za darmo korzystać z dodatkowej karty SIM/eSIM, z tym samym numerem:

w Orange Flex 45 GB (a wkrótce 75 GB) - jedna dodatkowa karta SIM/eSIM

w Orange Flex 80 GB (wkrótce 150 GB) - dwie dodatkowe karty SIM/eSIM

w Orange Flex 150 GB (wkrótce bez limitu) - trzy dodatkowe karty SIM/eSIM

Po co, na co mi to? Otóż z tych dodatkowych kart SIM/eSIM możecie skorzystać w swoim drugim smartfonie, tablecie, smartwatchu czy routerze WiFi - zupełnie za darmo i w pełnym zakresie, który przypisany jest do głównego numeru.

Stęskniliście się za dużym transferem danych z wakacji? W każdej chwili, jak tylko zajdzie taka potrzeba, możecie włączyć sobie w aplikacji usługę UNLMTD, dzięki której będziecie mogli korzystać z internetu bez limitu danych i prędkości.

W najtańszym pakiecie subskrypcji Orange Flex za 35 zł kosztuje ona 15 zł za tydzień bez limitów lub 45 zł za cały miesiąc. W planie za 50 zł to taki sam koszt za tydzień, a za miesiąc 30 zł. Z kolei w pakiecie za 80 zł miesięcznie usługa UNLMTD wliczona jest w cenę subskrypcji.

–

