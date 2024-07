Monitoruj swój dom z dowolnego miejsca na ziemi - co trzeba zrobić?

Z niemałym rozbawieniem wracam do czasów, gdy z montażem monitoringu kojarzyła mi się wielka operacja wymagająca nie lada umiejętności i wiedzy, a także specjalistycznego sprzętu. Podłączenie wszystkich przewodów, ustawienie urządzeń, czujek, monitorów i kilku innych elementów umożliwiało zbudować solidny system, który pozwalał mieć wgląd na posesję czy każdy kąt budynku. Jeśli nie tyczyło się to rozwiązania firmowego i chcieliśmy to zrobić na własnym terenie, to też zazwyczaj sięgano po profesjonalne firmy, które umawiano z wyprzedzeniem, a wszystko to wiązało się z niemałymi kosztami. Raz zamontowanego monitoringu też raczej nie modyfikowano na własną rękę, co później generowało dodatkowe wydatki, jeśli niezbędne było przeniesienie kamery lub założenie nowej.

Dziś sytuacja jest daleka od tak wymagających okoliczności, jakie panowały kiedyś. Wybór modeli kamer jest ogromny, a Tapo ma w swojej ofercie propozycję na każdą kieszeń i chyba na każdy z możliwych scenariuszy. Przedstawione przez nas wcześniej możliwości pokazały, że niezależnie od tego, czy interesuje nas monitoring wewnątrz domu, czy na zewnątrz, możemy przebierać w wielu możliwościach - od statycznych kamer, po te z opcją obrotu we wszystkich osiach, montowanych zdalnie o zasilaniu bateryjnym, a także radzące sobie w nocy.

Mianownikiem wspólnym wszystkich kamer jest łatwość i szybkość instalacji. W zestawach otrzymujemy wszystkie niezbędne elementy, także uchwyty czy wkręty, a konfiguracja uruchomionej kamerki odbywa się w aplikacji dostępnej na iPhone’a i Androida. Ta prowadzi nas krok po kroku przez wszystkie etapy, podpowiadając też rozwiązania na wypadek problemów, a całość jest przygotowana w języku polskim, więc nikt nie będzie mieć problemu ze zrozumieniem podpowiedzi i instrukcji. Towarzyszą też im obrazki i grafiki, które jasno tłumaczą działanie kamery oraz dodatkowych funkcji. Ta sama przejrzystość i prostota obsługi panują w pozostałych obszarach aplikacji, to znaczy podczas wprowadzania zmian lub monitorowania - jasny podział na kategorie, podpowiedzi pozwoli każdemu dostosować działający system monitoringu do własnych potrzeb. A jeżeli posiadacie więcej urządzeń Tapo w ramach smart home, to można je wszystkie połączyć i wprowadzić automatyzacje, jak uruchamiane samoczynnie oświetlenie w przypadku wykrycia aktywności. Do tego jeszcze wrócimy, bo teraz przyjrzymy się dwóm różnym modelom kamerek, o których warto wiedzieć.

Pierwsza z nich to Tapo C120, która sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki klasie szczelności IP66, jest odporna na warunki atmosferyczne, co pozwala na jej użycie w różnych miejscach, takich jak salon, sypialnia, ogród czy wejście do domu. Kamera oferuje wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 2K QHD, co zapewnia szczegółowe i wyraźne nagrania, do których można wracać w miarę potrzeb w późniejszym czasie lub zapisywać bezpośrednio w pamięci urządzenia mobilnego, jak smartfon. Wbudowany przetwornik Starlight umożliwia rejestrowanie obrazu w pełnym kolorze nawet w nocy, a dodatkowe reflektory zwiększają widoczność w ciemności - obydwiema opcjami można dowolnie sterować w miarę potrzeb.

Tapo C120 wyposażona jest w inteligentne funkcje, takie jak wykrywanie ruchu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która rozpoznaje ludzi, zwierzęta i pojazdy, wysyłając jedynie istotne powiadomienia, gdy rzeczywiście potrzebna będzie nasza uwaga na wypadek aktywności w domu czy ogrodzie. Kamera posiada również dwukierunkową transmisję audio, co pozwala na komunikację z osobami znajdującymi się w pobliżu urządzenia.Montaż kamery jest prosty dzięki magnetycznej podstawce i długiemu kablowi zasilającemu, więc możemy ją umiejscowić dokładnie tam, gdzie potrzebujemy i nie przejmować się zasilaniem.

Do okoliczności bardziej terenowych i zdalnych, polecić można kamerę Tapo 520WS, która wyposażona w obiektyw o rozdzielczości 2K QHD, zapewnia wyjątkowo wyraźny obraz, co pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów podczas transmisji oraz na nagraniach. Dzięki obiektywowi F1.6 i przetwornikowi Starlight, kamera rejestruje kolorowy obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia, co jest szczególnie przydatne w nocy. Tapo C520WS posiada funkcję obrotu i pochylenia, co umożliwia monitorowanie obszaru w zakresie 360° w poziomie i 130° w pionie, eliminując martwe strefy. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP66, co sprawia, że jest idealna do użytku na zewnątrz.

Ten model także oferuje inteligentne funkcje, takie jak wykrywanie ruchu wspierane przez sztuczną inteligencję, pozwalają na rozpoznawanie ludzi, zwierząt i pojazdów, więc wysyłane do nas powiadomienia będą od razu informować szczegółowo, jakiego rodzaju aktywność została wykryta. Dodatkowo, kamera oferuje alarm dźwiękowy i świetlny, który można dostosować do własnych potrzeb - jeśli uważamy, że będzie to pomocne, zwróci uwagę sąsiadów lub naszą własną, gdy będziemy w innej części posesji czy budynku, to możemy na nich polegać. Dwie wydajne anteny gwarantują stabilne połączenie bezprzewodowe Wi-Fi, a możliwość podłączenia przez Ethernet zwiększa niezawodność urządzenia, jeżeli wolimy polegać na tego rodzaju łączności i mamy możliwość podłączenia przewodu. Obydwie kamery pozwalają na przechowywane lokalnie nagrań na karcie microSD, którą montujemy w kamerach, o pojemności do 512 GB, lub w chmurze, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu danymi i brak zmartwień o kopie zapasowe, które mogą zostać uszkodzone.

Podczas pobytu poza domem możemy więc swobodnie zerkać, co dzieje się na posesji czy w domu, obserwując na przykład naszego czworonoga czy inne zwierzęta. Dzięki kamerom możemy też sprawdzić wiele innych rzeczy - czy nie zamknęliśmy okien, czy nie zostawiliśmy włączonych świateł, jeśli jeszcze nie korzystamy z systemu smart home, który nas sam o tym poinformuje. Obszernie pisałem o tym w odrębnym materiale, gdzie zapoznacie się z możliwościami urządzeń i akcesoriów smart home od Tapo, które krok po kroku, bez nadszarpywania budżetu, można dodawać do systemu i rozbudowywać rozwiązania smart w swoim domu.

Jak wspomniałem, zaledwie kilka kliknięć wystarczy, by połączyć monitoring i akcesoriów smart home w jeden spójny, współpracujący system, który pozwoli utworzyć wiele automatycznych działań, które będą inicjowane później bez naszego udziału. W efekcie można zautomatyzować mnóstwo zdarzeń, dzięki którym będziemy informowani o konkretnych zdarzeniach sygnałami świetlnymi czy dźwiękowymi (alarm), a wykrycie ruchu na danym obszarze może też skutkować np. aktywacją oświetlenia w ogrodzie czy w konkretnym pomieszczeniu.

Uruchomienie monitoringu dzięki Tapo nie zajmie Wam za wiele czasu, a system można rozbudowywać w miarę możliwości i potrzeb, więc nie jesteśmy skazani na gigantyczne jednorazowe wydatki. To może być też pierwszy krok ku większemu systemowi smart home w przyszłości, a pierwszym krokiem będzie właśnie zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu na czas pobytu w domu oraz głównie podczas wyjazdów, gdy można upewnić się co do tego, co dzieje się na naszej posesji czy w mieszkaniu z dowolnego miejsca na Ziemi. - wystarczy mieć ze sobą swój smartfon.

--

Materiał powstał we współpracy z marką TP-Link