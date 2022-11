To już drugie podejście do oferty subskrypcyjnej Mobile Vikings. Jeszcze w 2019 roku operator ten zaskoczył ofertą Chill ON, z której się szybko wycofał, a dziś niczym feniks z popiołów odradza się z nową propozycją w tym temacie. Poznajcie, bądź co bądź ciekawą - zupełnie nową ofertę Mobile Vikings.

Na początek wyjaśnię, iż nie oznacza to, że Mobile Vikings wycofuje się z tradycyjnej oferty na kartę, te pakiety pozostają nadal w ofercie, ale nowa oferta subskrypcyjna z pewnością przekona część z klientów do przejścia, zwłaszcza tych, którzy korzystali do tej pory z najdroższego pakietu w ofercie na kartę Ekstra Match.

Magdalena Piksa, CEO Mobile Vikings:

Widzimy, jak szybko rośnie rynek subskrypcji w Polsce, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy stanowią największą bazę naszych użytkowników. A ponieważ lubimy dawać naszym Vikingom to, co lubią, postanowiliśmy wprowadzić dwa nowe plany komórkowe w modelu subskrypcyjnym.

Oferta na kartę w Mobile Vikings

Dlatego zaczniemy właśnie od dotychczasowej oferty na kartę w Mobile Vikings, byście mogli sobie ją porównać z tą nową, dostępną tylko w subskrypcji.

Mamy tu trzy miesięczne pakiety, zawierające nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie 0,5 GB, 25 GB oraz 50 GB w cenie 20 zł, 25 zł i 35 zł miesięcznie.

Przez pierwsze trzy miesiące, koszt tych pakietów oferowany jest z 50% zniżkę, a więc zapłacicie za nie odpowiednio 10 zł, 12,50 zł i 17,50 zł miesięcznie. Działa tu też WiFi Calling czy VoLTE, a niewykorzystany transfer danych przechodzi na kolejny miesiąc.

Nowa oferta subskrypcyjna w Mobile Vikings

W nowej ofercie subskrypcyjnej dostępne są dwa plany. Również z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz limitem transferu danych - 60 GB i 80 GB w cenie 35 zł i 45 zł miesięcznie.

Oprócz dużych paczek danych pojawiły się tu dwie zupełne nowości w ofercie Mobile Vikings - dostęp do 5G (to pierwsza oferta operatora wirtualnego na nadajnikach Play z dostępem do nowej technologii) oraz paczka transferu danych do wykorzystania w roamingu UE.

I tak, w planie subskrypcji za 35 zł z limitem transferu danych 60 GB w kraju, w roamingu UE skorzystamy z limitu 6,04 GB, a w planie za 45 zł z 80 GB w kraju, a w roamingu UE będzie to 7,77 GB miesięcznie. Podobnie jak w ofercie na kartę, przez pierwsze trzy miesiące skorzystacie z tej subskrypcji z 50% zniżką, a więc z Waszej karty płatniczej pobrane zostanie odpowiednio 17,50 zł i 22,50 zł.

Posiadacze dotychczasowego pakietu Ekstra Match w ofercie na kartę prawdopodobnie licznie przejdą teraz na nową subskrypcję za 35 zł. W tej samej cenie dostaną większy limit transferu danych i sporą paczkę danych do wykorzystania w roamingu UE.

Internet mobilny w ofercie na kartę Virgin Mobile

W ofercie na kartę Virgin Mobile pozostaje też osobna oferta na internet mobilny w trzech pakietach - z limitem 100 GB transferu danych w miesiącu, 150 GB i 250 GB, w cenie 40 zł, 50 zł i 60 zł.

W tym przypadku, przez pierwsze trzy miesiące możemy skorzystać z rabatu w wysokości 20%, a więc zapłacimy za każdy z tych pakietów 32 zł, 40 zł i 48 zł.

Mobile Vikings działa w Polsce od 9 lat i na tę chwilę może już pochwalić się bazą prawie 100 tys. klientów.

Źródło: Mobile Vikings.