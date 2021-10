Oppo wysadzi wszystkich z siodła własnym procesorem? Qualcomm w opałach?

Już niedługo Oppo, w porozumieniu z TCSM, wyprodukuje procesor w 3 nm procesie technologicznym. Pytanie - czy to dobrze czy źle?

Wydaje się, że po latach dominacji dwóch firm na rynku mobilnych SoC, najwięksi producenci powiedzieli "dosyć". Wczoraj swoje własne SoC w postaci Tensora zaprezentowało Google, co przez wielu jest ogłaszane jako pierwszy krok w kierunku tego, by także inne firmy zaczęły robić swoje chipy. Kluczem jest tu oczywiście opłacalność - ostatnie wzrosty cen produktów od Qualcomma sprawiają, że nie tak trudno jest uwierzyć, iż nawet minimalne oszczędności w przypadku sprzedawania dziesiątek milionów sztuk smartfonów mogą skumulować się w pokaźną sumę. Dlatego też nie jest wcale nieprawdopodobne, że za chwile do Google dołączy dużo większy producent, czyli Oppo, które wprowadzi na rynek smartfonów małą rewolucję.

Oppo z najmocniejszym procesorem, ale dopiero w 2023 roku

Jak donosi The Verge, Oppo jest właśnie w trakcie rozmów z TCSM aby w swoich flagowcach móc używać customowych SoC. Niestety, na chwilę obecną niewiele o nich wiadomo, a jedynie sugeruje się, że mogą być one zbudowane w 3nm procesie konstrukcyjnym. Jeżeli tak będzie, mogą one naprawdę mocno namieszać na rynku, szybko wynosząc telefony Oppo poza zasięg Androidowej konkurencji, oczywiście zakładając, że Qualcomm czy Samsung nie nadgonią tematu wcześniej.

Jest jednak jedno ale, o którym mówiłem już wcześniej w tekście "Zdecydowanie potrzebujemy nowego producenta SoC. Ale nie 15". Generalnie nowy gracz, który dzieliłby się swoimi procesorami z innymi, stanowiąc trzecią siłę względem MediaTeka i Qualcommu mógłby pobudzić konkurencję z korzyścią dla konsumentów. Jeżeli jednak wszyscy zaczną robić swoje własne procesory, to optymalizacja aplikacji na poszczególne systemy będzie katorgą deweloperów, o ile w ogóle będą się takich zadań podejmować. Oppo ma tu przewagę, bo jego procesory szybko mogą stać się najpopularniesze, jeżeli będzie z nich korzystać Oppo, Vivo, OnePlus czy realme.

Na finalny efekt trzeba jednak poczekać. Pamiętajmy, że romans z włąsnym SoC nie musi być trwały - Xiaomi próbowało już takich sztuczek po czym się z nich wycofało. Jak będzie tym razem. Wierzycie, że niedługa każda firma będzie jak Apple a na rynku będzie kilkanaście marek SoC?

