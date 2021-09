OPPO Reno6 5G i OPPO Reno6 Pro 5G oficjalnie. Dwa nowe smartfony

OPPO prezentuje dwa nowe smartfony. OPPO Reno6 5G i OPPO Reno6 Pro 5G trafią niebawem do Polski i są już dostępne w przedsprzedaży wraz z ofertą promocyjną, w której do zgarnięcia są słuchawki Enco Free2 i Enco X.

Jak informuje producent, OPPO Reno6 5G i OPPO Reno6 Pro 5G stawiają na wideo. Wyposażone są w ulepszoną wersję AI Highlight Video wspieraną przez nowość - Bokeh Flare Portrait Video. Ta pozwala na uzyskanie efektu rozmycia tła. OPPO Reno6 5G to potrójny aparat główny 64 Mpix z czujnikiem temperatury barw i przedni aparat 32 Mpix. Z kolei OPPO Reno6 Pro 5G pochwalić się może poczwórnym aparatem głównym. Główny obiektyw to IMX766. Aparat wyposażono m.in. technologie DOL-HDR i All-Pixel Omni Focus zapewniające lepsze możliwości tworzenia wysokiej jakości obrazów i nagrywania wideo. Do tego teleobiektyw, makro i aparat ultraszerokokątny. W smartfonie znajdziecie także czujnik temperatury barw, który dokładniej odwzorowuje kolory na zdjęciach.

OPPO Reno6

Sercem OPPO Reno6 5G jest MediaTek Dimensity 900 wspierany przez 8 GB pamięci RAM. W modelu Pro znajdziecie Snapdragona 870, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Podstawowy model posiada 6,43-calowy ekran AMOLED, W Pro zdecydowano się na nieco większą i zakrzywiony 6,55-calowy ekran AMOLED. Oba smartfony wspierają odświeżanie 90 Hz, HDR i oferują rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli. Do tego czytnik linii papilarnych w ekranie, rozpoznawanie twarzy, szybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W i Android 11 z nakładką ColorOS 11.3.

OPPO Reno6 Pro 5G

OPPO Reno6 5G i OPPO Reno6 Pro 5G. Specyfikacja techniczna

OPPO Reno6 5G OPPO Reno6 Pro 5G Wyświetlacz 6,43” | 2400 x 1080 | AMOLED | HDR | 90 Hz 6,55” | 2400 x 1080 | AMOLED | HDR 10+ | 90 Hz Ochrona Corning Gorilla Glass 5 | Powłoka oleofobowa, tył szkło hartowane Corning Gorilla Glass 5 | Powłoka oleofobowa, tył szkło hartowane Procesor MediaTek Dimensity 900 2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz Qualcomm Snapdragon 870 1x 3,2 GHz + 1x 2,4 GHz + 6x 1,8 GHz GPU ARM Mali - G68 Adreno 650 Pamięć 8 GB + 128 GB 12 GB + 256 GB Aparat selfie 32 MP (f/2.4) 32 MP (f/2.4) Aparat główny Główny 64 MP (1/2”, f/1.7)

Ultraszerokokątny 8 MP (120°, f/2.2)

Makro 2 MP (f/2.4) Główny 50 MP (1/1,56”, f/1.8, OIS)

Ultraszerokokątny 16 MP (123°, f/2.2)

Teleobiektyw 13 MP (5x zoom hybrydowy, f/2.4)

Makro 2 MP (f/2.4) 5G/4G/LTE 5G − 3,57 Gbps DL / 700 Mbps UL

4G − 1,2 Gbps DL / 150 Mbps UL 5G − 3,57 Gbps DL / 700 Mbps UL

4G − 1,2 Gbps DL / 150 Mbps UL SAR Ciało 1,175 W/kg | Głowa 0,957 W/kg Ciało 1,181 W/kg | Głowa 0,808 W/kg Łączność bezprzewodowa NFC | BT 5.2 | Wi-Fi 6 | 802.11 b/g/n/a/ac/ax Dual Band Wi-Fi Display NFC | BT 5.2 | Wi-Fi 6 | 802.11 b/g/n/a/ac/ax Dual Band Wi-Fi Display Złącza USB Typ − C USB Typ − C Bateria 4300 mAh | Ultraszybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W 4500 mAh | Ultraszybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W Czas rozmów i czuwania Do 32 godzin | 14,5 dni Do 14 godzin | 13 dni System operacyjny Android 11 | ColorOS 11.3 Android 11 | ColorOS 11.3 Metody odblokowania Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy Wymiary i waga 156,8 × 72,1 × 7,59 mm | 182 g 160,8 × 72,5 × 7,99 mm | 188 g

OPPO Reno6 5G i OPPO Reno6 Pro 5G. Ceny i dostępność

OPPO Reno6 Pro 5G jest już dostępny w sugerowanej cenie 3699 zł, a OPPO Reno6 5G w sugerowanej cenie 2499 zł. Decydując się na zakup któregoś z modeli w przedsprzedaży, możecie liczyć na bonusy. Kupując OPPO Reno 5G dostaniecie słuchawki Enco Free2 oraz ochronę ekranu na rok. Za zakup OPPO Reno6 Pro 5G ze smartfonem otrzymacie bezprzewodowe słuchawki Enco X wraz z darmowym pakietem ochrony ekranu dostępnym przez pierwszy rok. OPPO Reno6 5G dostępny jest w kolorze błękitnym i czarnym, OPPO Reno6 Pro 5G kupicie w kolorze błękitnym i grafitowym.

Dodatkowo, kupując telefon dzisiaj macie możliwość odebrania spersonalizowanej koszulki klubu piłkarskiego FC Barcelona. Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdziecie na stronie odbierzkoszulke.pl.