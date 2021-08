Te technologie Oppo mają zmienić mobilną fotografię

Podczas wydarzenia 2021 OPPO Futgure Imaging Technology, chińska firma postanowiła zaprezentować swoje nowe technologie związane z rejestracją i przetwarzaniem obrazu przez smartfony. Chodzi o kompleksowe ulepszanie czujników, modułów i algorytmów. Co da to użytkownikowi? W teorii lepsze zdjęcia i filmy wykonywane telefonem.

Oppo zaprezentowało nową generację sensora OPPO RGBW, w którym poprawiono reakcję na światło poprzez wprowadzenie dodatkowych białych subpikseli i technologii DTI oraz opracowanego przez firmę algorytmu pikseli 4 w 1.

Czujnik potrafi przechwytywać 60% więcej światła niż w poprzedniej generacji, przy jednoczesnej redukcji szumów sięgających do 35%. Oznacza to, że w słabym świetle zdjęcia będą jaśniejsze i wyraźniejsze. Wspomniany algorytm pikseli 4 w 1 pomaga natomiast zwiększyć wydajność kolorystyczną sensora. Izolacja pikseli DTI zapobiega natomiast przesłuchom subpikselowym i poprawia jakość obrazu. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań poprawiają się również kadry portretowe (zdjęcia i wideo) dzięki poprawie wyglądu skóry, tekstur i kontrasty. Nowy czujnik ma pojawić się w smartfonach Oppo od czwartego kwartału 2021 roku.

Firma zaprezentowała również nowy moduł optyczny 85-200 mm oferujący płynny, bezstratny zoom optyczny. Zastosowano tu technologię soczewek ze szkła i tworzywa sztucznego z cienkimi szklanymi soczewkami asferycznymi. Do tego dochodzi zastosowanie tunelowego czujnika magnetooporowego poprawiającego precyzję i stabilność po ruszania się soczewek. Zastosowany system ma oferować bezstratny zoom optyczny przy równoważnych ogniskowych od 85 mm do 200 mm, co powinno przełożyć się na wyraźniejsze zdjęcia niezależnie od poziomu zbliżenia. Technologia ma pozwalać na płynne przechodzenie przez cały zakres ogniskowej oferowanego zoomu, bez skoków, zniekształceń i zmian w balansie bieli.

Nowy system fotograficzny od Oppo to również pięcioosiowy OIS (system optycznej stabilizacji obrazu), dzięki któremu smartfon gromadzi dane o ruchu żyroskopu. Później je analizuje, dostosowuje do zastanych warunków i przekazuje do obiektywu oraz czujnika obrazu. Gdy ruch obiektu jest niewielki, obrazy są stabilizowane głównie za pomocą OIS z przesunięciem obiektywu (osie X i Y), gdy ruch jest większy, zostaje wykorzystany również OIS z przesunięciem czujnika przy jednoczesnej kompensacji algorytmu co daje stabilizację w pięciu osiach. Finalnie pozwala to na uzyskanie maksymalnego kąta stabilizacji na poziomie ±3°przy dokładności przesuwanie się sensora na poziomie do 2μm. W ujęciach nocnych oraz ruchu zwiększenie wydajności kompensacji drgań ma wynieść nawet do 65%. Brzmi świetnie, zobaczymy jak system sprawdzi się w praktyce i czy będzie można mówić o czołówce mobilnej stabilizacji. O tym jednak przekonamy się dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku, wtedy bowiem nowe rozwiązania trafią do smartfonów producenta.

Oppo pokazało również nową generację swojego aparatu ukrytego pod ekranem, czyli technologii, która miała zrewolucjonizować fronty smartfonów, ale póki co cały czas jest jedynie ciekawostką. Firma zastosowała tu przezroczyste okablowanie i nową konstrukcję, która ma zapewnić lepszą jakość wyświetlania. Jak czytamy w informacji prasowej "Z każdym obwodem piksela napędzającym na ekranie tylko 1 piksel ("1 do 1") i precyzyjną algorytmiczną technologią kompensacji OPPO, chromatyczność i jasność całego ekranu są precyzyjnie kontrolowane, z odchyleniem wynoszącym tylko około 2% i poprawioną nawet do 50% żywotnością ekranu". Ja jestem natomiast dużo bardziej ciekawy jak będą wyglądały selfie robione takim aparatem, bo niezależnie od tego w jaki sposób zostanie rozwiązane jego umiejscowienie, finalny efekt w postaci zdjęcia jest tu moim zdaniem najważniejszy.