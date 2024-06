Futurystyczny smartfon z funkcjami AI dla wszystkich. Taki jest OPPO Reno12 Pro 5G

Dopiero co w naszym kraju zadebiutowała nowa seria smartfonów od OPPO, czyli OPPO Reno12 5G, w której skład na początek wchodzą dwa modele: OPPO Reno12 Pro 5G oraz OPPO Reno12 5G. W moje ręce wpadł ten pierwszy i to na nim się skupię w tym tekście i chociaż sprzęt naprawdę może się podobać, to nie jest to jedyna nowość warta uwagi. O co chodzi? Do tego przejdziemy nieco później, jednak nazwa, jaką wykorzystuje producent, dość rozjaśnia sprawę — i chodzi o OPPO AI Phone.

OPPO Reno12 Pro 5G to uczta dla oczu. Futurystyczny design przyciąga z daleka

Zacznijmy od warstwy wizualnej, czyli designu smartfona — to w końcu pierwsze, na co patrzymy, kiedy wyciągniemy telefon z pudełka. Nie można nie wspomnieć o tym, że najnowsza propozycja od OPPO naprawdę mocno przykuwa wzrok. Co prawda w szkołach uczyli nas, żeby nie oceniać książki po okładce, ale tutaj trudno tego nie robić. Reno12 Pro 5G dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych. Pierwszy z nich to błyszczący srebrny — i w tym wariancie plecki telefonu wyglądają jak falujący, płynny metal, co nie jest wcale częste na rynku smartfonów. Do tego w modelu Pro w górnej części smartfona znajduje się dodatkowa nuta purpurowej barwy, która delikatnie „spływa” po pleckach telefonu — i to naprawdę fajny, zmysłowy akcent. Jeśli chcemy bardziej formalne, lecz równie futurystyczne rozwiązanie, to mamy do wyboru także matowe, czarne wykończenie, które jest definicją elegancji, ale z małym twistem — w dolnej części mamy błyszczący pasek.

OPPO Reno12 Pro 5G uroku dodaje również prostokątna wyspa na aparaty znajdująca się w lewym górnym rogu plecków smartfona. Mamy tam trzy obiektywy, wszystkie w rzędzie tuż pod sobą, a z boku w górnej części znajduje się mała lampa błyskowa. Imponujące są również wymiary smartfona — mówimy tu o urządzeniu o wymiarach zaledwie 161,45 × 74,79 × 7,9 mm oraz wadze wynoszącej wyłącznie 180 g. To jednak nie wszystko.

OPPO Reno12 Pro 5G pokazuje, jakie ekrany powinny mieć smartfony w 2024 roku

Jedną z pierwszych rzeczy, na które zwróciłem uwagę po wyciągnięciu OPPO Reno12 Pro 5G z pudełka, był jego ekran. Mówimy tutaj o wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 6,7 cala (2412 × 1080 FHD+) i odświeżaniu na poziomie 120 Hz, co paradoksalnie do dziś wcale nie jest normą i pewnikiem, ale jednocześnie zapewnia to całkowicie inny poziom korzystania z telefonu — po obcowaniu z takim wyświetlaczem, powrót do 60 Hz jest katorgą. 120 Hz to bilet w jedną stronę.

Ekran zajmuje 93,5 procent powierzchni smartfona, co jest rewelacyjnym wynikiem. Do tego ma zagęszczenie pikseli na poziomie 394 ppi, posiada ochronę przed migotaniem w ciemności do 2160 Hz oraz wyświetla ponad 1 miliard kolorów. Do tego w modelu Reno12 Pro 5G ekran jest zakrzywiony z każdej z czterech stron. A co w kwestii wytrzymałości wyświetlacza, jak i całego smartfona? Tutaj również trudno jest być rozczarowanym.

Corning Gorilla Glass Victus 2 i wytrzymała konstrukcja na straży

Kiedy myślimy o wytrzymałym ekranie, to zapewne od razu przychodzi nam na myśl firma Corning — i słusznie. OPPO w modelu Reno12 Pro 5G zdecydowało się na wykorzystanie Gorilla Glass Victus 2 — czyli najtrwalszej jak dotąd powłoki firmy, odpornej na zarysowania i upadki.

Jeśli chodzi jednak o samą konstrukcję smartfona, to OPPO wyraźnie zaznacza, że model Reno12 Pro 5G został skonstruowany z warstwy miedzi, magnezu, krzemu i aluminium, a wspiera je stop tytanu i cyrkonu. Takie połączenie nie tylko znacznie wpływa na wytrzymałość smartfona, ale również zwiększa absorpcję na uderzenia, twardość, przewodnictwo cieplne oraz właściwości antykorozyjne. Jak informuje firma, wytrzymałość na upadki osiąga 280 Mpa, zaś na rozciąganie aż 360 Mpa — a to sprawia, że OPPO Reno12 Pro 5G osiąga standardy klasy lotniczej. Do tego smartfon ma strukturę imitującą gąbkę, za sprawą czego kluczowe komponenty telefonu otoczone są materiałami amortyzującymi, aby zapewnić ochronę przy uderzeniu pod dowolnym kątem.

Wisienką na torcie w tej kwestii jest pyło- i wodoszczelność o standardzie IP65, co sprawia, że smartfon wytrzyma nawet 3 minuty pod silnym strumieniem oraz aż 60 minut w deszczu.

Podzespoły OPPO Reno12 Pro 5G — co czeka nas w środku?

Wcześniej wspomniałem o tym, że nie należy oceniać książki po okładce. Cóż, akurat w przypadku OPPO Reno12 Pro 5G nie byłby to wcale błąd, bo tak samo, jak smartfon może podobać się z zewnątrz, tak samo dobre wrażenie robi wewnątrz. Sercem tego modelu jest procesor MediaTek Dimensity 7300 Energy Edition, który jest owocem współpracy inżynierów OPPO i MediaTeka. W porównaniu do poprzedniego MediaTek Dimensity 7050, otrzymujemy tutaj o 43 procent lepszą wydajność procesora, również o 43 procent poprawę możliwości graficznych, a przy tym 30-procentową redukcję użycia energii oraz redukcję użycia energii przez grafikę o aż 46 procent.

MediaTeka Dimensity 7300 Energy Edition wspiera do tego 12 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 512 GB miejsca na dane UFS 3.1. Należy również pamiętać o silniku AI Trinity Engine, którego głównym zadaniem jest zarządzanie, optymalizowanie i zapobieganie „starzeniu” się w trzech najważniejszych aspektach wydajności: działaniu procesora, pamięci RAM oraz pamięci ROM. Dodatkowo dba on również o to, żeby wydajność podczas grania w wymagające gry była jak największa. Takie połączenie sprawia, że smartfon zwyczajnie „śmiga” — codzienne intensywne korzystanie z urządzenia nie jest w stanie go jakkolwiek zaskoczyć czy zamulić i nie ma tutaj mowy o żadnych lagach czy innych nieprzyjemnościach. Nowa propozycja OPPO działa, aż miło.

Bateria i ładowanie w OPPO Reno12 Pro 5G

Jeśli chodzi o baterię, to mówimy tutaj o pojemności 5000 mAh, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Wystarczy to na nawet 25 dni bez ładowania w trybie spoczynku, a jeśli chcecie zrobić sobie maraton na YouTube, to sesja oglądania wideo może bez ładowania trwać ponad 14 godzin bez przerwy. Do tego OPPO Reno12 Pro 5G oferuje technologię szybkiego ładowania SUPERVOOC 80W, która sprawia, że smartfon od 0 do 50 procent naładujemy zaledwie w 18 minut, a jeśli telefon będzie całkowicie rozładowany, to naładowanie baterii do 100 procent jest kwestią niecałej godziny — a dokładnie 47 minut.

Aparat w OPPO Reno12 Pro 5G może się podobać

Przy designie sporo pisałem na temat tego, jak wygląda wyspa na aparaty. Ale przejdźmy do ważniejszej kwestii, czyli tego, jakie robią zdjęcia? W OPPO Reno12 Pro 5G, jak pisałem, mamy trzy obiektywy — 50MP obiektyw główny z OIS (Sony LYT-600, PDAF, f/1,8, 0,8 μm, 1/1,95”), 8MP obiektyw ultraszerokokątny (Sony IMX355, kąt widzenia 112°, f/2,2, 1/4”), a całość dopełnia 50MP teleobiektyw portretowy (2x optyczny zoom, ekwiwalent ogniskowej 47mm do 20x cyfrowego zoomu, f/2,0, 1/2,75”, 0,64μm).

W tej konfiguracji naprawdę imponuje teleobiektyw portretowy 50MP, oferujący 2-krotny zoom optyczny, 5-krotny zoom hybrydowy bezstratny i maksymalnie 20-krotny zoom cyfrowy. Dzięki zwiększonej rozdzielczości zdjęcia zbliżone są jaśniejsze, ostrzejsze i bogatsze w detale, nawet z dużej odległości. Szeroki zakres funkcji fotograficznych i wideo, takich jak HDR, tryb portretowy z efektem bokeh, czy nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K, sprawia, że OPPO Reno12 Pro 5G to smartfon, który jest gotowy zastąpić nam aparat.

Do tego obiektyw Sony Lytia 600, znany z wysokiej czułości na światło, doskonale radzi sobie w słabych warunkach oświetleniowych, zapewniając wyraźne zdjęcia nocne i znakomite rezultaty w pomieszczeniach o zróżnicowanym oświetleniu. Dodatkowo, optyczna stabilizacja obrazu minimalizuje ryzyko rozmazania, a pełnoklatkowy autofocus gwarantuje szybką i precyzyjną regulację ostrości. Połączenie Sony Lytia 600 z udoskonalonym trybem Ultra Night daje również niezłe efekty podczas fotografowania w słabym oświetleniu.

Pro Portrait i wideo 4K z każdej strony

Podobać się jednak szczególnie może tryb Pro Portrait, który oferuje między innymi naturalne rozmycie, a standard HDR 5.0 i nakładanie na siebie od 10 do 11 kadrów o różnej ekspozycji, co doskonale doświetla obiekt i dba o każdy, nawet najmniejszy detal, w połączeniu z regulowaną głębią ostrości od f/1,4 do f/1,6, sprawia, że robiąc zdjęcie smartfonem, osiągamy efekt, jakbyśmy korzystali z lustrzanki.

Filmowanie spełnia również oczekiwania. W modelu OPPO Reno12 Pro 5G zarówno przedni, jak i główny aparat umożliwiają nagrywanie wideo w jakości 4K przy 30 klatkach na sekundę. W tym trybie automatycznie optymalizowane są zmiany ekspozycji wynikające z różnego oświetlenia, co zapobiega prześwietleniom i zapewnia wyraźny oraz przejrzysty obraz. Dodatkowo, dzięki optycznej stabilizacji obrazu, nagrania z głównego aparatu są pozbawione widocznych drgań. Krótko mówiąc, nagrywanie z ręki tym smartfonem zapewnia jakość wystarczającą dla większości użytkowników, umożliwiając tworzenie różnorodnych treści wideo — od krótkich, pionowych filmików, po bardziej zaawansowane projekty w formacie poziomym.

OPPO + AI = sztuczna inteligencja dla wszystkich

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w ostatnich miesiącach szturmem podbiły nasze życia. Teraz do tego grona dołącza OPPO, chociaż podchodzi nieco inaczej do tego tematu i chce, żeby dobroci związane z korzystania z AI były dostępne dla wszystkich — będą więc one we wszystkich, również budżetowych modelach, a nie wyłącznie we flagowcach z najwyższych półek cenowych. Firma ściśle współpracuje z innymi liderami branży technologicznej, takimi jak Google, MediaTek, Microsoft i IDC, aby zapewnić lepsze wrażenia, korzystając z hybrydowej architektury AI na urządzeniu i w chmurze.

Partnerstwo z Google zaowocowało integracją rodziny modeli Google Gemini w seriach OPPO Reno12 5G oraz nadchodzących flagowych modelach Find X. OPPO zintegrowało szereg innowacyjnych funkcji w swoich telefonach AI, które mają na celu zwiększenie produktywności i kreatywności użytkowników.

Jakie korzyści płyną z rozwiązań AI?

Z funkcji opartych na sztucznej inteligencji wyróżnia się między innymi Gumkę AI, która pozwala na wymazanie niechcianych obiektów ze zdjęć. Dodatkiem, który również zainteresuje użytkowników, bez dwóch zdań jest Inteligentne konturowanie 2.0, które pozwala nam wyciąć dowolny obiekt i „przenieść” go na inną grafikę. W drugiej odsłonie tej funkcji nie trzeba już korzystać z zewnętrznej aplikacji do edycji, a wszystko można zrobić już we wbudowanym edytorze, dokładnie tak, jak w przypadku Gumki AI. OPPO dodało również możliwość skalowania i obracania obiektu.

OPPO Reno12 Pro 5G jest wyposażony również w AI LinkBoost. Dzięki systemowi dziewięciu anten 360°, funkcja ta znacząco poprawia jakość połączenia z siecią, niezależnie od sposobu trzymania telefonu. Inteligentne przełączanie między kartami SIM oraz pomiędzy SIM a Wi-Fi zapewnia, że zawsze korzystamy z najlepszego dostępnego połączenia. Jest to niezwykle przydatne w miejscach o słabym zasięgu, takich jak tłumy, parkingi podziemne czy windy. To właśnie ta innowacja sprawiła, że telefony Reno12 uzyskały certyfikację TÜV Rheinland za wysoką jakość połączeń sieciowych. Dodatkowo, funkcja BeaconLink sprawia, że sytuacjach, gdy nie mamy dostępu do łączności SIM lub Wi-Fi, smartfon pozwala na wykonanie połączeń za pomocą Bluetooth. Zasięg do 200 metrów sprawia, że funkcja ta działa podobnie do Walkie-Talkie. Idealnie sprawdzi się na przykład w górach lub w miejscach z drogim roamingiem, takich jak hotele z wolnym Wi-Fi.

Nie można jednak zapomnieć o AI Czysty Głos, czyli algorytmie AI, który rozpoznaje otoczenie, w którym się znajdujemy, i optymalizuje jakość naszego głosu podczas rozmów. Mamy również Podsumowanie nagrania AI, które przekształca nagrania audio na zapis tekstowy. OPPO zadbało również o AI Toolbox, czyli narzędzie stworzone we współpracy z Google Gemini, dostępne z poziomu paska bocznego, oferujące trzy praktyczne funkcje:

Pisanie AI (po opisaniu sytuacji, AI generuje posty lub komentarze na social media);

Mowa AI (telefon czyta na głos interesujące artykuły, dając odpocząć oczom);

Podsumowanie AI (szybko analizuje zawartość strony internetowej i tworzy tekstowe podsumowanie najważniejszych elementów).

Mamy więc tutaj cały komplet — zarówno pod względem podzespołów, jak i funkcji, które ułatwiają nam codzienne życie. Przejdźmy więc do tego, ile za takie cacko musimy zapłacić.

Ile kosztuje OPPO Reno12 Pro 5G? Promocja na start!

Domyślna cena OPPO Reno12 Pro 5G już jest niska i w takim wariancie trudno się do czegoś przyczepić — najnowsza propozycja od OPPO została bowiem wyceniona na 2 499 zł. Od 18 czerwca do 2 lipca mamy jednak do czynienia ze specjalną ofertą na start, która sprawia, że możemy dorwać ten smartfon o 300 zł taniej. Jeśli pospieszycie się z zakupem, to możecie OPPO Reno12 Pro 5G mieć już wyłącznie za 2 199 zł. Telefon w normalnej cenie to i tak już niezły steal, ale lepiej mieć dodatkowo 3 stówki w kieszeni! Na koniec wspomnijmy jeszcze o drugim przedstawicielu premierowej serii — OPPO Reno12 5G, ten model do 2 lipca upolujecie za 1 699 zł — jego cena standardowa wynosi 1 999 zł.

Artykuł powstał we współpracy z firmą OPPO.