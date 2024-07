OPPO Reno12 FS 5G zawita do Polski. Specjalna promocja z okazji premiery

Smartfon z AI nie musi być drogi. Oppo chce udowodnić to nowym modelem z serii Reno12.

Dziś wszystkie nowe smartfony muszą być AI i mowa tutaj nie tylko urządzeniach klasy premium, ale też budżetowcach ze średniej półki cenowej. Moc sztucznej inteligencji do swoich tańszych produktów chce zaimplementować między innymi Oppo, które właśnie ogłosiło dostępność nowego smartfona z serii Reno12 w Polsce. Na start producent przygotował specjalną promocję.

OPPO Reno12 FS 5G – smartfon doładowany mocą AI

OPPO Reno12 FS 5G zadebiutuje nad Wisłą już w przyszłym miesiącu i kusić będzie przede wszystkim możliwością wykonywania całkiem niezłych fotek. Wyposażono go w obiektyw główny o rozdzielczości 50 MP, aparat makro 2 MP oraz ultraszerokokątny obiektyw 8 MP o kącie widzenia 112 stopni – z przodu zaś znalazło się miejsce dla aparatu do selfie 32 MP.

Już w tym miejscu Oppo chwali się funkcjami AI, takimi jak wymazywanie niechcianych obiektów ze zdjęcia przy pomocy specjalnej gumki, naturalne wypełnianie generowanego tła czy przywracanie do normalnego stanu twarzy rozmazanych podczas selfie.

Za wydajność urządzenia odpowiada układ MediaTek Dimensity 6300, który oferuje ogólną poprawę efektywności energetycznej o 10% w porównaniu do poprzedniej generacji. Na pokładzie OPPO Reno12 FS 5G jest też standardowa już bateria 5000 mAh – wspierająca system szybkiego ładowania 45W SUPERVOOC – zapewniająca 2 dni pracy.

AI powraca w funkcjach takich jak Podsumowanie Nagrania AI do przetwarzania nagrań głosowych, Pisanie AI do tworzenia szybkich wiadomości e-mail/postów w social mediach, czy Mowa AI do czytania artykułów na głos. Niestety nie wszystkie funkcje w dniu premiery będą obsługiwać język polski.

Konfiguracja, ceny i specjalna promocja

OPPO Reno12 FS 5G dostępny będzie w dwóch wariantach – 12/512 GB i 8/256 GB – wycenionych kolejno na 1699 zł i 1399 zł oraz dwóch wersjach kolorystycznych: pomarańczowej (Amber Orange) oraz ciemnozielonej (Olive Green). W ofercie specjalnej, od 25.07 do 12.08.2024 r. (lub do wyczerpania zapasów) wersja 12/512 GB zostanie przeceniona na 1499 zł. OPPO Reno12 FS 5G zadebiutuje w Polsce 12 sierpnia.