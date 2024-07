Google Pixel 9 i 9 Pro XL na zdjęciach

Rendery smartfonów Pixel 9 widzieliśmy już kilka miesięcy temu, ale do tej pory nie były dostępne żadne rzeczywiste zdjęcia. Aż do teraz, kiedy to na kanale Pixophone na TikToku pojawiły się filmiki pokazujące modele Pixel 9 oraz Pixel 9 Pro XL. Filmik zniknął już z sieci, ale jak dobrze wiemy, co raz pojawi się w internecie to już nie zginie. Dzięki temu na miesiąc przed premierą wiemy już dokładnie jak będą wyglądać nowe smartfony, a ostatnio dowiedzieliśmy się nawet, że będą jeszcze droższe. Czy warto będzie zapłacić więcej za nowy model przekonamy się po pierwszych testach. Wiele wskazuje jednak na to, że zmiany większe są po stronie designu niż samej specyfikacji. Dopiero kolejny procesor Google szykowany dla Pixela 10 może w tej kwestii zmienić nieco więcej.

Wróćmy jednak do samych smartfonów. Wygląda na to, że zgodnie z wcześniejszymi przeciekami dostaniemy trzy nowe modele - Pixel 9, Pixel 9 Pro oraz Pixel 9 Pro XL. Na zdjęciach widać tylko pierwszy i ostatni, ale dopisek XL pojawiłsię na naklejce zapewne nie bez powodu. Dla przypomnienia Pixel 9 Pro będzie tych samych rozmiarów co bazowy model, ale zostanie wyposażony w dodatkowy obiektyw tele z zoomem optycznym. Google ponownie postawił spory nacisk na aparaty, bo jak możecie zobaczyć na zdjęcia, przeprojektowania wyspa na aparaty jest jeszcze grubsza niż w przypadku poprzedników. Nadal jest jednak symetryczna co bardzo mi się podoba w smartfonach Google.

Z innych detali warto zwrócić uwagę na zabawę Google z fakturą poszczególnych powierzchni. Model Pixel 9 Pro XL ma błyszczącą ramkę oraz matowe plecki, podczas gdy Pixel 9 odwrotnie - matową ramkę oraz błyszczący panel z tyłu. Nie wiem, która wersja lepsza, ale osobiście wolałbym chyba, żeby cały telefon był matowy. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo pewnie 90% użytkowników i tak zapakuje go w jakieś dodatkowe etui. Jeśli zaś chodzi o rozmiary, to Pixel 9 Pro XL ma otrzymać ekran o przekątnej 6,73 cala, a bazowy Pixel 9 o pół cala mniejszy (6,24 cala). Co ciekawe według plotek Pixel 9 Pro ma mieć wyświetlacz o przekątnej 6,34 cala, co świadczy albo o węższych ramkach wokół ekranu albo o nieco większych wymiarach. Wszystkie te wątpliwości rozwiejemy już za miesiąc.

źródło: Ytechb/Pixophone