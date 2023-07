Dwa fotograficzne smartfony z serii Reno10 5G i nowy tablet od OPPO debiutują na polskim rynku

Oppo poszerza swoją ofertę o dwa nowe smartfony z serii OPPO Reno10 5G, przeznaczone szczególnie dla entuzjastów mobilnej fotografii. Ekosystem chińskiego producenta powiększa się także o tablet OPPO Pad 2 z wyświetlaczem o proporcjach 7:5, imitujący standardowy rozmiar monitorów komputera PC.

Fotograficzne smartfony od OPPO w niezłej cenie

OPPO Reno10 Pro 5G oraz OPPO Reno10 5G to najnowsze smartfony od OPPO, wyróżniające się teleobiektywem portretowym z 32-megapikselową matrycą Sony IMX709, która ma zapewnić naturalne i realistyczne portery. Proces wykonywania zdjęć ma być zaś usprawniony dzięki systemowi Portrait Expert Engine, optymalizujący portrety w kluczowych aspektach, takich jak rozpoznawanie i segmentacja obiektów, zachowanie odcieni skóry i ostrość obrazu.

Źródło: OPPO

W przypadku obu modeli mamy do czynienia z zakrzywionym ekranem o częstotliwości odświeżania 120 Hz, z minimalistycznymi ramkami o grubości 1,57 mm oraz wąskiej, dolnej ramce o grubości 2,32 mm. Warto zaznaczyć, że to dość duże smartfony, bo ich przekątna to aż 6,7 cala, ze współczynnikiem stosunku wielkości ekranu do obudowy wynoszącym 93%.

OPPO Reno10 Pro 5G wyróżnia się baterią o pojemności 4600 mAh, z opcją szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 80W. Pozwala to naładować urządzenie od 0 do 100% w czasie 28 minut, a od 0 do 50% w czasie 10 minut. OPPO Reno10 5G ładuje się do pełna nieco wolniej (bo w 47 minut), ale za to pojemność ogniwa jest większa – 5000 mAh. Producent informuje, że smartfony mają cechować się długą żywotnością baterii, do 1600 cykli ładowania i rozładowywania, czyli około 4 lat codziennego ładowania.

OPPO Reno10 Pro 5G będzie dostępny na polskim rynku w konfiguracji 12GB RAM i 256GB pamięci. OPPO Reno10 5G będziecie mogli nabyć w wersji 8GB + 256GB + microSD do 2TB.

Ceny:

OPPO Reno10 Pro 5G – 2999 zł

OPPO Reno10 5G – 2499 zł

OPPO Pad 2 z inpteligentą klawiaturą

W Polsce debiutuje także drugi tablet producenta. Po marcowej premierze OPPO Pad Air przyszła pora na OPPO Pad 2. Model cechuje się 11,61-calowym wyświetlaczem o proporcjach 7:5, procesorem MediaTek Dimensity 900 i czterema symetrycznie rozmieszczonymi głośnikami, działającymi w technologii Dolby Atmos. Ekran może pochwalić się odświeżaniem na poziomie 144Hz, wsparciem Dolby Vision HDR oraz certyfikatem TÜV Rheinland Eye Comfort, gwarantującym ochronę oczu przy niskiej emisji światła niebieskiego.

Źródło: OPPO

OPPO deklaruje, że nowy tablet pozwoli na oglądanie wideo do 12 godzin i 40 minut dzięki sporej baterii o pojemności 9510 mAh. Urządzenie działa na autorskim systemie ColorOS, a do zestawu dołączono inteligentą klawiaturę Smart Touchpad Keyboard, ważącą tylko 360 g.

W gratisie słuchawki, gwarancja i... ładowarka?

Klienci, którzy zdecydują się na zakup smartfona z serii OPPO Reno10 5G (od 19 lipca do 7 sierpnia) otrzymają w gratisie słuchawki OPPO Enco Air3 Pro, 3-letnią gwarancję smartfona, roczną ochronę ekranu oraz dostęp do YouTube Premium na 3 miesiące (tylko w przypadku nowych użytkowników).

Źródło: OPPO

OPPO Pad 2 zakupiony do 7 sierpnia będzie zawierał wspomnianą klawiaturę i… ładowarkę w zestawie. Zabawne? Być może, ale od niedawne to wcale nie jest takie oczywiste.