OPPO Pad Air już w Polsce. Tablet z ColorOS już dostępny

OPPO długo kazało nam czekać na europejską premierę swojego tabletu. Ale to czekanie już się skończyło. OPPO Pad Air trafił właśnie do Polski.

Pad Air jest pierwszym tabletem w ekosystemie OPPO, który swoją chińską premierę miał już jakiś czas temu. Teraz urządzenie trafia na zachodnie rynki, w tym do Polski i może przyciągnąć uwagę tych, którzy ze smartfonami firmy mieli już styczność i chcieliby zakupić dodatkowe urządzenie służące przede wszystkim do konsumpcji treści.

Sercem OPPO Pad Air jest procesor Qualcomm Snapdragon 680. Jego ośmiordzeniowa struktura i funkcja AI System Booster 2.1 mająca gwarantować zwiększoną wydajność pracy oraz mniejsze zużycie energii. Ponadto tablet został wyposażony w baterię o pojemności 7000 mAh. Pozwala ona m.in. na oglądanie filmów do 12 godzin na jednym ładowaniu, uczestniczenie w wideokonferencjach do 15 godzin oraz czytanie e-booków przez 16 godzin. Do naszego kraju tablet trafił w dwóch wersjach: 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci na dane. Wydaje się niewiele, ale dzięki slotowi na kartę microSD pamięć wewnętrzną można rozszerzyć do 512 GB.

OPPO Pad Air już w Polsce. Co oferuje tablet?

Z przodu urządzenia wita nas 10,36-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2000 x 1000 pikseli i proporcjach 16:10. Znajdziemy tu również aparat przedni 5 Mpix do prowadzenia rozmów wideo. Z tytułu natomiast znalazło się miejsce dla obiektywu 8 Mpix (f/2.0). OPPO Pad Air został też wyposażony w cztery głośniki stereo działające w technologii Dolby Atmos oferującej dźwięk przestrzenny. Urządzenie działa pod kontrolą systemu ColorOS dostosowanego do dużych ekranów i oferującego m.in. funkcje dzielonego ekranu, elastycznych okien czy szybkiego łączenia z zewnętrznymi urządzeniami.