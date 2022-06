OPPO jesienią może poprawić największą słabość w Find X5 Pro

Przez ostatnie lata seria Find była w naszym kraju jedynie ciekawostką. OPPO omijało Polskę szerokim łukiem jeżeli chodzi o swoje flagowce, serwując nam jedynie smartfony ze średniej półki. Dzięki linii Reno OPPO wyrobiło sobie opinię firmy dość drogiej, ale sprzedającej dobre smartfony.

W tym roku producent postanowił zaryzykować i w końcu wzbogacił swoją ofertę o flagowy model. Find X5 Pro jest urządzeniem Premium, z najlepszą możliwą w chwili obecnej specyfikacją. I niestety również z bardzo wysoką ceną wynoszącą 5999 zł. Nie jest idealny (jesteśmy właśnie w trakcie testów), a jednym z jego największych minusów jest tylko 2x zoom optyczny. Dla wielu osób może się to wydawać nieistotnym szczegółem, ale jeśli wydajemy na telefon tyle pieniędzy, trzeba wymagać od niego wszystkiego co w tej chwili jest najlepsze na rynku. Zwłaszcza, że 3,3x zoom optyczny posiada flagowy smartfon z tej samej stajni, czyli OnePlu 10 Pro, kosztujący dużo mniej.

Wersja o fotograficznym zacięciu

Być może sam producent zdaje sobie sprawę z niedoskonałości tego modelu. Wg. ostatnich doniesień znanego leakstera Digital Chat Station, który jest źródłem wielu potwierdzonych potem informacji, OPPO szykuje na jesień kolejną wersję Find X5 Pro.

W zeszłym roku firma wypuściła na rynek najpierw modele Find X3 i 3 Pro, a w drugiej połowie roku Find X3 Pro Photographer Edition. Tamten model był przygotowany wspólnie z marką Kodak. Wtedy w porównaniu do modelu Pro zmienił się wygląd urządzenia – nawiązujący do starych aparatów. W tym roku zmianie mogą ulec dwa elementy – procesor, czyli Snapdragon 8 Plus Gen 1 zamiast 8 Gen 1 oraz zestaw aparatów.

Na horyzoncie Reno 8

Ponadto Digital Chat Station spekuluje, że OPPO pracuje również nad swoim pierwszym małym składanym smartfonem oraz następcą większego OPPO Find N.

OPPO Find N

Firma wypuściła też w Chinach kolejną, 8 odsłonę serii Reno. Być może na światowych rynkach ujrzymy ją już w tym miesiącu. W ojczyźnie model ma dwie wersje – Reno 8 Pro+ z procesorem MediaTek Dimensity 8100 oraz Reno 8 Pro ze Snapdragonem 7 Gen 1.

W Indiach, czyli kolejnym kraju w którym zadebiutują telefony, modele powinny być znane jako OPPO Reno 8 Pro i Reno 8. Tak samo mają się nazywać na globalnym rynku.

źródło