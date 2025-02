Reno13 Pro i Reno13 FS – pierwsze wrażenia. OPPO ma rozwiązania dla wszystkich

Jako osoba, która nie ma zbyt dużej styczności ze smartfonami z Androidem, z ciekawością przyjąłem zaproszenie do sprawdzenia najnowszej serii smartfonów OPPO Reno13 5G: modeli OPPO Reno13 Pro 5G i OPPO Reno13 FS 5G. Po kilku dniach spędzonych z tymi urządzeniami, mogę podzielić się pierwszymi wrażeniami, które – muszę przyznać – są bardzo pozytywne. Hasło “Make Your Moment” towarzyszące OPPO świetnie oddaje to, co oferują te smartfony. To sprzęt, który docenią zarówno miłośnicy fotografii, jak i uniwersalnych rozwiązań do uchwycenia i opowiedzenia swojej historii w najlepszy możliwy sposób.

Reklama

Pierwsze chwile z serią OPPO Reno13 5G – wytrzymałość w stylowym wydaniu

Już na pierwszy rzut oka widać, że OPPO Reno13 Pro i OPPO Reno13 FS to urządzenia, które stawiają na efektowny i praktyczny wygląd. Inspiracja naturą, a zwłaszcza motylimi skrzydłami, jest wyraźnie widoczna w fioletowych wariantach kolorystycznych. Osobiście bardziej przypadła mi do gustu elegancka, szara wersja, ale to już kwestia gustu – i szczęścia, bo właśnie w tym kolorze przypadł mi OPPO Reno13 Pro, który robi spore wrażenie jednolitą taflą szkła na tylnej obudowie i ramką z aluminium klasy lotniczej. To połączenie nie tylko wygląda fajnie, ale też zapewnia solidność i wytrzymałość – a do tego jest odporny na odciski palców, co docenią ci, którzy nie lubią trzymać swoich smartfonów w etui.

Model FS również prezentuje się bardzo dobrze, choć jest nieznacznie grubszy i lżejszy od Pro. I muszę przyznać, że kolor granatowy, który miałem w rękach, podoba mi się najbardziej z całej oferty nowych sprzętów. Warto zwrócić uwagę na teksturę obudowy FS, która daje pewniejszy chwyt. Najbardziej przyciągającym wzrok elementem jest jednak wyspa na aparaty. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się za duża, efekt podświetlenia uzyskany bez żadnych diod LCD sprawia naprawdę fajne wrażenie.

Design i wytrzymałość – zaskakujące połączenie

Co ważne, oba modele mogą pochwalić się wysokim stopniem ochrony, co potwierdzają certyfikaty IP68 i IP69. Z początku byłem sceptyczny, ale zapewnienia producenta i krótki test wytrzymałości (nie chciałem odbierać pracy naszemu recenzencie), pokazują, że wszystko działało bez zarzutu. Warto też wspomnieć o wzmocnionym szkle Corning Gorilla Glass Victus 2, które chroni ekran przed zarysowaniami i pęknięciami – na obu telefonach jest też założona folia dodatkowo chroniąca ekran. Klucze w kieszeni nie zrobiły na sprzęcie wrażenia, jednak te kilka dni to zbyt krótko, by w pełni ocenić ich wytrzymałość. Warto też dodać, że ochrona zabezpiecza przed wnikaniem pyłu oraz daje odporność na silny strumień wody w ciśnieniu 80-100 bar i temperaturze do +80°C. Smartfony możemy zanurzyć do 2 m do 30 minut w słodkiej wodzie.

A jeśli już jestem przy ekranie, to OPPO Reno13 Pro wyposażono w wyświetlacz Infinite View o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 1272 x 2800 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jest jasny, kolory są żywe, a obraz ostry. Oglądanie filmów i granie w gry to czysta przyjemność. Model FS ma nieco mniejszy ekran (6,67 cala) o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, ale również oferuje bardzo dobrą jakość obrazu i 120-hercowe odświeżanie. Plusem modelu FS jest z kolei brak zakrzywionych krawędzi, które nie każdemu przypadają do gustu. Warto też wspomnieć o głośnikach stereo w obu modelach, które oferują czysty i donośny dźwięk. Oglądanie filmów na YouTube czy słuchanie muzyki w podróży to czysta przyjemność.

OPPO Reno13 Pro i Reno13 FS. Specyfikacja techniczna

Jak pod względem specyfikacji technicznej wyglądają oba smartfony? Oto, co w nich znajdziesz:

Model OPPO Reno13 Pro 5G OPPO Reno13 FS 5G Procesor i grafika MediaTek Dimensity 8350

ARM G615-MC6, 1303 MHz Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Adreno 710, 676MHz RAM+ROM 12 GB + 512 GB 12 GB + 512 GB Wyświetlacz 6,83-calowy ekran Infinite View, 1272 × 2800 pikseli, 120Hz,

93,8% pokrycia frontu ekranem 6,67-calowy ekran OLED, 1080 x 2400 pikseli, 120Hz

92.2% pokrycia frontu ekranem Certyfikat IP IP68/69 + Splash Touch + Fotografia Podwodna IP68/69 + Splash Touch + Fotografia Podwodna Aparat Selfie: 50 Mpix JN5 (AF)

Główny: 50 Mpix IMX890 (OIS)

Teleobiektyw: 50 Mpix JN5 3,5X (OIS)

Ultraszerokokątny: 8Mpix OV08D Selfie: 32 Mpix GC32E

Główny: 50 Mpix OV50D (AF)

Ultraszerokokątny: 8 Mpix OV08D

Makro: 2 Mpix Funkcje AI aparatu AI Livephoto

Edytor AI (Popraw wyrazistość, Usuń rozmycie, Usuń odblaski, Gumka AI 2.0)

AI Clear Face

AI Best Face

Nocny Portret AI

AI Studio

Znak Wodny AI

Fotografia Podwodna

Portret Miękkim Światłem

Filtry Master

Tryb Podwójnego Retuszu

Ultraprzejrzyste Wideo 4K AI Livephoto (1.0)

Edytor AI (Popraw wyrazistość, Usuń rozmycie, Usuń odblaski, Gumka AI 2.0)

AI Clear Face

AI Best Face

AI Studio

Znak Wodny AI

Fotografia Podwodna

Portret Miękkim Światłem

Filtry Master

Tryb Podwójnego Retuszu

Ultraprzejrzyste Wideo 4K System ColorOS 15 bazujący na Android 15 ColorOS 15 bazujący na Android 15 Ładowanie i bateria SUPERVOOC 80 W + 5800 mAh SUPERVOOC 45 W + 5800 mAh Wymiary i waga 162 x 76 x 7,56 mm | ok.195 g 162 x 75 x 7,76 mm (7,82 mm w wersji granatowej) | ok. 192 g

Sztuczna inteligencja w służbie fotografii i nie tylko

OPPO Reno13 Pro wyposażony jest w aparat główny 50 Mpix z matrycą Sony IMX890, teleobiektyw 50 Mpix z 3,5-krotnym zoomem optycznym i obiektyw szerokokątny 8 Mpix. Do tego kamerka selfie 50 Mpix. Takie zestaw jest wystarczający dla uzyskania ostrych i szczegółowych zdjęć oddających naturalne kolory. Teleobiektyw oferuje możliwość robienia dobrych portretów i fotografii oddalonych obiektów. Model FS również robi bardzo dobre zdjęcia, choć w jego przypadku zabrakło teleobiektywu.

OPPO od dawna stawia na rozwój funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, a seria OPPO Reno13 5G jest tego doskonałym przykładem. AI jest obecne w wielu aspektach tych smartfonów, od fotografii po codzienne użytkowanie. To, co szczególnie mi się podoba, to integracja AI z systemem operacyjnym ColorOS, który staje się coraz bardziej intuicyjny i responsywny.

Reklama

Funkcja AI Livephoto to jedno z moich ulubionych nowych rozwiązań. To funkcja aparatu, która rejestruje krótki materiał wideo na zasadzie ruchomego zdjęcia – co zapewne znają użytkownicy m.in. iPhone’ów. Ja z tego narzędzia korzystam przede wszystkim do wyboru najlepszej klatki i najlepszego ujęcia, które później zapisuję jako standardowe zdjęcie i edytuję. To świetne rozwiązanie do fotografowania dynamicznych scen, np. podczas uprawiania sportu czy uchwycenia ciekawych zdarzeń w tętniącym życiem mieście.

Edytor AI to kolejne narzędzie, które zasługuje na uwagę. Funkcje takie jak Poprawa wyrazistości (AI Clarity Enhancer), Usuń odblask (AI Reflection Remover) i Usuń rozmycie (AI Unblur) pozwalają na szybką i łatwą obróbkę zdjęć, nawet jeśli nie jesteś profesjonalnym fotografem, czy nie posiadasz dodatkowych aplikacji. Szczególnie przydatna okazała się funkcja Usuń odblask, która znacząco wpływa na końcowy efekt zdjęć zrobionych np. przez szybę. Edytor AI poradził sobie z tym całkiem nieźle. Jednak sztuczna inteligencja w nowych urządzeniach OPPO to coś więcej. OPPO AI Studio to aplikacja pozwalająca na generowanie portretów przy użyciu AI.

Reklama

Funkcje takie jak AI Motion i AI Portrait dają spore możliwości kreatywne, choć trzeba przyznać, że efekty nie zawsze są idealne. Niemniej jednak, to ciekawy dodatek, który może umilić czas. Warto też wspomnieć o funkcji Tap-to-Share, która umożliwia udostępnianie zdjęć AI Livephoto na urządzeniach z systemem iOS. To drobny, ale miły dodatek, który ułatwia dzielenie się wspomnieniami z bliskimi. A jak powszechnie wiadomo, interakcja między Androidem i iOS nie zawsze należy do łatwych, często sprawia problemy i wymaga sięgania po dodatkowe aplikacje lub narzędzia. To pokazuje, że OPPO dba o użytkowników różnych platform.

Wydajność i bateria – nowe OPPO gotowe na każde wyzwanie

OPPO Reno13 Pro został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8350. To wydajny układ, który zapewnia płynne działanie nawet podczas wymagających zadań, takich jak granie w gry czy edycja wideo. Model FS ma procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, który również oferuje dobrą wydajność, choć jest nieco mniej wydajny od tego, co znajdziemy w Pro. Podczas testów, grałem w kilka wymagających gier na obu smartfonach. Model Pro radził sobie z nimi bez problemu, natomiast na modelu FS zauważyłem lekkie spadki płynności w bardziej wymagających scenach. Niemniej jednak, oba smartfony nadają się do grania.

Oba smartfony wyposażono w baterię o tej samej pojemności – 5800 mAh, która zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu. W moim przypadku, przy umiarkowanym użytkowaniu, telefony wytrzymywały bez problemu cały dzień. Co ważne, oba modele obsługują szybkie ładowanie przewodowe SUPERVOOC (80 W dla OPPO Reno13 Pro i 45 W dla OPPO Reno13 FS), dzięki czemu można naładować baterię od 0 do 100% w stosunkowo krótkim czasie. Brakuje mi jednak ładowania bezprzewodowego i jestem zaskoczony jego brakiem – w szczególności w modelu Pro.

Dla kogo OPPO Reno13 Pro i OPPO Reno13 FS?

Nie da się jednak ukryć, że na pierwszy rzut oka OPPO Reno13 Pro 5G i OPPO Reno13 FS 5G sprawiają bardzo dobre wrażenie, czarując przepięknym designem, trwałością, wydajnością oraz zaawansowanymi funkcjami AI. Jednak na ostateczny werdykt trzeba nieco poczekać. Wkrótce na Antyweb pojawią się recenzje obu modeli, więc zachęcam do zaznajomienia się z nimi. Na ten moment można jednak śmiało powiedzieć, że OPPO Reno13 Pro 5G jest bardziej zaawansowany i skierowany do bardziej wymagających użytkowników, natomiast OPPO Reno13 FS 5G będzie z pewnością przystępny cenowo i idealny dla osób, które cenią sobie obecność zaawansowanych funkcji AI, a także stylowy wygląd, z zachowaniem funkcjonalności. Jestem przekonany, że seria OPPO Reno13 5G znajdzie wielu zwolenników na polskim rynku.

OPPO Reno13 Pro i OPPO Reno13 FS w Polsce. Na start oferta promocyjna!

Smartfony z serii OPPO Reno13 są dostępne w sprzedaży w Polsce od 27 lutego br. Producent przygotował specjalną ofertę na start:

Reklama

Decydując się na zakup OPPO Reno13 Pro 5G do 6 marca br., urządzenie będzie dostępne o 400 zł taniej: w cenie 2 999 zł. W prezencie otrzymamy słuchawki OPPO Enco Buds2 Pro.

Decydując się na zakup OPPO Reno13 FS 5G do 6 marca br., urządzenie będzie dostępne o 200 zł taniej – w cenie 1 499 zł. W prezencie otrzymamy słuchawki OPPO Enco Buds2 Pro.

Jest też coś dla tych, którzy myślą o zakupie OPPO Reno13 5G lub OPPO Reno13 F 5G:

Decydując się na zakup OPPO Reno13 5G do 6 marca br., urządzenie będzie dostępne o 300 zł taniej: w cenie 2 499 zł. W prezencie otrzymamy słuchawki OPPO Enco Buds2 Pro.

Decydując się na zakup OPPO Reno13 F 5G do 6 marca br., urządzenie będzie dostępne w prezencie ze słuchawkami OPPO Enco Buds2 Pro. Kupimy je w standardowej cenie: 1 399 zł.

Wpis powstał w ramach płatnej współpracy z firmą OPPO