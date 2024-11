OPPO pochwaliło się nowym flagowcem. Oto OPPO Find X8 Pro

Oppo zaprezentowało dziś swój nowy/odświeżony smartfon premium, przygotowany specjalnie z myślą o runku europejskim. To OPPO Find X8 Pro, czyli flagowiec stawiający na wydajność, świetne aparaty i długi czas pracy na baterii.

OPPO Find X8 Pro – specyfikacja i cena

Dziś – podczas globalnej premiery – OPPO pokazało światu nowe urządzenie, którym chiński producent chce namieszać w segmencie premium. Mowa tutaj o OPPO Find X8 Pro, czyli całkiem nieźle prezentującym się smartfonie ze szkła i aluminium. Wyróżnia się przede wszystkim wyświetlaczem AMOLED ProXDR o przekątnej 6,78 cala (Infinite View Display z zakrzywionymi ramkami) i odświeżaniem na poziomie 120 Hz, chronionym przez Gorilla Glass 7i.

Napędza go MediaTek Dimensity 9400, który ma gwarantować wysoką wydajność (szybsze o 35% CPU i o 41% GPU od poprzednika). W podstawie znajdziemy połączenie 16 GB RAM + 512 GB miejsca na dane, a dzięki wyposażeniu w specjalny system chłodzenia, wykorzystujący wysokowydajną komorę parową, warstwę grafitu i żel przewodzący ciepło, smartfon ma dobrze znosić mocno obciążające zadania.

Jeśli chodzi o aparaty, to w OPPO Find X8 Pro mamy do czynienia z Hasselblad Master Camera System, czyli połączeniu czterech tylnych aparatów 50 MP, w tym dwóch peryskopowych – jeden z ogniskową 135 mm (IMX858, 1/2.51”, f/4.3 + OIS), drugi z ogniskową 73 mm (LYT600, 1/1.95”, f/2.6 + OIS). Pozostałe to: szerokokątny – 23mm (LYT808, 1/1.4”, f/1.6 + OIS) oraz ultra-szerokokątny – 15 mm (ISOCELL JN5, 1/2.75”, f/2.0 + AF). OPPO chwali się, że Find X8 Pro jest jedynym na świecie telefonem, który oferuje optyczne portrety z ogniskową 135 mm, dając możliwość tworzenia dynamicznych zdjęć ludzi i zwierząt.

Producent zaznacza też, że telefon wprowadza funkcję Lightning Snap, która rejestruje serię zdjęć z prędkością do siedmiu klatek na sekundę przy długim naciśnięciu spustu migawki, bez utraty jakości obrazu – każda klatka wygląda dzięki niej jak osobne zdjęcie statyczne.

Bateria to zaś 5910 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania 80W SUPERVOOC oraz ładowania bezprzewodowego o mocy 50W AIRVOOC.

Wartą wyróżnienia funkcją jest Touch to Share, czyli bezprzewodowe udostępnianie plików za jednym dotknięciem między urządzeniami iOS/iPadOS i ColorOS 15 za pomocą NFC. Samo urządzenie działa zaś na ColorOS 15, czyli autorskim, minimalistycznym systemie, opartym na Android 15.