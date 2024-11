Google ochroni przed oszustwami "na telefon". Jest tylko jeden haczyk

W najnowszej wersji beta aplikacji "Telefon" przeznaczonej na smartfony Pixel pojawiła się nowa opcja, która ma potencjał aby znacząco obniżyć liczbę tzw. oszustw na telefon. Szacuje się, że każdego roku straty spowodowane przez działalność osób, które wykorzystują naszą naiwność wynoszą nawet bilion USD. To ogromne kwoty, które zazwyczaj w postaci przelewów, mniejszych i większych trafiają na konta oszustów. Google ma jednak sposób aby się przed nimi obronić.

Google ochroni przed scamerami

Smartfony posiadają obecnie coraz więcej mechanizmów, które mogą bronić nas przed niechcianymi i potencjalnie szkodliwymi telefonami. Coraz popularniejsza jest funkcja sprawdzająca w czasie rzeczywistym numer, który do nas dzwoni i już na etapie przed odebraniem połączenia potrafi ostrzec, że to potencjalny spam. Czasami jednak numery są ukryte i nie ma możliwości ich sprawdzenia. Wtedy jesteśmy już zdani tylko na siebie i własny zdrowy rozsądek. Wkrótce jednak w oszacowaniu wiarygodności naszego rozmówcy pomoże sztuczna inteligencja.

W ustawieniach aplikacji Telefon na smartfonach Pixel 9 zaczyna pojawiać się nowa funkcja "Scam detection", która dostępna jest jeszcze w wersji beta. Domyślnie opcja ta będzie wyłączona, bo dosyć wyraźnie ingeruje ona w naszą prywatność. Po jej aktywacji sztuczna inteligencja będzie "podsłuchiwała" każde połączenie przychodzące, które nie należy do nikogo z naszej książki adresowej. Analiza ma być dokonywana tylko lokalnie na smartfonie, z wykorzystaniem modelu Gemini Nano, a treść nie będzie nigdy wysyłana na serwery Google, ale nie każdemu taka opcja musi odpowiadać. Jeśli się jednak na to zdecydujemy, to Google pomoże nam określić na ile wiarygodny jest nasz rozmówca.

Scam detection ma wykrywać znane praktyki jakie stosują oszuści i w razie wykrycia takich wzorców, będzie nas o tym ostrzegać. Smartfon wyda nie tylko dźwięk, ale wyświetli też na ekranie komunikat jak na obrazku powyżej, który pozwoli szybko zakończyć połączenie. Jeśli ocenimy, że sztuczna inteligencja się pomyliła, to możemy zawsze wybrać opcję przeciwną. Początkowo usługa jest dostępna tylko w języku angielskim, ale biorąc pod uwagę możliwości modelu Gemini, otwarcie się na inne języki nie powinno być trudne. Scam detection ma zapewne swoje wady, szczególnie dla osób, które cenią swoją prywatność, ale jeśli faktycznie będzie spełniać swoją rolę to może uchronić użytkowników przed dużymi stratami. Może okazać się jednak pomocny, szczególnie w przypadku najbardziej narażonych osób, czyli najmłodszych i najstarszych użytkowników smartfonów.

Google początkowo wprowadzi swoje rozwiązanie na smartfonach Pixel, ale w przyszłości zostanie udostępnione również na innych smartfonach z systemem Android. Wszystko będzie zależało od możliwości technicznych, bo lokalny model Gemini Nano potrzebuje określoną ilość pamięci RAM oraz układu NPU od odpowiedniej wydajności.

