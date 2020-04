Oppo, Ericsson i MediaTek testują połączenia i wideorozmowy 5G wykorzystujące usługę VoNR

Oppo jest na chwilę obecną piątym producentem smartfonów na świecie (wg badań IDC), jej oddziały funkcjonują w ponad 40 krajach na świecie. Firma ma także przedstawicielstwo w naszym kraju, które rozpoczęło działalność w styczniu 2019 r. Jak poinformowało nas biuro prasowe koncernu, testy zostały wykonane we współpracy z szwedzkim Ericsson Radio System, jednym z najważniejszych dostawców infrastruktury 5G oraz tajwańskim producentem procesorów mobilnych, firmą MediaTek.

Do testów wykorzystany został zmodyfikowany smartfon Oppo, napędzany układem MediaTek Dimensity 1000 Soc, który posiada zintegrowany modem 5G na pokładzie. Firma Ericsson udostępniła opartą na komercyjnym osprzęcie i oprogramowaniu sieć typu end-to-end 5G Standalone. Jak zauważył przedstawiciel tej mającej siedzibę w Sztokholmie firmy, testowane standardy mają w obliczu obecnych wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa kluczowe znaczenie.

Test zakończyły się pełnym sukcesem i potwierdziły, że VoNR gwarantuje znacznie mniejsze opóźnienia oraz lepszą jakość obrazu i dźwięku w porównaniu do protokołów znanych z LTE. Oppo będzie tym samym jednym z pierwszych producentów oferujących to rozwiązanie dla swoich klientów.

Chiński koncern podkreślił jednocześnie chęć zacieśniania współpracy nie tylko z Ericcsonem i MediaTekiem, ale także z innymi ważnymi graczami na rynku technologii 5G. Oppo ma ambicje stać się ważny partnerem dla całego rynku i wdrażać rozwiązania 5G na całym świecie.

W podobnym tonie wypowiadali się także przedstawiciele pozostałych uczestników tego testu, podkreślając korzyści płynące ze wzajemnej współpracy, której owoce powinny już niedługo trafić do zwykłych użytkowników.

Chińska firma ujawniła także, że do lutego 2020 r. złożyła ponad 2900 wniosków patentowych z zakresu 5G, zgłosiła do Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) ponad 1000 rodzin Standardów Istotnych dla Spełnienia Normy (SEP) oraz przekazało ponad 3000 opracowań dotyczących nowego standardu do 3GPP.