Jeżeli rozmawia się z fanami marki Apple, albo ogląda filmy na takich kanałach jak Apple Explained, widać, że wśród użytkowników marki panuje swoiste przekonanie, że absolutnie każda, nawet najmniejsza drobnostka w sprzęcie z Cupertino ma znaczenie i została umieszczona właśnie w takim miejscu i w takiej formie, aby polepszyć "doświadczenie użytkownika". Bez względu na to czy mówimy o MacBookach, AirPodsach czy jakimkolwiek innym urządzeniu, wszystko ma "po prostu działać".

Szczególnie taka argumentacja tyczy się systemu operacyjnego, jakim jest iOS. Nie policzę ile razy słyszałem, że iOS jest kilkukrotnie bardziej intuicyjny i prostszy w obsłudze niż zagmatwany i klekoczący Android. Sam używam Androida od zawsze i nigdy nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób ten system może być dla kogoś "trudny" w obsłudze. Wyniki najnowszego badania potwierdzają z resztą moje podejście.

Ponad połowa badanych uznała, że to iOS jest mniej intuicyjny niż Android. Co na to fani Apple?

Jak się okazuje, badanie przeprowadzone przez GreenSmartphones rzuciło nieco więcej światła na to, w jaki sposób ludzie postrzegają oba systemy operacyjne. Uczestnicy badania zostali poproszeni o wykonanie szeregu czynności na obu platformach. W tym wypadku ponad połowa (58 proc.) badanych osób uznało, że korzystanie z Androida jest bardziej intuicyjne, niż z systemu od Apple.

Dodatkowo badanie wzięło pod uwagę to, jak często ludzie proszą Google o pomoc w wykonaniu konkretnych czynności, to jest - jak często wpisują w wyszukiwarkę zapytania pokroju "jak zrobić screenshot" dla konkretnego systemu operacyjnego. W ten sposób przeanalizowano ponad 580 tysięcy zapytań dla Google z ostatnich 12 miesięcy. Wyszło im, że oprócz jednej kategorii (wspomnianego zrzutu ekranu) to użytkownicy iOS częściej pytają w internecie jak wykonać poszczególne, proste czynności.

Źródło: greensmartphones.com

Oczywiście, trzeba tu zaznaczyć, że badanie to nie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie użytkowników, a jednocześnie - ponieważ każdy z nas używa smartfona, praktycznie niemożliwe jest stworzenie grupy testowej, która w taki czy inny sposób nie byłaby obeznana z jednym czy drugim systemem. Jednak, jeżeli wierzyć temu, co mówią fani tego systemu, nawet w takim zestawieniu przewaga Apple powinna być drastycznie widoczna, a tymczasem - jest zupełnie na odwrót.

Czy może być więc tak, że pomimo zapewnień firmy doświadczenie z iOS wcale nie jest tak intuicyjne, jak się mówi i że dziś to Android jest bardziej przyjaznym dla użytkownika systemem? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź: nie wiem, ale się domyślam.

Źródło