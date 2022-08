Pod koniec maja Opera poinformowała o uruchomieniu płatnego planu na usługi VPN dostępne w przeglądarce. Dostępna na Androidzie usługa VPN Pro daje dostęp do ponad 3000 serwerów z 33 krajów i to nie tylko z poziomu własnej aplikacji mobilnej, ale całego systemu. Można więc korzystać z nich w innych przeglądarkach i aplikacjach. Subskrypcja nie jest ograniczona wyłącznie do jednego telefonu/komputera. Z VPN Pro można korzystać na 6 urządzeniach jednocześnie, bez martwienia się o konieczność kupowania osobnych subskrypcji.

Opera VPN Pro teraz także na komputerach z Windows i macOS

Teraz Opera zapowiada rozszerzenie VPN Pro o kolejne urządzenia. Z usługi mogą teraz korzystać użytkownicy aplikacji w wersji na komputery.

Usługi VPN stają się istotną częścią przeglądania, niezależnie od urządzenia. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą ofertę, aby użytkownicy mogli jednocześnie korzystać z wielu urządzeń zarówno mobilnych, jak i komputerów stacjonarnych do w ramach jednej subskrypcji.

- mówi Krystian Kolondra, EVP PC & Gaming w Opera.

VPN Pro od Opery może być teraz używane na systemach Windows i MacOS. Użytkownicy mogą subskrybować usługę bezpośrednio w przeglądarce. Wystarczy pobrać najnowszą wersję przeglądarki Opera na Windows lub macOS. Po zalogowaniu się do konta Opera należy wybierać okres subskrypcji. Pozostaje postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności by cieszyć się bezproblemowym i bezpiecznym połączeniem z siecią.

Jeśli zdecydujecie się na zakup Opera VPN Pro z poziomu przeglądarki na komputerach z Windows lub macOS, możecie skorzystać ze specjalnej promocji. Do końca sierpnia przy zakupie dowolnego planu (miesiąc, pół roku lub rok) otrzymacie jeden miesiąc gratis. Cennik Opera VPN Pro na komputerach i smartfonach z Androidem wygląda tak samo. To 26,99 zł za miesiąc, 13,49 zł miesięcznie z subskrypcją na pół roku i 8,99 zł miesięcznie przez rok.