Gdy 30 kwietnia 2018 r. Opera zakończyła wsparcie dla swojej usługi VPN i z App Store i Google Play zniknęły dedykowane aplikacje mobilne, nic nie wskazywało, by producent miał w przygotowaniu inne rozwiązanie. Niecały rok później firma ogłosiła, że przywraca VPN. Tym razem nie w postaci osobnej usługi, a wbudowanej funkcji w przeglądarkę mobilną. Opera VPN oficjalnie zadebiutowała w przeglądarce na Androida, iOS i komputery z systemem Windows i macOS.

Wiemy, że usługi VPN stały się istotną częścią przeglądania, dlatego teraz oferujemy naszym użytkownikom zarówno rozwiązanie bezpłatne chroniące przeglądarkę, jak i bardziej rozbudowane rozwiązanie PRO chroniące całe urządzenie. To sprawia, że ​​jest to wyjątkowa propozycja na rynku.

- mówi Stefan Stjernelund, Product Manager Opera Android.

Teraz Opera idzie jeszcze dalej. Oprócz darmowego VPN z poziomu przeglądarki, firma zaoferuje użytkownikom możliwość rozszerzenia możliwości prywatnej sieci na cały system - bez dodatkowej aplikacji pobieranych ze sklepów. Co prawda w chwili obecnej działa ona wyłącznie na smartfonach z Androidem, ale jeśli już teraz chcecie skorzystać z dodatkowych narzędzi VPN i bezpiecznie przeglądać sieć nie tylko w jednej przeglądarce - będziecie mieć taką możliwość.

W Opera VPN Pro posiadający konto Opera użytkownicy przeglądarki mogą łatwo wykupić subskrypcję, bez konieczności pobierania zewnętrznych apek lub tworzenia nowego profilu. Wszystko jest w pełni zintegrowane. VPN Pro od Opery ma oferować użytkownikom bezpieczeństwo i prywatność w czasie przeglądania internetu bez względu na aplikację, z której korzystają.

Po upływie 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego z usługi możecie skorzystać z ograniczonej czasowo oferty promocyjnej. 26,99 zł za miesiąc, 13,49 zł miesięcznie z subskrypcją 6-miesięczną i 8,99 zł miesięcznie z 12-miesięczną subskrypcją na ochronę VPN. Opera obiecuje dostęp do ponad 3000 serwerów z 33 krajów. Subskrypcja nie jest ograniczona wyłącznie do jednego telefonu/komputera. Z VPN Pro można korzystać na 6 urządzeniach jednocześnie, bez martwienia się o konieczność kupowania osobnych subskrypcji.

Zawsze skupialiśmy się na ochronie prywatności naszych użytkowników dzięki zaawansowanym wbudowanym funkcjom, których celem jest zapewnienie im bezpieczeństwa podczas surfowania po Internecie. Zdecydowaliśmy się rozszerzyć tę ofertę o unikalną usługę, o którą prosili użytkownicy – ​​zarówno rozwiązania Free, jak i Pro VPN dostosowane do ich potrzeb. Teraz użytkownicy mogą łatwo wybrać to, co najbardziej im odpowiada i wygodnie surfować po internecie, wiedząc, że ich dane są solidnie chronione.