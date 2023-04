Opera wielokrotnie w przeszłości udowadniała, że nie ma żadnych skrupułów ani obiekcji przed uruchamianiem nowych projektów. Do tej pory pamiętam Operę Neon - nowoczesną, jak na tamten moment, przeglądarkę, która oszałamiała wyglądem, zaciekawiła nawigacją i UX-em, a na sam koniec wylądowała na cmentarzysku firmy. Nie oznaczało to jednak, że wcielone wtedy innowacje i idee poszły do kosza. Przez kolejne lata pojedyncze funkcje pojawiały się w różnych produktach, ale Opera pozostała Operą. Można śmiało podejrzewać, że Opera One także odejdzie w zapomnienie w pewnym momencie, ponieważ zastąpi główną przeglądarkę, która w ostatnich latach doczekała się wielu nowych i przydatnych dla użytkowników funkcji, jak konteksty, VPN, pasek boczny i inne.

Opera One - nowa przeglądarka modułowa

— Opera One to pierwszy etap nowego inteligentnego, modułowego designu w Operze. To początek nowego procesu innowacji, który obejmie również własny silnik AI Opery. Tę innowację wprowadzimy w nadchodzących miesiącach. Sieć właśnie stała się inteligentniejsza i szybsza dzięki generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki Operze One jesteśmy gotowi przewodzić tej zmianie — Joanna Czajka, Product Director w Opera.

Opera One powstała z myślą o tak zwanym Modular Design, czyli modułowym designie. Docelowo każdy ze składników interfejsu będzie żyć własnym życiem, co już teraz widać po pasku z kartami. Wprowadzone zostają bowiem tak zwane Tab Islands, czyli wyspy z kartami. Powstają one automatycznie, ale mogą też na życzenie użytkownika. Dobierane są kontekstowo na podstawie tematyki, adresu i zawartości danej strony. Jeśli pracujemy z wieloma dokumentami w Google Docs, to trafią one do wspólnej wyspy i tak dalej. Wszystko po to, by przeglądarka była w stanie samoczynnie dobierać odpowiednia narzędzia i elementy wedle potrzeb użytkownika.

Opera One zastąpi Operę. Co nowego?

Opera One została odchudzona z części rozwiązań, które będą krok po kroku weryfikowane pod kątem użyteczności i kompatybilności z resztą przeglądarki. Docelowo powstaną też rozszerzenia oparte na sztucznej inteligencji,

przeglądarki, jak i w pasku adresowym. Z komunikatu dowiadujemy się też, że w Operze One, ChatGPT, ChatSonic i nowa funkcja AI Prompts są domyślnie włączone. W Operze One wprowadzono również nowy mechanizm Multithreaded Compositor, który zapewnia szybszą i płynniejszą warstwę interfejsu użytkownika. Dzięki niemu Opera One jest pierwszą z głównych przeglądarek opartych na Chromium, która ożywia swój interfejs jak nigdy dotąd. Opera planuje wprowadzenie nowych funkcji opartych na generatywnej sztucznej inteligencji w przyszłości, a nowy design Opery One kładzie podwaliny pod te usługi AI.

Tab Islands to nowa funkcja w przeglądarce Opera One, która umożliwia łączenie powiązanych kart w jedną dedykowaną wyspę. Na przykład, szukając najlepszej restauracji na lunch, karty z menu, lokalizacjami i szczegółami restauracji otworzą się na dedykowanej wyspie - tak zobrazowuje Opera. W ten sposób można łatwo rozróżnić tematy, na których się koncentrujemy, i przełączać się między nimi. Tab Islands są pierwszym przejawem modułowego designu w Operze One i są wyraźnie widoczne w interfejsie przeglądarki, oznaczone osobnymi kolorami i wyraźnymi rozgraniczeniami.

Opera One - skąd pobrać?

— Tab Islands to naturalny sposób organizowania kart w grupy kontekstowe bez zakłócania pracy. Ułatwiają przechowywanie powiązanych ze sobą kart w grupach, które można otwierać i zwijać w razie potrzeby. Przeglądanie staje się bardziej wydajne, przyjemniejsze i płynniejsze — Joanna Czajka.

Jak to wygląda z perspektywy Opery? Wprowadzenie funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w przeglądarce na początku 2023 roku otworzyło drogę do przeprojektowania przeglądarki. Opera będzie w pełni modułowa, co pozwoli na bardziej intuicyjny i funkcjonalny interfejs przeglądarki w przyszłości. Prawdę mówiąc nie mogę się doczekać chwili, gdy będę mógł sprawdzić nową przeglądarkę w akcji, a Wy? Opera One jest dostępna do pobrania od dzisiaj na głównej stronie Opery.